Святослав Сергиевский
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Последние публикации
Общество сильных людей. Спортивная миссия Максима Швеца
Спорт — это отдельная вселенная, которая живет по своим законам, и внутри нее есть свои галактики: баскетболисты отличаются от легкоатлетов, фигуристы — от волейболистов, пловцы — от фехтовальщиков. Совсем особняком здесь стоит галактика бойцов — всех тех, кто занимается единоборствами. Кажется, в...
20 ноября 2023
«Живу и дышу благодаря вам». Как Виктор Ищенко врачует Донбасс
Виктор Дмитриевич Ищенко — видная фигура в здравоохранении ДНР. Практик с многолетним опытом, уже после выхода на пенсию он пошел защищать молодую республику с оружием в руках, но тогдашний глава ДНР Александр Захарченко лично приехал на позиции подразделения и попросил организовать работу...
3 ноября 2023
Как воспитать будущую элиту. Рецепт Натальи Бурцевой
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что учителя играют колоссальную роль в нашей жизни. Педагоги сопровождают нас в самые важные годы — детские, подростковые — и фактически закладывают вместе с родственниками и друзьями фундамент нашей будущей жизни. А если это делают такие люди, как директор Лицея...
28 октября 2023
«Я не мог приказывать». Как спасали самую глубокую шахту в мире
Сергей Михалев родился и вырос в Шахтерске. На шахте работали его дедушка и бабушка, на шахте работали его мама и папа. Сергей рассказывает, как еще ребенком ходил встречать отца на поверхности. Отец при встрече всегда надевал на него каску и проводил черными после работы руками по лицу. Так и...
25 октября 2023