К традиционному списку кандидатов в президенты РФ — заслуженных политиков, бизнесменов и оппозиционеров — прибавился первый в истории президентских выборов в России и за рубежом заслуженный изобретатель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

У 52-летнего кандидата в президенты России — богатое политическое прошлое. Он четырежды избирался депутатом Костромской областной думы по одномандатному округу, в разные годы возглавлял региональное отделение Народной партии России и фракцию «Единой России» в облдуме. В 2011 году написал заявление о выходе из «Единой России», обвинив однопартийцев в фальсификации результатов праймериз в Государственную думу. На последних выборах его выдвинула партия «Яблоко».

Беспартийный депутат — системный критик бюджетной политики. Заявление Михайлова о решении баллотироваться в президенты страны прогубернаторские СМИ проигнорировали. Зато на федеральных телевизионных каналах Владимир Михайлов — желанный гость. Сюжеты об изобретенном летательном аппарате «Михалет» и двигателе будущего, работающего на обычном сжатом воздухе, показали почти все телеканалы.

У заслуженного изобретателя России, руководителя группы предприятий «ФЭСТ» в арсенале — 139 объектов интеллектуальной собственности: изобретения, промышленные образцы, компьютерные программы, товарные знаки. В бизнес-сообществе Михайлов считается успешным предпринимателем. Для чего ему тратить время, средства и силы на казалось бы предсказуемый результат президентских выборов 2018 года? Зачем ему это надо?

Мы попытались разобраться в этом сами.

Для того, чтобы эта выборная кампания приобрела серьезное наполнение, необходим анализ основных статей Конституции. Допустим, 10 лет назад это было рано. В этом году 12 декабря исполняется 24 года со дня принятия основного закона страны. Я считаю, что обсуждению Конституции можно посвятить часть избирательной кампании. Давайте оценим, чего мы добились за эти 24 года? Послушаем специалистов, которые данную Конституцию писали. Давайте спросим у авторов, того ли они ожидали, что мы сейчас получили?

Сравнивать конституцию Америки с нашей не совсем правильно! Там собрались совершенно свободные люди и заложили векторы развития страны на многие годы. Ее нет смысла менять, она всех устраивает.

А проверялась ли на эффективность наша действующая Конституция? У нас она демократическая, написана хорошо. Только живем мы не так, как там сказано. Голосовавшие за Конституцию в 1993 году не могли представить, что детей, вышедших на улицу российских городов через 23 года с лозунгом «Мы против коррупции!», будут задерживать и сажать в камеру. Я этого не ожидал.

Приведу пример. Я также являюсь руководителем общественной организации в Костромской области по защите материнства и детства. Для детишек от 1,5 до 3 лет не хватает около семи тысяч мест в дошкольных учреждениях. Я предлагал молодым мамам: у нас же прописано в Конституции, что вам обязаны предоставить места. Напишите заявление в прокуратуру! Но ни одна не пишет, боятся обратиться в государственный орган. Почему? Сегодня у людей страх перед надзорным органом, который должен следить за исполнением Конституции, законов. А ведь там явно нарушается законодательство.

Или возьмем другой пример несоблюдения конституционных прав. Есть закон о детях-сиротах: каждому ребенку по исполнению 18 лет обязаны предоставить отдельную квартиру. У нас только в Костромской области таких детей-сирот несколько сотен, которые суды выигрывают, а чиновники областной администрации говорят, что у них нет денег. Но ведь это же прямое нарушение прав.

На мой взгляд, необходимо обсуждение результатов принятия законов в соответствии с Конституцией, чтобы был диалог. Мы должны постараться сместить повестку обсуждения на выборах для решения этих вопросов, проанализировать текст, подвести итоги, внести необходимые изменения. Конституция 1993 года по сроку длительности — вторая после сталинской, которая была принята в 1937 году. Страна жила по ней 41 год! Понятно, что 23 года — достаточный срок для подведения итогов.

Очевидно, что произошел дисбаланс, нарушилась система равновесия государства. Из трех ветвей власти у нас исполнительная власть стала подавлять законодательную, а в дальнейшем стала оказывать влияние и на судебную. Необходимо восстановить это равновесие, вернув независимость законодательной ветви власти.

Я предлагал как депутат установить одинаковый процент сбора подписей для округа, на котором ты избираешься. Также складывается парадоксальная ситуация. К примеру, я могу выдвинуться как кандидат в президенты страны, собрав 300 тысяч подписей, а выдвинуться кандидатом в губернаторы я не имею права, потому что там нет такой процедуры как самовыдвижение и сбор подписей. Данная система выборов не дает возможности проявить себя новым региональным лидерам.

Я регулярно пишу письма председателю областной государственной телерадиокомпании «Кострома» с просьбой предоставить мне как депутату право донести свою позицию. Редакция каждый раз ссылается на статью закона о СМИ, в которой говорится, что они самостоятельны. Я не собираюсь вмешиваться в их редакционную политику, а прошу лишь предоставить возможность выступить перед избирателями. У меня есть на это право, но нет механизма его реализации.

И так у нас повсеместно. Допустим, инспектор ГИБДД вас неправильно оштрафовал, лишил вас какого-то права. Вы в суде можете отменить его решение, восстановив свои права, но наказания он не понесет. И так — во всем. Врачебная ошибка, судебная, ошибка контролирующих органов — суд только восстанавливает наши нарушенные права.

Сегодня все законы, которые принимаются, можно обжаловать в Конституционном суде. Значит, все законы соответствуют Конституции. Но несмотря на это, происходят такие вещи. Тот же Георгий Сатаров в день Конституции 2016 году вышел на Красную площадь читать Конституцию. Так его забрали и увезли в полицейский участок!

Конечно, боюсь! Но своим участием я хочу привлечь внимание общества к анализу исполнения основного закона страны — Конституции. Мы должны двигаться вперед. Если будем копировать опыт других стран, то всегда будем в отстающих. Тем более, что государственная машина неповоротлива.

На первом своем выступлении на митинге в 1997 году я сказал, что Конституция декларирует нам права, но на самом деле у нас нет никаких прав. Но тогда еще рано было ждать каких-то результатов от тогда еще молодой Конституции. Но сегодня уж точно пришло время для обсуждения ее результатов.