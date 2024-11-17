Москва, 17 ноября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России, звезда комедии «Поехавшая» и детективного сериала «Тайны следствия» 51-летняя Анастасия Светлова внезапно узнала, что должна банкам около 4,7 млн рублей. Оказалось, что неизвестные тайно оформили на актрису многомиллионные кредиты и присвоили деньги себе. Всего за месяц до этого женщина поменяла сим-карту. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из фильма

Светлова обратилась в отдел полиции по Пресненскому району Москвы несколькими днями ранее, 13 ноября. Женщина сообщила правоохранителям, что стала жертвой преступления. По её словам, она зашла в один из банков на Тверской улице, чтобы открыть кредитную карту. Специалист проверила кредитную историю женщины и была вынуждена отказать актрисе — оказалось, что Светлана просрочила кредитный платёж в другом банке и теперь её имя в черном списке.

«Потерпевшая сразу направилась в отделение банка, где за ней, по данным системы, числится долг. Специалисты банка проверили историю и сообщили Анастасии, что в апреле 2024 года на её имя был оформлен кредит в размере 2 599 965 рублей. Кроме того, на имя женщины была выпущена виртуальная кредитная карта с лимитом в 1 000 000 рублей. Все деньги с кредитных счетов были сняты. При этом сама заявительница утверждает, что никаких кредитов и карт она не оформляла и не знает, откуда взялся этот долг. Общий материальный ущерб составил 4 701 469 рублей», — отметил источник ИА Регнум.

В ходе опроса Анастасия рассказала полицейским, что за месяц до оформления на неё кредитов, в марте, она обращалась в салон сотовой связи одного из крупнейших операторов России. Там актриса меняла свою сим-карту, которой пользуется уже на протяжении 11 лет. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Анастасия Светлова — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Светлана снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. Среди её работ сериалы «Триггер», «Тайны следствия», «Земской доктор», «Жить сначала», «Напарницы», «Вечный отпуск», романтическая комедия «Поехавшая» и многие другие.