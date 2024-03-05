19-летнего бойца ММА (смешанных боевых искусств) Рустама Байжуменова, убившего участника СВО, приговорили к ограничению свободы на полтора года и отпустили из-под стражи в зале заседаний.

Соцсети Рустам Байжуменов и Максим Никитин

Решение 4 марта вынес Карталинский городской суд. После переквалификации дела по менее тяжкой статье суд не стал отправлять Байжуменова в колонию.

«Пережил бои в СВО, но не смог пережить ту драку»

Ночью 15 сентября 2023 года в поселке Новокаолиновый Челябинской области произошёл конфликт — между 37-летним участником СВО Максимом Никитиным и 19-летним бойцом ММА Рустамом Байжуменовым.

Мигрант ударил военнослужащего, после чего мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. В отношении спортсмена возбудили уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности». Во время следствия он находился в СИЗО.

37-летний Никитин — в прошлом сотрудник уголовного розыска МВД и ветеран боевых действий. Командировался в Чеченскую Республику, на Северный, в составе ЧВК «Вагнер» участвовал в СВО.

У Никитина — целый ряд наград, в том числе «участник боевых действий МВД», «участник боевых действий на Северном Кавказе», «за службу на северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», за участие в боях на СВО.

Мужчина был награждён медалью «За отвагу» за подписью Владимира Путина. На родине, в Челябинской области, Максима ждали жена Марина и двое маленьких детей. Максим вернулся в отпуск — навестить семью и встретиться с друзьями, которых из-за постоянных командировок видел крайне редко. СМИ писали, что причиной конфликта между Никитиным и Байжуменовым якобы стала попытка Никитина заступиться за девушку, которую обижал спортсмен.

Однако жена Максима сообщила ИА Регнум, что ссора разгорелась совсем по другой причине. По словам женщины, Байжуменов просто нагло вклинился в разговор двух участников СВО, обсуждавших, «кто для Родины больше сделал».

«В сентябре Антонина Ивановна (мать Максима — Ред.) попросила Максима убраться на кладбище у родственников. Он приехал в деревню вечером. Решил заглянуть в бар, там и встретил одноклассницу Наташу, с которой 20 лет не виделся.

Заказали шампанское. Когда вышел курить, случайно встретил сослуживца из СВО. Начали эмоционально вспоминать. Было уже почти три утра. Наташа собиралась домой. Ребята всё ещё выясняли, кто больше для Родины сделал.

К ним подошёл нерусский парень. Как позже выяснится, это был Рустам Байжуменов. Потом на суде он скажет, что ему показалось, что начиналась драка. Разговор быстро стал напряжённым. Рустам был настроен агрессивно.

Соцсети Максим Никитин и Рустам Байжуменов

Наташа встала между Максимом и Байжуменовым. Вокруг собралась толпа, кто-то дёрнул Наташу — препятствие для Байжуменова исчезло. Он ударил Максима три раза: в шею и по голове.

У нас осталось двое маленьких детей. Мой муж пережил бои на «передке» на СВО, пережил конфликт в Африке, но не смог пережить ту драку», — рассказала вдова Максима, Марина Никитина.

Мужчину на скорой увезли в город Карталы, провели экстренную операцию и перевели в реанимацию. Максим скончался через два дня, не приходя в сознание.

Продолжил тренировки, выкладывал фотографии

По факту смерти Никитина Следственный отдел города Карталы возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

Байжуменова допросили и отпустили под подписку о невыезде. В течение недели после произошедшего Рустам был на свободе, продолжал тренировки, выкладывал фотографии в соцсети.

Молодого человека задержали лишь после поста жены погибшего Марины Никитиной, в котором она просила привлечь Байжуменова к ответственности.

«В результате бездействия правоохранительных органов преступник сейчас находится на свободе, занимается любимым делом, тренировками, наслаждается жизнью, а мой муж, отец двоих малолетних детей лежит в могиле, на своей малой Родине, за которую рисковал жизнью много лет.

Прошу Вас не проходить мимо, помочь в распространении информации, чтобы это дело не замяли, и виновный понёс заслуженное наказание», — написала Марина Никитина. Рустама задержали и доставили на допрос. На следующий день ему предъявили обвинение, заменив статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 УК РФ).

Суд заключил спортсмена под стражу до 10 декабря. Срок несколько раз продлевали, пока шло расследование дела. Всего Рустам Байжуменов провёл в СИЗО пять с половиной месяцев.

Это еще не конец

4 марта Карталинский городской суд приговорил молодого человека к ограничению свободы на один год и шесть месяцев и отпустил из-под стражи в зале заседаний. «Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, кроме того, установлены дополнительные ограничения, например, не выезжать за пределы муниципального образования, не менять место жительства без специального разрешения.

По правилам, каждый проведенный в следственном изоляторе день будет зачтен ему за два дня ограничения свободы», — пояснили в аппарате суда. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 5 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился «слишком мягким» приговором. «Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но после справедливого общественного резонанса статью изменили на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

А как вся шумиха утихла, статью заменили на первоначальную. Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор», — написал депутат в своём телеграм-канале. На приговор обратил внимание и председатель СК России Александр Бастрыкин. Он обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в справедливости приговора.

В то же время мать Рустама Байжуменова считает приговор уместным и справедливым. По словам женщины, её сын — достаточно молод, чтобы получать за свои поступки длительный тюремный срок.

Перед каждым заседанием суда мать Байжуменова писала и звонила матери погибшего Максима Никитина, Антонине Ивановне, и требовала не настаивать на строгом наказании. Но даже не пыталась извиниться за сына и посочувствовать семье Никитиных. Женщина просто твердила, что её сын — слишком молод, чтобы сесть в тюрьму.

«Мать Рустама приезжала к нам домой и звонила маме Максима сразу после убийства. Каждый раз эта женщина говорила одно и то же: «вашего сына не вернёшь, а мой молодой мальчик не должен сидеть в тюрьме!».

При этом она даже ни разу не попросила прощения за то, что её сын убил Максима. Мать Максима ничего на это не отвечала. Она просто не знала, как ответить», — рассказала супруга Максима Марина.