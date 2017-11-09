«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — гласит пункт 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации. Насколько такая декларация отражает реальное положение дел?

Джордж Уэсли Беллоуз. Обращение к народу. 1924

Об этом мы поговорили с заслуженным изобретателем РФ, промышленником, депутатом Костромской областной думы, выдвинувшим свою кандидатуру на пост президента России, Владимиром Михайловым.

Сегодня у нас существуют государственные и частные учреждения здравоохранения. И мы видим, что в частных клиниках к больным относятся лучше, чем в государственных. Чтобы исправить эту ситуацию, я считаю, необходимо во всех медицинские учреждения внедрить систему, подобную системе родовых сертификатов для будущих мам. Родовой сертификат — это документ, подтвержденный финансированием. Выбирая, куда встать на учет и где рожать, женщина определяет, какое учреждение получит деньги. Это приводит к конкуренции между перинатальными учреждениями, независимо от форм собственности, заставляет их улучшать условия, совершенствовать свою работу. В итоге объем финансирования каждого учреждения увязывается с качеством оказываемых услуг.

Больница коридор

Необходимо, чтобы такая же система сертификатов заработала в поликлиниках и больницах. Пациент, выбирая, куда ему обратиться за медицинской помощью, голосует своим сертификатом за то или иное учреждение. А значит, деньги направятся туда, где выше квалификация врачей, лучше оснащенность современным оборудованием и персонал более доброжелательно относится к пациентам.

Практику сертификатов необходимо распространить также на дошкольное и дополнительное образование. Тогда на каждого ребенка родители получат по два сертификата: один — на посещение детского сада, второй — на занятия в кружке, музыкальной школе или спортивной секции. И в то учреждение, куда пойдет ребенок, по его сертификату будет направляться соответствующее финансирование.

Наряду с защитой материнства и детства особое внимание государство должно уделять социальной поддержке пожилых граждан и инвалидов, то есть тех, кому приходится особенно трудно.

Необходимо социально защитить людей, которые, отработав на государство всю жизнь, вышли на заслуженный отдых. Размер пенсии должен обеспечивать достойный уровень жизни представителям старшего поколения.

Также необходимо создать все условия для людей с ограниченными возможностями. Они — полноценные граждане, и государство должно их защищать.

Необходимо, чтобы все строительные проекты проходили экспертизу на предмет удобства для людей с ограниченными возможностями, и чтобы ни один объект не могли сдать в эксплуатацию без приемки обществом инвалидов. А то у нас сегодня иногда выполняют требования по безбарьерной среде формально — устанавливают на входе пандус, но такой, по которому инвалиду в коляске невозможно подняться.

Считаю, что это обязательно нужно сделать. «Дети войны» были очевидцами страшных событий. Они прошли через тяготы и лишения военного времени — голодали, работали в полях и на заводах, приближая День Победы. К сожалению, представителей этого поколения остается все меньше. Поэтому нужно успеть, чтобы эти люди почувствовали заботу государства. Я считаю позором действия российского правительства, которое под различными предлогами перекладывает решение этого вопроса на регионы. В войне участвовали жители всей страны, поэтому и льготы «детям войны» необходимо устанавливать на федеральном уровне. Неправильно, когда сегодня в стране-победительнице представители старшего поколения живут хуже, чем в странах, которые проиграли эту войну. Эту несправедливость нужно исправить как можно скорее!

Инициативу Владимира Михайлова о внедрении сертификатов во все медицинские учреждения, а также в сектор дошкольного и дополнительного образования, с целью оздоровления экономики, мы попросили прокомментировать известного экономиста, ученого, политика.

«Внедрение сертификатов кардинально ситуацию не изменит, — полагает доктор экономических наук, профессор, руководитель лаборатории социологии экономики Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов. — Во-первых, уже давно во всех учебных заведениях, во всех школах введено платное обучение. И все прекрасно знают, в какой школе, в каком вузе какие знания дают, и какова перспектива. К сожалению, Болонская система привела к тому, что наши студенты даже не умеют грамотно писать. Когда я получаю курсовые работы от студентов и начинаю их читать, то у меня волосы шевелятся: в одном слове три ошибки». «Революция возможна в сфере образования в одном случае, если будет сменена полностью команда, которая у нас называется Министерством образования и науки, — считает эксперт. — Потому что доктор наук при всех своих регалиях получает 32 тысячи рублей. Это заведующий лабораторией! А если он просто доктор наук, он и 30 тысяч не получает. Это РАН. То же самое у нас происходит и с образовательной системой на всех уровнях. Пожалуйста, пример, на кафедре Московского университета у профессора зарплата 42 тысячи. Вы понимаете, какая конкуренция, чтобы стать профессором на кафедре Московского университета, я не говорю про другие вузы. И поэтому все переходят в платные вузы, где зарплату могут дать 80—90 тысяч рублей».

