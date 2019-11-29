22 ноября в Вильнюсе с большой помпой прошло антирусско-антироссийское шоу под условным названием «похороны Калиновского», хотя вопрос о том, кому реально принадлежат «останки Калиновского», так и остался без ответа.

Польский помещик. 1920. Советский плакат

Точно так же, как достоверность останков, не имеет большого значения то, что Калиновский не был белорусом. Мы живём в постмодерне, и если кто-то хочет верить, скажем, что Лев Троцкий был рептилоидом, его никакими разумными доводами не урезонишь. Пусть верит.

Викентий Константин Семенович Калиновский

Хочу только уточнить, что называть польского дворянина Викентия Калиновского «Кастусём», — это всё равно, что называть принца Уэльского Чарльза «прынц Юрась», на том основании, что одно из его «дополнительных» имён — Джордж, а у его матери Елизаветы II белорусские националисты уже диагностировали «белорусские корни».

Несмотря на успешность шоу как информационного повода, у тех, кто ещё способен думать головой, оно вызывает много вопросов. Например:

— Зачем литовцам в столице государства могила то ли польского, то ли белорусского «героя»? Мало им намёков из Польши, что надо бы вернуть подаренный Сталиным Вильнюс? После того как власть националистов в Минске окончательно сбросит маски, появятся претензии на «белорусский Вильно».

— Почему на похороны приехала белорусская официальная делегация во главе с целым вице-премьером Игорем Петришенко, но похоронить «белорусского героя» в Белоруссии не дали? Он же не литовский герой. Что за полумера?

— Почему не провели генетическую экспертизу останков? Их можно было сопоставить с останками похороненного в Белоруссии брата Калиновского. Есть сомнения?

— Полякам Калиновский в качестве героя не очень подходит, так как был социалистом, что в современной либерально-националистической Польше совсем не комильфо.

Цитата из к/ф «Кастусь Калиновский». реж Владимир Гардин. 1927. СССР «Мужик не будет доверять панам: лозунг народа — хлеб и земля». Николай Симонов в роли Калиновского

Но главное — поляки не оценили и не поняли белорусских националистов, объявивших Калиновского своим героем. В новостях первого канала польского государственного телевидения TVP сказали, что на похороны прибыли «тысячи поляков», а флаги белорусских националистов скадрировали так, чтобы выдать за польские, благо что очень похожи. О белорусских необандеровцах, которых там было реально много, даже не упомянули.

После этого на сайте TVP была опубликована статья «Похороны Орла и Погони. Как Литва и Белоруссия подбирали Польше героев». Автор статьи Кшиштоф Зволиньский прямо заявляет, что Калиновский стал белорусом «без его ведома и согласия» через много лет после своей смерти, стараниями большевистского «белорусизатора» 1920-х годов Всеволода Игнатовского. В статье описано, как и зачем из польского повстанца сделали «белоруса», и какие натяжки и фальсификации были для этого произведены.

То есть хотя поляки понимают и одобряют антирусский смысл происходящего, но «душа не принимает». Неприятно, когда кто-то прикарманивает ваших героев. Надо если не одёрнуть, то хотя бы напомнить, «кто есть «ху», как любил говорить в свое время Михаил Горбачёв.

Комментаторы события со стороны России совершенно справедливо видят в польской реакции на похороны подтверждение моих слов. Но я сейчас немного о другом. О перспективах Польши «от моря до моря».

Сегодня, когда Польша при помощи денег Евросоюза и поддержки из-за океана снова чувствует себя «любимой женой» Запада, её элита думает, что вековая мечта о польской империи «от моря до моря» близка к реализации как никогда. Сегодня этот проект называют «Междуморьем» или даже «Троеморьем». То есть, кроме Балтийского и Чёрного морей, планируется дойти ещё и до Адриатического.

