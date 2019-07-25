На Западе давно придумана схема, с помощью которой государственное финансирование нужных проектов элегантно превращается в «негосударственное». Это фонды. Они как бы являются общественными организациями, но государство всегда может намекнуть бизнесу, куда надо занести денег, чтобы не испортить отношения. Бизнес заносит, и все хорошо — комар носа не подточит.

Иван Шилов ИА REGNUM

В значительной степени расширением польского влияния в Белоруссии занимаются именно «негосударственные» фонды. Они работают «вдолгую». Проводят различные собрания, семинары, выставки и так далее. Говорят о гуманитарном сотрудничестве, искусстве, помощи детям и других приятных вещах. Не подкопаешься. Фоном проходит мысль о превосходстве Запада, отблеск которого граждане Белоруссии зачастую видят в Польше. При этом постоянно идет отбор и вербовка агентов влияния, особенно в госаппарате.

Рассмотрим для примера несколько организаций, работающих в Белоруссии из Польши. Это не все, и далеко не все о них.

Фонд имени Казимира Пулаского (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego) — неполитическая (!) организация, занимающаяся политическими исследованиями (!) в области международной политики (!) и безопасности. Более 60 экспертов. Главные направления — евроатлантическое и страны постсоветского пространства.

State.gov Агент влияния

В соответствии со своей «политикой интеллектуальной свободы», фонд якобы не принимает помощь ни от каких государств, кроме грантов, которые могут получать любые институции подобного рода. В 2015—2017 годах фонд получал деньги от различных организаций, в том числе от Центра доктрин и обучения польского министерства обороны, Международного Вышеградского фонда, подразделения публичной дипломатии НАТО, а также компаний Airbus, Bell Helicopter, Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Весь американский и европейский ВПК в сборе. Неплохо. Не государства.

Кстати, как полагают некоторые ученые, польско-американский генерал, герой войны за независимость американских колоний Казимир Пулавский, в честь которого был назван фонд, был либо женщиной, либо интерсексуалом. Об этом сообщило Би-би-си, и я не знаю, насмешка это или, по современным понятиям, уже комплимент.

Интересно, что фонд учредил награду «Рыцарь свободы», которой были удостоены бывшие президенты Польши и некоторых восточноевропейских лимитрофов. В их числе, например, настоящий рыцарь плаща и, особенно галстука, — Михаил Саакашвили.

В начале 2017 года в Варшаве фондом Пулаского при содействии американского фонда «Потомак» была организована компьютерная симуляция (игра на картах) «Гегемон», в которой войска НАТО противостояли «российской агрессии» на территории Белоруссии.

(сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO Польские солдаты поднимают флаг НАТО

Согласно сценарию игры, Россия приводит к власти в Белоруссии лояльно настроенного Кремлю «генерала белорусских спецслужб пророссийской геополитической ориентации» и начинает использовать Минск для реализации «гибридных угроз против Польши и Балтии». В ответ НАТО применяет пятую поправку и вступает в прямое военное столкновение с Россией. Мечты, мечты…

В том же 2017 году руководитель Фонда Казимира Пулаского политолог Збигнев Писарский отметился в антироссийской истерии по поводу военных учений «Запад-2017», проходивших на территории Белоруссии.

«Основная опасность, которая угрожает этой части Европы со стороны России, связана с эскалацией военных учений. Из доступных данных можно сделать вывод, что маневры «Запад-2017» будут в несколько раз превосходить по масштабу аналогичные маневры 2013 года. Россияне заказали 4 000 вагонов для перевозки техники в Белоруссию», — заявил он тогда в интервью. Этот бред потом подхватили и эксперты макеевского МИД.

В действительности российских и белорусских военнослужащих, участвовавших в маневрах на территории Белоруссии, было всего 10,2 тысячи человек. По два с половиной человека на вагон. Комфортно. Нападения на Белоруссию не произошло. Поздравляем Вас соврамши.

Фонд имени Стефана Батория (Fundacja im. Stefana Batorego) — «независимая» организация публичной политики, основанная Джорджем Соросом. Его нынешняя польская власть не любит и прямо называет врагом Польши. Публикации, организация конференций, образовательные программы, проведение общественных кампаний, мониторинг работы публичных институций.

Adrian Grycuk Профессор Сэмюэль Иссахаров (Нью-Йоркский университет) во время своего основного выступления в Fundacja Batorego в Варшаве, Польша. 2019

Главным образом фонд работает в Польше, основное международное направление — Украина и Белоруссия. Содействие становлению гражданского общества и решению общественных проблем.

Существует специальная программа «Для Беларуси» — ее целью является поддержка гражданских инициатив, направленных на «построение открытого общества и подготовку демократических преобразований в Белоруссии».

