Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что учителя играют колоссальную роль в нашей жизни. Педагоги сопровождают нас в самые важные годы — детские, подростковые — и фактически закладывают вместе с родственниками и друзьями фундамент нашей будущей жизни. А если это делают такие люди, как директор Лицея №1 «Лидер» города Макеевки Наталья Николаевна Бурцева, то само здание (наша жизнь) просто не может не выйти замечательным.

ИА Регнум Директор Лицея №1 «Лидер» города Макеевки Наталья Николаевна Бурцева

Наталья Николаевна родилась здесь же, в Макеевке, однако ее родители переехали в Донбасс из Костромской области. В 60-е годы прошлого века сюда приехал ее отец, сначала один, а потом и семью с собой перевез. Стояла большая и интересная задача: восстанавливать Донбасс, развивать его.

«Видимо, и нам это передалось. Получается, семейная традиция», — улыбается Наталья Николаевна.

Она уже в школе поняла: хочет быть педагогом. Тут и пример для подражания встретился — преподаватель русского языка Любовь Степановна. Однако та стала отговаривать ученицу: «Одумайся, тут ведь столько тетрадок нужно будет проверять, а они никогда не заканчиваются!»

«Любовь Степановна ведь отговорила меня быть преподавателем русского языка. Но я решила, что все равно буду учителем. Хотя до меня у нас в роду педагогов не было даже близко — мама и папа работали на заводе», — признается будущий директор гимназии.

Закончив школу, подала документы в Макеевское педагогическое училище на учителя начальных классов. После училища закончила еще Славянский педагогический университет, была педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной части, а с 2014 года и по сей день она директор Лицея №1 «Лидер» и учитель русского языка.

В лицей Бурцева пришла преподавать еще в 1986 году, но, говорит, до сих пор помнит свой первый класс: мальчик Дима, который очень плохо выговаривал буквы, девочка Аня с «прекрасными, открытыми голубыми глазами, как небо»…

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«Мы до сих пор общаемся. Они приводят к нам в лицей своих детей, поздравляют с днем рождения или Днем учителя. А я поздравляю их. Это очень приятно».

Не забывает лицей и самый, пожалуй, известный его выпускник — глава ДНР Денис Пушилин. Наталья Николаевна начала преподавать в 1986 году, а Пушилин выпустился из лицея в 1998. И в alma mater периодически заглядывает, несмотря на занятость и близость боевых действий.

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«Ребятам очень нравится с ним. Когда Денис Владимирович приезжал к нам и беседовал с лицеистами, они после встречи подбегали ко мне безумно воодушевленные: он такой классный! И на равных общается!» — вспоминает Бурцева.

Быть на равных — это, кажется, один из ее главных принципов. С ней не чувствуешь себя зажатым учеником, у которого что-то вылетело из головы, и за это учитель точно пожурит перед всем классом. С ней, наоборот, легко и приятно, как будто знакомы уже полжизни.

Трудолюбивая и невероятно энергичная, Наталья Николаевна, кажется, успевает быть везде, знает обо всем. О таких говорят: «Живет на работе». «Не могу отличить, где дом, где работа. Тут же все равно все кипит 24/7», — признается моя героиня.

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Она возглавила лицей как раз в 2014 году. Вспоминает, как 19 августа Макеевка была под обстрелом, педагоги как раз шли на работу. И вдруг взрывы, хаос, никому невозможно дозвониться — муж на работе, дочка с крошечной внучкой — та родилась как раз перед началом боевых действий, в 2013 году, и мирного неба практически не помнит. Иногда спрашивает у бабушки: «Когда же это всё закончится?» — «Скоро, милая, уже скоро».

Забот у коллектива Лицея №1 «Лидер» в Макеевке — хоть отбавляй. Педагоги постоянно организуют какие-то мероприятия, а лицеисты все чаще готовятся к олимпиадам, соревнованиям и конкурсам — отстаивают честь Макеевки, соревнуясь со школьниками со всей России. И здесь «Лидеру» уже есть, чем гордиться.

ИА Регнум

В 2017 году лицеистов из Макеевки впервые пригласили на Всероссийский молодежный военно-исторический форум «Александровский стяг» имени святого благоверного князя Александра Невского. На форуме в том числе проходит конкурс на знание истории России, а команде-победителю вручают сам победный стяг. В первый же год этот самый стяг лицеисты привезли в Макеевку и еще два года оставались непобежденными, хотя тогда в школах еще не изучали историю России. «В первый раз нам сказали: мол, ну вы приезжайте, посмотрите, как тут все проходит. Хорошо посмотрели», — смеется Наталья Николаевна.