Польско-Литовский союз. 1386–1434

Данный проект планируется как альянс стран Восточной Европы и бывших республик СССР, естественно, во главе с Польшей. Причём с учётом наметившихся тенденций можно сказать, что в случае успеха предприятия Украина и Белоруссия войдут в Междуморье уже не как отдельные государства, а как восточные земли Польши.

Чем же Польша собирается обосновывать своё лидерство в этом объединении? Очевидно — экономическими успехами. Сегодня, действительно, Польша выглядит очень хорошо по сравнению с другими кандидатами в Междуморье, особенно такими, как Украина и Молдавия.

Но что это за лидер такой, который сам зависит от дотаций Евросоюза? И какие смыслы он может предложить, кроме «вместе против России»? Осмелюсь заметить, что «против» — это не позиция. Для лидерства нужны конструктивные предложения. Да и «вместе против России» — почему обязательно во главе с Польшей?

По поводу «процветания» Польши, её можно сравнить с Луной. Сама Луна не светит, а только отражает свет Солнца. Также и Польша в Восточной Европе — отражение света благополучного Запада для менее удачливых соседей. Зачем им прогибаться перед Польшей?

Если так уж хочется быть чьим-то вассалом, можно служить Западу без посредников, что они и делают. А при наступлении серьёзного мирового экономического кризиса, о котором на Западе уже не говорит только немой, дотации прекратятся, и свет Польши померкнет.

Может быть, у поляков есть какая-то идея, притягательная для «междуморских» вассалов? Вот здесь мы и натыкаемся на то, что показали похороны Викентия Калиновского. На польский национализм и полное непонимание между поляками и их потенциальными вассалами.

Конечно, национализм очень благотворно влияет на сплочённость внутри национального государства. А к полякам понятие «нация» можно отнести в полной мере. Но за пределами национального государства национализм не объединяет, а разделяет. С той же поразительной эффективностью.

Здесь можно провести параллели с Австрийской империей. В феодальных государствах до XIX века национальность не играла большой роли. В правящем классе работали связи по линии вассал-сюзерен, а для стабильности простого народа предпочтительно было привести его к одной религиозной конфессии. Но в XIX веке империя Габсбургов заразилась новомодной тогда в Европе идеей национализма.

Немцы (германцы), составлявшие большинство в правящей верхушке Австрии, оформились в нацию господ. Соответственно, все подконтрольные им этносы также стали оформляться в национальные группы со своими национализмами. Однако на вопрос — почему венгры, хорваты, чехи и другие должны жить под господством немцев — так и не было найдено никакого рационального ответа.

Из-за этого империю постоянно лихорадило от национальных восстаний. К 1867 году венгры, имевшие некоторые привилегии и память о своём государстве, выбили себе особые права, и Австрия стала Австро-Венгрией. Но и это не помогло «лоскутной империи», и поражение в Первой мировой поставило на ней крест.

Только Россия, в которой русские этнические националисты так и остались маргинальной группой, смогла продемонстрировать возможность существования империи как семьи подлинно равноправных народов. Поэтому Российская Империя после поражения в Первой мировой войне и развала собралась вновь в виде Советского Союза.

У советского народа были общие герои, независимо от национальности. И русский Гагарин, и поляк Дзержинский, и даже крымский татарин Султан Амет-Хан. Только после развала единой страны местечковые националисты начали растаскивать героев по своим национальным норкам.

Реакция поляков на попытку белорусских националистов присвоить себе их национального героя, пусть и немного сомнительного, показала, что поляки не готовы к равноправию с другими народами. Тут всё плохо с самого начала. Ничего у вас не получится с вашим Междуморьем, панове.

Сейчас многие жители Украины, замученные безработицей и напуганные телевизионными страшилками о «российской агрессии», готовы бежать в сторону Польши. Жители Белоруссии, страдающие от нищеты и бесправия под аккомпанемент постоянных 99-процентных побед самого всенародного в мире президента, тоже видят в Польше отблеск западного благополучия. Но пусть они подумают, приятно ли им будет ощущать себя людьми второго сорта в «Польше для поляков»?