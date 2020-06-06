Комментаторы беспорядков в США отмечают, что протестующие не выдвигают никаких внятных политических требований. Мы не видим никаких «оргкомитетов», «правительств национального согласия», призывов свергнуть «злочинную» власть и тому подобного. Из этого делается вывод, что произошедшее — «всего лишь» следствие накопившихся в обществе расовых проблем.

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Что расовые проблемы есть, никто не спорит.

Многие СМИ сообщили на этой неделе о выступлении брата погибшего Джорджа Флойда. Терренс Флойд обратился к «протестующим», которые любезно согласились выслушать его между походом на ювелирку и взятием зимнего (белья).

Терренс Флойд, выступление которого показали все ведущие телеканалы, призвал соплеменников к порядку. «Не рви свой город, всё это не нужно, потому что если его собственная семья не делает этого, то почему же делаешь ты? Если его собственная семья пытается справиться с этим и пойти другим путем в поисках справедливости, тогда почему вы здесь разрушаете свою общину? Потому что когда ты закончишь и повернешься назад, и захочешь пойти купить что-нибудь, окажется, что ты уже всё порвал. Так что теперь ты сам испортил себе жизнь. Так что просто расслабься. Справедливость восторжествует», — сказал он.

Большинство интернет-ресурсов процитировали только это. Вот какой он хороший, призывает к порядку, а не к мести. Но почему-то мало кто цитирует продолжение его речи.

Denis Barthel Задержание

Далее он сказал: «Давай сделаем это по-другому… Давайте перестанем думать, что наш голос не имеет значения, и проголосуем… Учитесь сами и знайте, за кого вы голосуете. И именно так мы их и ударим. Потому что нас очень много. Нас тут очень много».

Для тех, кому негр не авторитет, с аналогичным предложением выступил шеф полиции Хьюстона (штат Техас) Арт Асеведо, который от имени всех полицейских начальников Америки посоветовал президенту США Трампу «держать свой рот закрытым, если нет никаких конструктивных предложений».

Конечно, это было сказано не в лицо президенту, а в интервью CNN. Не знаю, чего такое хамство будет стоить полицейскому-латиноамериканцу, но внимание было привлечено. И далее он так же, как Терренс Флойд, предложил «перенести этот спор на избирательные участки».

То есть ясно и недвусмысленно сказано, что целью беспорядков является голосование на выборах президента США, которые состоятся 3 ноября, а их результат будет объявлен аккурат в день рождения Льва Давыдовича Троцкого — 7 ноября. На этих выборах всем, кто на стороне «протестующих» или просто недоволен тем, что действующая власть допустила такие безобразия в стране, предлагается «прокатить» Трампа.

Вот почему не надо никаких «комитетов спасения». В «цитадели демократии» всё сделают демократическим путём — на выборах. А насколько «демократическим» путём сейчас идёт подготовка избирателей к этим выборам — другой вопрос.

Также следует обратить внимание на само событие, ставшее «спусковым крючком» беспорядков — убийство чернокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Обратить внимание следует на главного обвиняемого.

Что интересно, у полицейского, который на видеозаписи давит коленом на горло задержанного, как сообщают СМИ, была «плохая репутация». Он отличался повышенной агрессивностью, на него 17 раз подавали жалобы. Кроме того, три раза задержания негров с его участием заканчивались стрельбой с трупами.

Darnella Fraizer Гибель Джорджа Флойда

Несмотря на это, он оставался на службе. Ради чего? Ради «звёздного часа», за который он теперь будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Хотя погибший Джордж Флойд тоже был, мягко говоря, не очень хорошим человеком.

Самое главное у нашего полицейского — его фамилия. Его зовут Дерек Шовин.

Слово «шовинизм» в США — очень популярное политическое ругательство. Намного популярнее, чем у нас «фашист». Напомню, что оно означает проповедь превосходства какой-либо одной социальной группы над другими, а происхождение этого термина мифологизировано.

Шовинизм может быть национальным, расовым или каким угодно, но в США наиболее часто используется понятие «мужского шовинизма» по отношению к женщинам. Так вот, президента Трампа его противники так часто называют «шовинистом», что если какую-нибудь леворадикальную американскую феминистку разбудить среди ночи и спросить первую ассоциацию со словом «Трамп», она моментально выпалит — «шовинист!».

Понятно, что полицейскому с такой фамилией и таким послужным списком в эпоху Трампа не избежать судьбы стать «телезвездой». Вот он и стал. И видео сняли очень качественно. Обычно записи жестокого обращения полиции с неграми сделаны с большого расстояния или в темноте, а тут — прямо кино. В общем, все, кто хоть немного слышал о методах работы спецслужб, всё давно поняли.

Беспорядки скоро утихнут. Это свойство любых беспорядков, не перерастающих во что-то большее. А во что может перерасти банальное мародёрство и издевательства над попавшимися под руку белыми людьми? Погромщикам просто надо будет когда-то сходить в магазин за едой, а куда идти, если магазины стоят разграбленные? Да и награбленное надо будет продавать. Зачем одному пятнадцать микроволновок? Продать можно будет только после окончания погромов.

Радует, что Дональду Трампу хватило ума не задействовать в подавлении беспорядков армию. Армия умеет только стрелять, и спровоцировать её на это — пара пустяков. Стрелять по врагам на обычной войне просто — они носят форму вражеской армии. А любой выстрел по бандиту и мародёру в штатском вызовет адский вой либеральной прессы. Такой же, как по Флойду.

Вполне возможно, что произошедшее отберёт у Трампа ровно столько голосов на выборах, сколько надо финансистам-глобалистам за восстановления своего полного контроля над Соединёнными Штатами. Но даже если 7 ноября будет объявлено о победе Трампа, мы можем увидеть американский «майдан». Репетиция проведена успешно.