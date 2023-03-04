2 марта на территорию Брянской области было совершено вторжение группой украинских боевиков. Был ранен ребенок и убиты двое мирных жителей, которые везли детей в школу. Сначала сообщалось о десятках диверсантов из ВСУ, но на деле оказалась лишь небольшая группка террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Почти всех участников теракта удалось опознать по фотографиям — чтобы похвастаться, они сами выложили снимки в телеграм-канале своей организации. Среди нападавших Алексей Огурцов, который называет себя Освальдом Лемахом, бывший актер Кирилл Канахин, бывший офицер ФСБ Илья Богданов, разыскиваемый за дезертирство в РФ, а также Алексей Кожемякин, чью голову украшают татуировки со свастикой и другими символами нацизма, и который в РФ разыскивается за экстремизм и вандализм. Их главаря зовут Денис Капустин, он же Денис Никитин, он же White Rex.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацист

Досье

Капустин родился в Москве 6 марта 1984 года. Еще в юном возрасте, примерно в 17 лет, он переехал в Германию вместе с матерью, где поселился в городском округе Хорвайлер, недалеко от Кельна. Журналисты немецкого издания Der Spiegel выяснили, что в Германию семья Капустина эмигрировала как еврейские беженцы, и уже спустя пару месяцев после переезда юноша получил вид на жительство.

В Кельне Капустин вступил в группировку радикальных фанатов местной команды, с которыми много лет спустя он устроит побоище после матча «Кельн» — «Шальке-04». В 2014 году за участие в этой драке на Капустина даже заведут уголовное дело, но реальных судебных сроков будущий главарь «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получит. Зато он будет взят на заметку немецкими правоохранителями как один из самых опасных нацистов.

Цитата из видео. Рейд. 2023. Россия Рейд украинских террористов. Брянская область

После переезда в Германию Капустин не забыл о Родине и часто мотался в Россию, потому что здесь у него появился успешный бизнес. В 2008 он запустил бренд одежды White Rex, который стал популярным у ультраправых «ребят» из России и Европы. Аккумулируя вокруг себя праворадикальную молодежь, Капустин с 2011 года устраивал турниры по единоборствам в разных городах России. Полученные средства шли на «процветание» националистических группировок как российских, так и европейских, с которыми в десятых годах Капустин поддерживал близкие контакты.

Где-то с конца 2016 года Денис Капустин обосновался на Украине. В Германии его лишили вида на жительство, но мать террориста до сих пор живет в том самом многоквартирном доме в Хорвайлере. Даже на Украине у будущего экстремиста из «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были проблемы с законом. Вышеупомянутое издание Der Spiegel сообщало, что в октябре 2018 года Капустина задержали за изготовление и продажу амфетамина в промышленных масштабах, но вскоре отпустили по непонятным причинам.

В 2022 году на Украине при поддержке ВСУ был создан «Русский добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который официально является боевой единицей армии Украины. В том же 2022 году в интервью Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которое все еще можно найти на YouTube, Капустин демонстрирует военный билет ВСУ, а также рассказывает, что «война не должна касаться тех, кто не берет в руки оружие, я в таких никогда стрелять не буду. Русские дети ни в чем не виноваты, в них я тоже стрелять не буду». 2 марта отряд Капустина расстрелял мирных жителей, убил двух безоружных и ранил мальчика Федю, который спас двух школьниц.

Цитата из видео «УАЙТ РЕКС!». Великобритания. 2022г Олег Кашин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) берёт интервью у Дениса Капустина

Мать отказалась, а дед бы сам расстрелял

Пятиэтажка в Перово. Здесь у матери Капустина до сих пор осталась в собственности квартира, которая сейчас сдается. В Москве делами семьи занимается лучшая подруга матери Капустина, с которой журналистам ИА REGNUM удалось пообщаться. Женщина попросила не называть ее имени, потому что боится травли в соцсетях и на работе. Скажем только, что и она, и вся ее семья, вплоть до дедушки, — народные артисты России, чью фамилию может опорочить дружба с семьей Капустина. Для удобства в статье будем называть ее Еленой.

Елена отметила, что мать Капустина не разделяет его взглядов и давно отказалась от сына, последней каплей стал неприезд Дениса на похороны собственного отца. Мать сейчас живет в Германии, и она уже несколько недель не выходила на связь с Еленой, хотя раньше они созванивались регулярно.

«Мать не знает, где находится Денис, уже много лет. Она не в курсе, что он вступил в какой-то отряд, и, я уверена, не знает, что он устроил теракт на территории России. Я пыталась с ней созвониться, но почему-то она не отвечает. Прямо сейчас идет суд по выписке Дениса Капустина из московской квартиры. Связь с семьей он давно потерял и даже не приехал на похороны отца в прошлом году», — рассказала Елена.

Также Елена рассказала, что мать не понимает его нацистских убеждений, учитывая, что сам Капустин из еврейской семьи.

«Его дед воевал в Великой Отечественной войне, а после был главным режиссером Сочинского цирка почти 20 лет, где поработал с Мстиславом Запашным. Дедушку зовут Карпманский Ефим Аронович. К сожалению, он умер», — продолжает Елена.

scdr.ru Карпманский Ефим Аронович

Жильцы дома на Зеленом проспекте даже не знали, что их бывший сосед и террорист, чей отряд расстрелял мирных жителей под Брянском, — один и тот же человек.

«Дед бы сам расстрелял его, если бы был жив», — говорит жительница дома.

Соседи также вспомнили, что лет семь назад в их подъезд наведывалась полиция как раз из-за Дениса Капустина, в чем был тогда виноват будущий террорист, они не знают, помнят лишь сам факт.

Оказалось, что в 2015 году Капустина подозревали в поджоге легкового автомобиля в соседнем дворе. Машина принадлежала молодому парню, который отказался называть причину поджога журналисту ИА REGNUM.

В это сложно поверить, но это факт: поддерживаемый украинскими властями неонацист из еврейской семьи расстрелял русских мирных жителей, которых в боях Великой Отечественной защищал его дед.