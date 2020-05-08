На такой явно недружественный выпад белорусского руководства, как высылка из страны съёмочной группы Первого канала, со стороны Российской Федерации последовала, мягко скажем, сдержанная реакция. Хотя другие страны в таких случаях с мелкими диктаторами особо не церемонятся.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Но ранее, 5 мая, Лукашенко сыграл небольшой спектакль, который, по моему мнению, имеет большее значение, чем высылка журналистов. Во время одной из «встреч с народом» некий «журналист» читает по бумажке вопрос о том, что «наши братья» с негативом восприняли новость о проведении 9 мая в Минске военного парада во время эпидемии.

Здесь Лукашенко прерывает своего статиста словами: «Каких братьев ты имеешь в виду? От братьев-украинцев я как-то не слышал негатива». После небольшой паузы он вдруг вспоминает, что есть ещё какие-то братья, и продолжает: «Что касается наших восточных братьев…»

President.gov.ua Владимир Зеленский встретился с Александром Лукашенко в рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире

То есть «братья» теперь поделены на категории, и те, которые «восточные», теперь настолько не первостепенные, что о них сразу и не вспомнишь. Первыми белорусскому президенту на ум приходят украинские «братья», которые, на минуточку, вообще не отмечают 9 Мая.

Годовщина победы над Германией там отмечается 8 мая, и не как праздник, а как «памятный день» под лозунгом «никогда больше». В этот день положено не праздновать победу, а плакать о жертвах и украшать себя символикой, которую нельзя описать в приличных выражениях.

Поздравляю вас, дорогие россияне, вы теперь братья второго сорта. Теперь остался один шаг до произнесения слова «небратья». Конечно, в Белоруссии есть люди, которые произносят это слово в адрес граждан РФ уже несколько десятилетий, но на высшем уровне оно ещё не прозвучало. Готовьтесь, скоро прозвучит.

Лукашенко постоянно допускает оскорбительные выпады как в адрес российского руководства, так и в адрес живущей в РФ части русского народа. Зачем он это делает и почему в последнее время всё чаще?

Дело в том, что до полного коллапса белорусской экономики ему надо успеть хорошенько поссориться с руководством Российской Федерации, чтобы возложить ответственность за экономическую катастрофу на «восточных братьев».

Что катастрофа белорусской экономики уже близка, очевидно уже всем. Впрочем, Белоруссия все годы своей «незалежности» живёт на краю пропасти. «Перезанять чтобы переотдать» каждый раз удаётся в последний момент. Иногда и не совсем хорошо получается, как в 2010-м и в 2014-м.

ИА REGNUM Белорусские рубли

Теперь на горизонте замаячил мировой обвал, который гарантированно похоронит под собой белорусскую псевдоэкономику. Батька не пошёл на принятие карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, так как экономика находится в таком положении, что для её коллапса достаточно малейшего негативного воздействия.

Но теперь бессменный белорусский руководитель понял, что и без введения карантина всё обвалится. Достаточно тех действий, которые предприняли сопредельные государства и торговые партнёры.

Поставлена задача: надо успеть до кризиса поссориться с Россией. Для того чтобы, во-первых, не платить долги. Основной кредитор Белоруссии — Россия. Если конкретно поссориться, можно будет выдвинуть встречные требования. За угон в плен девственниц для Ивана Грозного, за похищение креста Ефросиньи Полоцкой, за осушение в 1950-х годах белорусских болот, из-за чего погибли ценные белорусские жабы. Да любой бред можно нести, главное — Запад поддержит. И платить по долгам не надо. Неподкупные стокгольмские арбитры не дадут соврать.

Во-вторых, в ходе экономической (а возможно, и санитарной) катастрофы белорусскому населению может понадобиться гуманитарная помощь. Если эту помощь окажет пока ещё хотя бы формально союзная Россия, народ может проникнуться к ней немного не теми чувствами, которые нужны для поддержания курса на Запад. Если же гуманитарную помощь окажет «более братская» для Лукашенко Польша — совсем другое дело.

По-видимому, российское руководство понимает эту игру и старается не реагировать на провокации Батьки, чтобы насколько можно оттянуть развязывание в Белоруссии открытой антирусской истерии по образцу Украины.

Kresy.p Фашизм на Украине

Что касается самого парада Победы в Минске 9 мая, эффект от него не будет таким, на который рассчитывает белорусский «генералиссимус». Трудно сказать, как он представляет себе реакцию на свои действия за рубежом. Порой складывается такое чувство, что окружение белорусского лидера формирует для него совершенно альтернативную реальность.

Но уже ясно, что решение провести парад во время эпидемии большинство зарубежных наблюдателей восприняли крайне негативно. А что касается собственного населения, уровень доверия к президенту уже давно находится на столь низком уровне, что его не то что парадами, а даже раздачами денег на улицах уже не спасти.