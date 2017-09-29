Произошедшая в Москве маленькая победа оппозиции на муниципальных выборах вызвала большой общественно-политический резонанс в регионах. Создание в российской столице площадки для дискуссии оппозиции и власти заставило многих региональных лидеров по-новому оценить политическую и экономическую ситуацию у себя на родине. С анализа такого расклада мы и начали разговор с заслуженным изобретателем России, предпринимателем и политиком, депутатом Костромской областной думы, кандидатом в президенты России Владимиром Михайловым

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

— Одним из позитивных событий названо начало капитального ремонта единственного в Костроме моста через реку Волгу. Ремонт, действительно, начался, но проектировщикам не было дано задания просчитать возможность разместить тротуары консольно, чтобы увеличить количество полос движения. Если мы заявляем, что Костроме необходим второй мост, то, наверное, должны «выжать» максимум из уже имеющегося. Если бы за счет реконструкции добавилась еще одна полоса, то пропускная способность моста увеличилась бы на 25%. И в сегодняшней ситуации это решило бы проблему проезда по мосту. А стоимость такой реконструкции была бы гораздо меньше, чем затраты на строительство нового моста.

— Существующая ширина проезжей части моста составляет 14 метров. Нужно было оставить три полосы для движения транспорта (9 метров) и начать ремонтировать крайнюю полосу шириной 5 метров, одновременно проводя работы по размещению примыкающего к ней тротуара консольно. В результате к ремонтируемым пяти метрам добавилось бы полтора метра проезжей части, и общая ее ширина составила бы 6,5 метра — а это уже возможность организовать две полосы движения. Затем необходимо было провести ремонт другой крайней полосы шириной тоже 5 метров также с выносом тротуара на консоли. При этом открытый для проезда участок составил бы 10 метров (0,5 метра займут разграничительные блоки), то есть опять три полосы движения. И последним должен ремонтироваться центральный участок дороги шириной 4 метра, по обеим сторонам от которого открыто движение уже по четырем полосам.

Factrory_Boy Мост Кострома

Если бы ремонт моста шел по такой схеме, то никаких неудобств участникам движения он бы не создавал. А сегодня существует огромная проблема для костромичей, живущих и работающих на разных берегах Волги.

— Что касается остальных перечисленных событий — начало строительства асфальтобетонного завода, одобрение проекта по расширению производства ПЭТ-преформ, визит в Кострому делегации из Германии для изучения возможностей сотрудничества, возведение моста в Межевском районе, начало строительства крытого футбольного манежа — это все текущая работа. Никакой особой заслуги региональных властей я в этом не вижу.

— Всего два, но оба они являются ключевыми.

Первое, по оценке Минэкономразвития Костромская область в 2016 году заняла 4-е место среди регионов с самым большим падением экономики. То есть хуже, чем у нас, с экономикой только в трех регионах из 85. А ведь совсем недавно по показателям экономического развития наша область находилась в середине рейтинга.

И второе, по данным РИА «Рейтинг», Костромская область с уровнем закредитованности бюджета в 157 процентов заняла 83-е место по уровню долговой нагрузки. Хочу напомнить, что, когда Сергей Ситников заступил на пост губернатора, у нас государственный долг равнялся 9 млрд рублей, а соотношение к собственным доходам составляло 93 процента. В 2012 году новый губернатор критиковал администрацию, высказывал недовольство в адрес областной думы из-за того, что они позволили предыдущему губернатору Игорю Слюняеву за 5 лет увеличить госдолг области на 5 млрд рублей. Но за пять лет работы новой администрации госдолг вырос с 9 до 23 млрд рублей (с таким результатом мы подойдем к концу 2017 года).

Дело в том, что региональные власти научились красиво подавать аналитическую информацию о своей деятельности, маскировать недоработки и промахи. И их вина не столько в том, что они не могут эффективно руководить, сколько в том, что они даже не рассматривают альтернативные предложения.

Kremlin.ru Виктор Александрович Толоконский

— В 2014 году Виктор Толоконский на губернаторских выборах набрал более 63%, Валерий Шанцев — 87%, а Николай Меркушкин — больше 91%. Но на днях они были отправлены в отставку. Это говорит о том, что итоги сегодняшних выборов совершенно не отражают результаты работы глав регионов. И я не удивлюсь, если в ближайшее время случится отставка костромского губернатора Сергея Ситникова из-за плачевного финансового состояния области.

Ни один из региональных политиков, который мог бы составить реальную конкуренцию Сергею Ситникову, не принял участия в выборах. Кто-то не смог заручиться поддержкой партии (самовыдвижение на губернаторский пост законодательством Костромской области не предусмотрено), а кто-то и не стал этого делать, прекрасно понимая, что муниципальный фильтр пропускает только безопасных для власти кандидатов. Все это не дает возможности появиться в регионах новым политическим лидерам. А если они не появляются на региональном уровне, нет реальной конкуренции и на уровне федеральном. Именно поэтому сегодня остается без ответа вопрос «Если не Путин, то кто?».

Kremlin.ru Сергей Ситников

— Я предлагаю предоставить кандидатам на губернаторский пост возможность участвовать в выборах путем самовыдвижения. И второе, необходимо, чтобы была альтернатива муниципальному фильтру в виде сбора подписей избирателей. Вот тогда губернаторские выборы станут действительно конкурентными, и тогда на вопрос «Если не Путин, то кто?» будет много ответов.

— Внося это предложение, я не преследую каких-то личных целей. Более того, могу заявить, что в выборах губернатора участвовать не планирую. В сегодняшних условиях, когда регионы полностью зависят от федерального центра, человек, имеющий свое мнение, не проработает долго на посту губернатора. Федеральная власть всегда найдет повод, чтобы с ним расстаться.

Что касается моего участия в выборах, то я планирую участвовать в выборах президента России и хочу предложить гражданам нашей огромный страны цель, которая, на мой взгляд, могла бы объединить всех, а, возможно, и стать национальной идеей — сделать Россию лучшей страной и экономически мощной!