Вадим Бухарский
Последние публикации
Есть ли жизнь после Лукашенко?
В связи с последними событиями в Белоруссии остаётся всё меньше россиян, всё ещё верящих в «братство» с режимом Лукашенко. В связи со скорой победой местного «майдана», надо бы уже задуматься о том, как будут выглядеть отношения с постмайданной Белоруссией. Совершенно очевидно, что среди кандидатов...
17 июня 2020
Цель беспорядков в США объявлена
Комментаторы беспорядков в США отмечают, что протестующие не выдвигают никаких внятных политических требований. Мы не видим никаких «оргкомитетов», «правительств национального согласия», призывов свергнуть «злочинную» власть и тому подобного. Из этого делается вывод, что произошедшее — «всего лишь»...
6 июня 2020
Москва не даёт Лукашенко хорошенько поссориться
На такой явно недружественный выпад белорусского руководства, как высылка из страны съёмочной группы Первого канала, со стороны Российской Федерации последовала, мягко скажем, сдержанная реакция. Хотя другие страны в таких случаях с мелкими диктаторами особо не церемонятся. Но ранее, 5 мая...
8 мая 2020
Почему вирус в короне?
Начиная с предпоследней недели апреля правительства некоторых государств начали постепенное ослабление санитарных ограничений, принятых в связи с распространением коронавируса нового типа. Их можно понять — экономики стран просто рушатся из-за простоев, миллионы людей проедают последние сбережения...
30 апреля 2020
Экологический протест в Белоруссии предсказуемо перерос в политический
Новым в этот раз стало то, что во время шествия протестующие скандировали «Лукашенко, уходи!». По сведениям русофобских сайтов (других в Белоруссии нет), в акции приняло участие около 200 человек. Зная их «объективность», можно признать, что в действительности протестующих было человек 50−70, но и...
21 апреля 2020
50 грамм и трактор: рецепт хороший, но слишком сильны побочные эффекты
В Белоруссии карантина нет. На улицах и в прочих общественных местах столько же народу, как и обычно. Ну, может, немного меньше, но не явно. В масках людей совсем немного. Страна выглядит «белой вороной» на фоне всего мира с опустевшими улицами, людьми в защитных костюмах и патрулями. Всё потому...
27 марта 2020
Польские социологи в Белоруссии бессовестно гнут графики
Белорусские государственные и «оппозиционные» информационные ресурсы, а также примкнувшие к ним российские «сочувствующие» радостно постят и цитируют результаты опроса, проведённого польской «Белорусской аналитической мастерской» (BAW) Андрея Вардомацкого. Согласно аналитическому исследованию...
6 февраля 2020
Россия и Украина. Хватит пить за дружбу вирусов с антителами
25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. Поздравления имениннику по случаю радостного события направила депутат Госдумы РФ, бывший крымский прокурор, Наталья Поклонская. В опубликованном в Instagram поздравлении она выразила надежду на «восстановление дружеских...
1 февраля 2020
Польский ответ Путину что-то не вырисовывается
23 января в институте Яд Ва-Шем в Иерусалиме проходит Всемирный форум по Холокосту, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Красной Армией нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» возле польского города Освенцим. Как уже сообщалось, на церемонии с главным словом выступит президент России...
23 января 2020
Антисемитская свинья хорошо колыхнула польское болото
Слова президента России Владимира Путина о вине довоенной Польши в разделе Чехословакии и об антисемитском высказывании тогдашнего польского посла в Берлине — «Сволочь! Свинья антисемитская!» — вызвали в Польше эффект разорвавшейся бомбы. Путина обвиняют во лжи, правда, в чём он солгал, не уточняют...
30 декабря 2019
Не расслабляйтесь там, на острове стабильности!
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с газетой ВЗГЛЯД представил Индекс ключевых протестных выступлений 2019 года. Институтом заданы семь показателей, по которым оценивалась, как я бы сказал, серьёзность протестов, прошедших во всём мире в 2019 году. По показателям, в числе...
18 декабря 2019
Мрачные перспективы Междуморья в свете пышных похорон в Вильнюсе
22 ноября в Вильнюсе с большой помпой прошло антирусско-антироссийское шоу под условным названием «похороны Калиновского», хотя вопрос о том, кому реально принадлежат «останки Калиновского», так и остался без ответа. Точно так же, как достоверность останков, не имеет большого значения то, что...
29 ноября 2019
Фейковая политическая система не спасёт Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего недавнего визита в Австрию сказал, обращаясь к европейским политикам: «Смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси». Что это было? Все уже привыкли к нелепым высказываниям белорусского диктатора, вроде того, что...
16 ноября 2019
Зачем Польше Белоруссия?
В предыдущей публикации мы вкратце ознакомились с основными направлениями работы польских негосударственных, полугосударственных и государственных организаций в Белоруссии. А чего они хотят? Присоединить Белоруссию к Польше? Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Это похоже на то...
29 сентября 2019
Как поляки работают с Белоруссией
На Западе давно придумана схема, с помощью которой государственное финансирование нужных проектов элегантно превращается в «негосударственное». Это фонды. Они как бы являются общественными организациями, но государство всегда может намекнуть бизнесу, куда надо занести денег, чтобы не испортить...
25 июля 2019