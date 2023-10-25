Сергей Михалев родился и вырос в Шахтерске. На шахте работали его дедушка и бабушка, на шахте работали его мама и папа. Сергей рассказывает, как еще ребенком ходил встречать отца на поверхности. Отец при встрече всегда надевал на него каску и проводил черными после работы руками по лицу. Так и приобщил к династии.

ИА Регнум

Закончив школу, Сергей поступил в ДонГТУ на горный факультет и уже в 18 лет пошел работать — горнорабочим подземным на «Шахтерскую-Глубокую». Потом был долгий и непростой путь, который Сергей, однако, описывает коротко: «Потихоньку работал, набирался опыта».

Стал бригадиром, потом горным мастером, потом помощником начальника участка, потом его заместителем, а потом заместителем главного инженера. Три года назад Михалева назначили главным инженером.

ИА Регнум

Но хотя он уже несколько лет как окончательно сменил спецодежду и коногонку на кабинет и деловой костюм, дух шахтера никуда не делся. Его спокойно можно представить там, внизу, всего в угольной пыли, на важном участке, работающего руками и руководящего коллегами.

Заметим, что предприятие, где уже 16 лет работает Сергей, — не из простых. «Шахтерская-Глубокая» и правда глубока, она считается одним из самых глубоких угледобывающих предприятий мира. Здесь рабочие спускаются более чем на полтора километра, чтобы добывать высококачественный энергетический уголь.

Только за период с начала января по начало августа горняки «Шахтерской-Глубокой» добыли 200 тысяч тонн угля.

«Учитывая, что боевые действия идут совсем недалеко, это очень достойный результат», — замечает Сергей. Рассказывая о делах на шахте, он говорит так спокойно, размеренно и просто, что даже в голове гуманитария все специальные слова и цифры укладываются в стройную систему.

ИА Регнум

И так же спокойно, буднично он рассказывает о развязанной Киевом войне в Донбассе. Когда 27 июля 2014 года в город зашли украинские войска, было воскресенье, полдень. В это время приехала новая смена, а ответственным по предприятию был как раз Сергей Михалев. Вокруг рвутся снаряды, бесконечно звучат очереди из автоматов. Одно попадание в подстанцию, и всё, люди застрянут внизу, на глубине больше 1,5 км.

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«А шахта не может работать без людей. Они должны работать, хотя бы минимальное число. Я не мог приказывать людям идти в шахту. Но 10 человек сами встал и пошли, всё понимали. Спасибо им огромное, что сберегли шахту. Это настоящий героический поступок», — рассказывает Сергей.

Михалев женат, у него подрастает дочка. В этом году она пошла в пятый класс — конечно, всё здесь же, в Шахтерске. Рассказывая о семье, Сергей почти незаметно меняется — мимика более расслабленная, взгляд более теплый, хотя в самых уголках глаз чувствуется отцовская тревога.

«Мы с семьей часто отдыхаем в парке «Юбилейный». Просто покататься на качелях, пройтись по аллеям, посмотреть на фонтан. Там живут красивые черепашки — дочке очень нравится. По выходным стараемся выбраться за город, тем более сейчас можно побывать и на Чёрном, и на Азовском море, и во многих городах России», — признается Михалев.

Главная мечта главы семейства — поехать с женой и дочкой в Москву, посмотреть Красную площадь.

О строительных работах в республике Сергей рассказывает с искренним восхищением.

«Никогда в жизни никто не мог поверить, что так быстро могут отстраиваться дома, школы, детские сады. Опять же дороги. Даже не успеваешь всё посмотреть. Вот мне 34 года, я люблю читать исторические книги и документы, но не припомню, чтобы где-то еще шла такая стройка в военное время», — делится он впечатлениями.

Сергей Михалев говорит, что краеугольный камень его жизненной философии — полезность. «Если бы не горное дело, наверное, занялся бы волонтерством. Мне нравится помогать людям, быть полезным — городу, республике».