«В предложении Владимира Михайлова о введении сертификатов есть некое спасение для российского образования, но, боюсь, что деньги разворуют, — опасается Богданов. — Всё, что не идет напрямую, поступает в некий фонд, который будет создан при каком-то министерстве. Всё разворуют, а реально до рядового учителя и профессора ничего не дойдет. Кардинально нужно менять всю систему. Когда мы говорим о сертификатах по материнству, там все понятно. Государство платит конкретному человеку. Если не будет прямой выплаты конкретному человеку, а будет выплата в какой-то очередной фонд, то мы получим очередную сказку, которая у нас была с вами с Пенсионным фондом, а потом оказалось, что деньги Пенсионного фонда пошли на погашение задолженности в 500 миллиардов рублей военных предприятий банкам. Любой сбор денег государству, когда человек дает государству, а потом якобы государство кому-то заплатит, это чистой воды обман и мошенничество».

«Предложение Владимира Михайлова о выделении денег, которые родители могут направить в выбранное заведение, интересно, тем более что такой опыт у нас в России имеется, — отметил научный сотрудник института «Центр развития», Высшая школа экономики Дмитрий Мирошниченко. — Насколько я помню, в Перми родителям выплачивают суммы, которые тратятся на содержание ребенка в муниципальном детском саду, если в садике нет места. И, соответственно, родители могут отдать ребенка в частный детский сад. И это очень правильно, на мой взгляд».

Дарья Антонова ИА REGNUM Семейный детский сад

«Для бюджета какая разница, каким образом потратить деньги? Вернее, есть разница с той точки зрения, что не надо строить муниципальные детские сады дополнительно. А здесь появляется возможность у людей, которые могут строить частные детские сады, устраивать группы развития и т.д., — отметил Мирошниченко. — Это такой популярный способ, и, например, в Подмосковье не наблюдается нехватки детских садов. Это было бы очень большим подспорьем для семей с детьми и было бы правильно. Это бы, с одной стороны, стимулировало эти дошкольные детские учреждения становится лучше, потому что чем ты качественней, тем больше к тебе придет людей.

И, соответственно, они придут с деньгами, и, как я уже сказал, это снижало бы нагрузку на бюджет с точки зрения развития сети муниципальных дошкольных учреждений. А, опять же, с учетом того, что все стройки делаются задорого, чтобы никто из широкого круга подрядчиков не оказался обиженным, то это прямая экономия бюджетных средств. То есть это было бы оптимально с точки зрения даже не экономики, а вообще общества и государства».

«С сертификатом родовым всё понятно было, а здесь не совсем. Это вообще невозможно и бессмысленно, — заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко. — Потому что это огромные затраты денег, которые не окупаются. И кто туда деньги будет давать? По сертификатам деньги идут, которые на шли на родовспоможение, и это понятно было, так как это стимулировало рождаемость. В ситуации с образованием и медициной эта инициатива не пройдет».

Идею Владимира Михайлова о законодательном оформлении статуса «Дети войны» мы попросили прокомментировать Владимира Слепака, председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, председателя редакционного совета официального периодического печатного издания «Воинское братство». «Я считаю, что депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов своевременно поднял этот вопрос для обсуждения, — отметил Слепак. — Тут должен быть централизованный подход. Это должна быть единая концептуальная платформа. И соглашусь с депутатом в том, что это должен быть закон. Мы сегодня много говорим о льготах, и наше общество сегодня продолжает, несмотря на 100% недовольство социальной политикой, называться социальным. Поэтому, мне кажется, в социальной политике эта тема должна занять главное место.

И сегодня, защищая Родину, в горячих точках гибнут люди. Мне кажется, абсолютно недостаточна сегодня поддержка, которую получают семьи. Это должна быть идеология на совсем другом уровне. Потому что нет ценней человеческой жизни. И семьи, особенно семьи с детьми, должны не просто абстрактно гордиться подвигом своего отца или деда, они должны чувствовать, что забота государства адекватна. Я считаю, что надо подумать не только о системах льгот, но и отношении к данной системе.

Если мы говорим о том, что мы — социальное государство, говорим, что основная идея — патриотизм, то патриотизм, я понимаю как самопожертвование, как готовность защитить свою Родину. Мне кажется, это задача первоочередной важности, иначе наши слова в очередной раз разойдутся с делом».