Гранты для граждан Белоруссии на «пробуждение социальной активности, развитие самоорганизации, защиту прав человека, борьбу с дискриминацией, расширение терпимости и доступа к информации» составляют по 15 тысяч евро на 12 месяцев.

Фонд «Образование для демократии» (Fundacja «Edukacja dla Demokracji») был создан совместно с американской Федерацией учителей в 1989 году. Главным образом нацелен на школьников и молодежь. Образовательная деятельность для «продвижения идей демократии, построения гражданского общества, внедрения высоких этических и профессиональных стандартов в гражданской деятельности».

В 2015 году в России, в соответствии с Федеральным законом № 272-ФЗ от 28.12.2012, Фонд «Образование для Демократии» вошел в «стоп-лист», согласно которому деятельность фонда является нежелательной на территории страны.

Фонд активно работает во многих постсоветских странах и еще в Тунисе, — там, где началась «арабская весна». Стажировки, конференции, тренинги и гранты, гранты, гранты… Работает он и в Белоруссии, и власти этой постсоветской республики спокойно воспринимают его деятельность, при этом запрещая любые пророссийские организации.

Польскийфонд «Свобода и демократия» (Fundacja «Wolność i Demokracja») не скрывает своей связи с государством — Сенатом Польши, министерствами иностранных дел, культуры и образования. При этом называет себя «независимой и непартийной» организацией. Руководство фонда гордится своим антикоммунистическим прошлым.

Keres 40 Забег «Tropem Wilczym» (волчья тропа), организуемый фондом «Свобода и демократия»

Помощь полякам за рубежом, благоустройство польских кладбищ. Поддержка связей родственников на Востоке с Родиной. Поддержание памяти о польской истории на КРЭСАХ!

Где? На «крэсах усходних» — на «восточных территориях». Так в Польше называют земли Украины и Белоруссии, входившие в состав польского государства с 1920 по 1939 год. Для патриотов Украины и Белоруссии выражение «крэсы усходни» — уже само по себе оскорбление. Но фонд не стесняется использовать данный термин в открытую прямо на своем официальном сайте.

Главное направление работы фонда — помощь развитию польского языка и культуры, народных традиций и польских СМИ на «крэсах». В этом году шесть победителей олимпиады по польской истории из Белоруссии и с Украины получили возможность учиться в Польше.

Второе направление — помощь демократии на территории бывшего СССР. Современная пропагандистская война и способы противодействия ей.

Также фонд оказывает помощь «репрессированным» в Белоруссии — оппозиционерам, которых власть иногда бросает за решетку, чтобы показать, кто главный в деле белорусизации, и для поддержания мифа о «противостоянии» между государством и прозападными силами в стране.

Институт славистики Польской академии наук (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) проводит исследования в области «мовознавства», призванные обосновать отличие белорусов от русских и их близость к полякам и балтам. При помощи изучения местных диалектов в Белоруссии сотрудники института подводят «исторические» обоснования под границы Великого Княжества Литовского.

Составляют словари белорусского языка, видимо, Национальная академия наук Белоруссии не справляется. Одновременно разрабатываются изменения в белорусский язык, которые отдаляют его от русского, но этого до поры до времени никто не заметит. Пока не начнется насильственное внедрение белорусского языка в делопроизводство. Уже сейчас трудно найти переводчика с русского на белорусский, который мог бы с соблюдением всех новых «веяний» перевести документы, которые законодательство требует оформлять на белорусском.

Центр социально-экономических исследований (Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych) — частная некоммерческая исследовательская организация, главной целью провозглашающая распространение экономических знаний. Понятное дело — либеральных. Своей миссией организация видит объективный анализ экономических проблем и поиск их решения. Особое внимание организация уделяет процессам системной трансформации экономик посткоммунистических стран.

Экономический форум, организованный центром социально-экономических исследований. Варшава

Центр имеет дочерние структуры в Белоруссии, на Украине, в Молдавии, в Киргизии, в Закавказье и (отдельно) в Грузии.

Белорусское отделение сотрудничает с Белорусским госуниверситетом. Центр работает уже достаточно давно. Потом не удивляйтесь, откуда у нового поколения белорусских экономистов, которые завтра будут определять экономическую политику страны, мозги, отформатированные либералами. Власть и не заметит, как все произошло. Как тот литературный герой, который говорил прозой, но не знал об этом. Весь экономический блок белорусского государства скоро заговорит на языке либеральной экономики. Попрощайтесь с «рыночным социализмом».

