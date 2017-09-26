Разбор полетов

Судя по перечисленным ответственным лицам — Артемьев И.Ю., Колокольцев В.А., Бортников А.В., Бастрыкин А.И., Чайка Ю.Я., документ серьезный. Правительству будет необходимо обеспечить подготовку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей. Правительство обязано будет предложить свои варианты по ужесточению уголовной и административной ответственности за картельные сговоры.

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Поводом для беспокойства послужила рабочая встреча президента России Владимира Путина с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Назвать это беседой с президентом сложно. Скорее, крик о помощи. Артемьев рассказал Путину о специальных компьютерных системах динамического ценообразования Sabre и Amadeus на авиабилеты. По мнению экспертов, эти системы сами устанавливают цены: растет спрос, они устанавливают цену выше. Приведем лишь некоторые цитаты этой беседы:

Игорь Артемьев: Это мировой сговор, похожий на картельный сговор всех авиационных компаний мира. Я знаю, что говорю, я это обсуждал с еврокомиссаром еще семь лет назад, они тоже занимаются этой проблемой. И смотрите, что получается, Владимир Владимирович. Загрузка наших мощностей у того же «Аэрофлота» и других авиационных компаний в эконом-классе 20% пустых кресел, но цены не опускают. И в этом есть нарушение антимонопольного законодательства. Мы много лет пытаемся разобраться с этой системой. Нам пока мешают. Мы не можем получить эту систему для того, чтобы разобрать ее на косточки.

Владимир Путин: Полностью с Вами согласен. Надо совершенно точно разобраться с тем, что там происходит. Знаю про эти компьютерные системы, которые сами цену устанавливают. Не хочется говорить, что это чушь, не могу сказать, что я полностью с Вами согласен по поводу сговора авиационных компаний — это глобальная вещь, но разобраться с этим точно нужно.

Разобраться в авиационной отрасли нужно было еще вчера. Информация о том беспределе, который творится в области ценообразования авиабилетов, авиаперевозках и обработке грузов, дошла до президента поздно. Более 70 агентов и экспедиторов, доведенные до отчаяния, написали в мае 2017 года обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву о грубейших нарушениях законодательства в аэропорту «Шереметьево» в качестве услуг и удорожании.

О монополизации цен на авиабилеты и услуги обработки грузов в аэропорту «Шереметьево» авиакомпанией «Аэрофлот» уже ходят легенды. Вот и до уха президента была донесена информация о том, что компания ведет себя на рынке как полновластный хозяин ситуации и мало беспокоится о том, что о ней говорят экспедиторы. Хотя исторически в аэропорту «Шереметьево» обслуживание грузов осуществлялось несколькими грузовыми компаниями: «Москва-Карго», «Шереметьево-Карго», склад «ДХЛ» и другими.

Грузополучатель сам принимал решение о том, какой будет склад для выдачи груза. Авиакомпании никогда не диктовали условия по работе с агентами. Но с августа 2015 года ситуация кардинально изменилась. «Аэрофлот», доля которого более 80% на рынке авиаперевозок в аэропорту «Шереметьево», заявил своим клиентам о том, что они теперь будут работать только с компанией «Москва-Карго». Нетрудно догадаться, кому она принадлежит. И тут началось такое, о чем ФАС не рискнул бы говорить президенту никогда!

Летать самолетами «Аэрофлота» и обслуживаться в этой компании, конечно, престижно, но чтобы приватизировать всё небо и землю в аэропорту в Шереметьево, — уже слишком! Однако для компании это — обычная практика ведения бизнеса. В том же 2015 году ПАО «Аэрофлот» в одностороннем порядке приняло решение о передаче всех грузов на обслуживание компании «Москва-Карго», ограничив возможность передачи грузов на обслуживание другим грузовым агентам. У агентов, экспедиторов, брокеров, осуществляющих оформление грузов в аэропорту «Шереметьево», как водится у «Аэрофлота», никто не спросил.

Зато могут спросить по закону многие надзорные органы. Нарушение антимонопольного законодательства налицо. Сотрудник юридической службы компании «Шереметьево-Карго» Марина Соложенцева прокомментировала эту ситуацию.

