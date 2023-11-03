Виктор Дмитриевич Ищенко — видная фигура в здравоохранении ДНР. Практик с многолетним опытом, уже после выхода на пенсию он пошел защищать молодую республику с оружием в руках, но тогдашний глава ДНР Александр Захарченко лично приехал на позиции подразделения и попросил организовать работу министерства здравоохранения. «С автоматом мы найдем, кому бегать, а вот мы министерство здравоохранения создали, там работать некому».

ИА Регнум Виктор Дмитриевич Ищенко

С тех пор Виктор Дмитриевич ушел в политику: работал в минздраве, аппарате главы республики, а теперь уже несколько лет является депутатом в Народном совете ДНР. Прирожденный организатор с советской закалкой, он и здесь остается врачом — улыбается, прищуривая глаза, говорит тепло и по-доброму. Общаешься с ним и сразу понимаешь: все будет хорошо. Даже не будет, все уже хорошо.

Еще во времена Советского союза Ищенко закончил институт в Донецке. Получив диплом врача, пошел работать в практическое здравоохранение, а параллельно начал преподавать. Эти две линии так и пойдут в его жизни: конечно, своим делом заниматься важно, но нужно ведь и передавать знания следующим поколениям.

О молодежи Донбасса Виктор Дмитриевич говорит с теплотой. Правда, сокрушается, что образование «убила Болонская система». Но в целом, говорит, молодежь у нас замечательная и с каждым годом становится лучше и умнее.

«С молодежью нужно работать, а то мы уже однажды упустили их. На Западной Украине родители уезжали куда-нибудь на заработки, а дети не знали, чем заняться. Ну вот, «дяденьки», или, как говорит Владимир Владимирович, наши западные партнеры, и придумали им занятие. Внушили, что Бандера и Шухевич — герои, и всё», — сокрушается мой собеседник.

Виктор Дмитриевич вышел на пенсию по выслуге лет еще в 2006 году, но об отдыхе и не помышляет.

«Если бы мне кто-то в молодости сказал, что я буду заниматься политикой, я бы посмеялся!» — признается он. Но тогда было уже не до смеха: молодая народная республика нуждалась в его помощи. Рассказывая о том времени, Ищенко вспоминает комсомольское выражение: «Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет — причины».

У Виктора Дмитриевича, как он сам выражается, «надежный тыл»: с женой они вместе уже сорок четыре года (смеется, что хотел бы пережить еще раз день свадьбы). Уже и внуки подрастают — старший решил продолжить династию врачей.

В 2018 году его выбрали в Народный совет ДНР. И с тех пор он чередует заседания комитетов и комиссий с выездами и приемами граждан. И телефонные звонки все время.

Звонят Виктору Дмитриевичу не просто много, а очень много. Он ведь врач-практик. За спиной много лет опыта, кафедра военной медицины и медицины катастроф Донецкого медуниверситета.

Виктор Ищенко никогда не думал уезжать с Донбасса — ни в 2014-м, ни тем более в 2022-м. «В этой земле лежат мои родители, я хожу к ним на могилы. Куда же я поеду?» Смеется, что своим примером однажды заразил соседок в 2014 году. Встретились на лестнице:

— Ой, а вы не уехали?

— Нет, конечно, я остаюсь.

— Ну, значит, и мы останемся!

«Мы очень благодарны российским регионам, которые отрывают от себя технику, специалистов, бюджетные деньги. Могли бы сделать что-то у себя, а направляют к нам. Потому что нужно помогать», — говорит Ищенко. И добавляет: на этой земле ведь народ работящий, люди привыкли спускаться под землю и добывать уголь тяжелым трудом. А значит, мы и сами будем помогать другим, вернем все с лихвой. «Россия еще будет гордиться. Донбасс войдет очень красивой жемчужиной в корону Российской Империи».

… Как-то на День медика ему пришла смска: «Виктор Дмитриевич, я живу и дышу только благодаря Вам. Спасибо Вам большое!» Признается, что никак не может вспомнить, кто из его бывших пациентов это прислал.

Не мудрено — такие слова Ищенко могли написать очень многие.

При поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)