Польский институт международных отношений (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), — абсолютно государственная структура, подразделение министерства иностранных дел. Занимается тем же, чем занимаются аналогичные структуры при внешнеполитических ведомствах других стран, — аналитикой, исследованиями, подготовкой кадров. На восточноевропейском направлении институту отводится важная роль в проведении политики Евросоюза в отношении России, Белоруссии и Украины, а также работа со странами «Восточного партнерства».

В интервью газете Rzecpospolita в 2017 году директор института Славомир Дембский рассказал, что с момента вступления в Евросоюз в 2004 году Польша выделила на «поддержку демократии» в Белоруссии более 140 млн евро. «Мы должны давать Лукашенко возможность расширения поля политического маневра. На практике это означает, что нужно входить с ним в политическое взаимодействие. Если Лукашенко хочет сейчас создать полезные условия для политического и экономического сотрудничества между нашими странами, то стоит об этом подумать», — разоткровенничался пан директор в интервью.

Центр изучения Восточной Европы Варшавского университета (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) является координатором стипендиальной программы имени польского разбойника Викентия Константина Калиновского. Цель программы — «предоставление возможности окончания учебы в Польше тем студентам из Белоруссии, которые были выгнаны из вузов Белоруссии, арестованы либо по политическим причинам не могут там учиться»

Wojciech Litwin Студенты на занятиях в лаборатории в Гданьском технологическом университете. Польша

Польские вузы и без всяких политических преследований достаточно популярны у белорусской молодежи. В Польше, по сравнению с Белоруссией, — почти Запад. Да еще стипендию платят — 1350 злотых (около 350 долларов). Понятно, что главное направление «образования» — воспитание лояльных к Польше граждан Белоруссии. Известный принцип: хочешь победить врага — воспитай его детей.

Россия в этом сильно проигрывает, поскольку аналогичные программы привлечения студентов из Белоруссии требуют дополнительных вложений со стороны родителей, а у поляков — «все включено», и бесплатное образование (за счет Евросоюза), и общежитие, и стипендия.

Также на Белоруссию вещают польские телеканал «Белсат» и радио «Рацыя» (игра слов: «радиостанция» по-русски или «разумно» по-польски). Оба «независимых» электронных СМИ существуют на средства польского государства. По самым «оптимистичным» оценкам, их аудитория — около 13% населения Белоруссии.

Отдельная тема — «карта поляка», которых жителям Белоруссии выдано уже около ста тысяч. Большинство обладателей такой карты получили ее исходя из чисто практических соображений упрощения процедуры получения польской визы. Для поездок за покупками, так как цены в Польше значительно (в разы) ниже, чем в «процветающей» Белоруссии. Но Польша теперь имеет возможность утверждать, что все эти люди — польская диаспора в Белоруссии.

На период с 2014 по 2020 год в Варшаве разработана уже третья очередь программы «Польша — Беларусь — Украина», действие которой распространяется на территорию четырех воеводств Польши, шести областей Украины и четырех областей Белоруссии. Это уже не польская «самодеятельность», а вполне межгосударственный проект.

Целями программы провозглашаются защита и продвижение культурного и природного наследия приграничных регионов, инфраструктурная доступность регионов, улучшение инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, процедур и услуг, которые там оказываются, развитие здравоохранения и служб защиты населения.

В первый период действия программы, с 2004 по 2006 год, на средства Евросоюза было реализовано 167 проектов на сумму 45,8 млн евро. Во второй период, с 2007 по 2013-й — 117 проектов на сумму 170 млн евро. В третьем периоде, с 2014 по 2020 год, планируется освоить 165 млн евро.

Sejm.gov.pl Сейм Польши

Поскольку деньгами распоряжается Польша, проекты определяет тоже она. Не забывая о своих интересах, разумеется. Белоруссия в этом процессе «плывет по течению».

С 2014 года в польском Сейме проводятся официальные слушания по Белоруссии. На них приглашаются деятели прозападной русофобской белорусской «оппозиции», которые изображают там один и тот же номер — умоляют добавить жесткости в отношении к белорусскому «рэжиму».

Поговаривают, что как-то на слушаниях в Сейме один польский высокопоставленный чиновник на вопрос «Сколько белорусов может принять Польша?» ответил — «Десять миллионов». Не знаю, правда ли это, да и нет уже столько граждан в Белоруссии, но ход мыслей того, кто это придумал, интересный.

Пока белорусское руководство в ручном режиме управляет карьеристами, готовыми за деньги и привилегии служить любой власти, Польша выращивает в Белоруссии людей с определенными ценностными установками. Это долгий процесс, и с этими людьми труднее работать, чем с холуями, но это — правильный подход с точки зрения польских государственных интересов в плане поглощения белорусской элиты.