«С учетом доминирующего положения ПАО «Аэрофлот» на рынке авиационных перевозок, в аэропорту «Шереметьево» происходит ограничение конкуренции и монополизация рынка, нарушается антимонопольное законодательство, статьи 5, 10, 11 федерального закона от 26 июля 2006 года №135 «О защите конкуренции», — отметила она. — Нами были направлены запросы в Федеральную антимонопольную службу. И что же? ФАС переправило обращение в управление по Московской области, а они подготовили формальный отказ на запрос, ссылаясь на заключенное между «Аэрофлотом» и «Москва-Карго» соглашение о наземном обслуживании. Круг замкнулся. Интересы сотен экспедиторов не были учтены и просто проигнорированы».

Спасти ситуацию оказавшихся в беде экспедиторов может поручение президента России правительству к 1 октября. Помимо предложений законодательных инициатив в этой непростой теме, президент потребовал принять меры по совершенствованию информационного, электронного взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные с заключением антикоррупционных соглашений.

Очевидно, что если президентские поручения будут реализованы, то права экспедиторов будут защищены законом. Хотя в России, как известно, «закон что дышло…». Экспертное сообщество сегодня замерло в ожидании, что монополию «Аэрофлота» на рынке грузоперевозок урегулируют на законном основании. Ведь всем очевидно, что отсутствие конкуренции в том же аэропорту «Шереметьево» влечет снижение качества обслуживания, повышение стоимости оказываемых услуг и необходимость для клиентов искать альтернативных перевозчиков. Ну и кому это выгодно?

Ответ ясен: тем, кто обладает полной монополией на рынке и уверенностью в том, что рано или поздно всё равно все экспедиторы придут к ним. Однако многие знаменитые мировые бренды не спешат бежать заключать договора с тем же «Москва-Карго». «Сони», «Самсунг», «ДПД», «Ниппон», «Луи Вюиттон» и многие другие предпочитают работать с «Шереметьево-Карго».

Преимущества работы с этой уважаемой структурой для иностранных компаний понятны и просты. Исторически «Шереметьево-Карго» обеспечивает более высокое качество услуг, являясь крупнейшим логистическим центром. Внедрение инновационных методов работы, клиентоориентированность, скорость и безопасность обслуживания делает «Шереметьево-Карго» надежным и эффективным партнером для отечественных и зарубежных компаний. В «Шереметьево-Карго» за всю историю компании не потерялся ни один груз! Потому и предпочитают работать именно с этой структурой многие иностранные компании, прибывающие в «Шереметьево».

Но одно дело хотеть, а другое — получать на практике. В приказном порядке экспедиторов обязывают работать с «Москва-Карго». А как можно работать с компанией, которая постоянно повышает тарифы, бросает грузы под открытым небом, а «груз 200» ставит вертикально?!

О произошедшем несколько лет назад «грузовом коллапсе» в «Шереметьево», устроенном «Москва-Карго», писали все российские и мировые СМИ. Было объявлено эмбарго на обслуживание грузов «Аэрофлота» из-за неумения обслуживать грузы отдельных категорий, невозможности справиться с объемами. С годами ничего не поменялось: компания с завидным упорством не обеспечивает качество услуг.

Кстати, ранее эта компания являлась оффшорной фирмешкой, и бюджет Московской области не получал доходы от ее работы. В отличие от «Шереметьево-Карго», которое на сегодняшний день является крупным налогоплательщиком Подмосковья.

Несет убытки и сам «Аэрофлот» из-за претензий клиентов. Зачем сохранять «Аэрофлоту» монополию на работу с «Москва-Карго» при условии, что эта работа экономически невыгодна, а качество работы не устраивает клиентов — одному «Аэрофлоту» известно. Ну, и теперь президенту России Владимиру Путину.

Лучший способ решить проблему экспедиторов и агентов аэропорта «Шереметьево» — представить им самим право выбора грузового оператора. Это надо, в первую очередь, для экономического престижа страны в сфере грузовых авиаперевозок и возможности называть Россию правовым и демократическим государством.