Татьяна Васильева
Последние публикации
Владимир Михайлов: Государство должно поддерживать пожилых и инвалидов
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — гласит пункт 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации. Насколько такая декларация отражает реальное положение дел? Об этом мы...
9 ноября 2017
Муниципальный фильтр пропускает только безопасных кандидатов: Михайлов
Произошедшая в Москве маленькая победа оппозиции на муниципальных выборах вызвала большой общественно-политический резонанс в регионах. Создание в российской столице площадки для дискуссии оппозиции и власти заставило многих региональных лидеров по-новому оценить политическую и экономическую...
29 сентября 2017
Разбор полетов
Судя по перечисленным ответственным лицам — Артемьев И.Ю., Колокольцев В.А., Бортников А.В., Бастрыкин А.И., Чайка Ю.Я., документ серьезный. Правительству будет необходимо обеспечить подготовку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение...
26 сентября 2017
Изобретатель из Костромы поборется за президентский пост
К традиционному списку кандидатов в президенты РФ — заслуженных политиков, бизнесменов и оппозиционеров — прибавился первый в истории президентских выборов в России и за рубежом заслуженный изобретатель. У 52-летнего кандидата в президенты России — богатое политическое прошлое. Он четырежды...
26 июля 2017