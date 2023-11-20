Спорт — это отдельная вселенная, которая живет по своим законам, и внутри нее есть свои галактики: баскетболисты отличаются от легкоатлетов, фигуристы — от волейболистов, пловцы — от фехтовальщиков. Совсем особняком здесь стоит галактика бойцов — всех тех, кто занимается единоборствами.

ИА Регнум Максим Швец

Кажется, в них с самого раннего возраста закладывают стальной характер и особое воспитание — они спокойные, но решительные, вежливые, но настойчивые. А еще в них наиболее ярко горит дух патриотизма — стоит посмотреть хотя бы на тех представителей единоборств, которые прославили Россию на международной арене: Федора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова, Владимира Минеева, Дениса Лебедева.

Еще один представитель бойцов из того же теста — дончанин Максим Швец, двукратный чемпион мира по боевому самбо, директор спортивного клуба «Сила Донбасса», а теперь еще и депутат Народного Совета ДНР.

В Максиме сразу видно бойца — борец всегда выделяется, даже по походке и жестам, по особой размеренной речи и внимательному взгляду. Хотя чемпионом мог бы и не стать.

Говорит, что первым боевым опытом были драки со старшим братом, которого родители отдали на секцию к знаменитому Виктору Соделю — мастеру спорта СССР, чемпиону Спартакиады народов СССР, чемпиону и призеру первенств Вооруженных сил СССР по вольной борьбе. А где старший — там и младший, с семи лет Швец-младший стал заниматься на ковре в родном Тельманово.

Сам мальчик поначалу не горел желанием заниматься единоборствами, отец вспоминает, что получалось плохо. Тем не менее Содель привил юному спортсмену и его товарищам главное: любовь к спорту, дисциплину и соревновательный дух.

«Тренер держал жесткую дисциплину, мы все его боялись и уважали. Знали: если пропустишь тренировочное занятие, последует неизбежное наказание. Он нас дисциплинировал с самого детства», — вспоминает Максим, которого то самое воспитание натолкнуло на мысль о том, что нужно привлекать к спорту как можно больше детей.

К сожалению, несколько лет назад Владимира Борисовича не стало. Но память о нем живет — ежегодно 1 мая в Тельманово проводится открытый турнир по борьбе куреш памяти В. Б. Соделя, организованный на средства его воспитанников. Одним из организаторов соревнований неизменно выступает Швец — один из чемпионов, которых вырастил тренер с большой буквы.

Список собственных спортивных достижений Максима можно перечислять очень долго. «Достичь больших высот в вольной борьбе не получилось, немного деревянный я для неё, наверное, таких данных не было. Не шла мне вольная борьба, да и, сказать честно, там конкуренция большая, не давали мне становиться первым номером, выезжать на чемпионаты мира, Европы», — вспоминает он. Это и подтолкнуло к выступлениям в смешанных единоборствах, где сразу все пошло по-другому, как говорит Швец, «легче борца научить бить, чем боксера бороться».

Основы, заложенные Соделем, привели его к чемпионскому титулу по версии ProFC в полусреднем весе на Международном турнире по смешанным единоборствам на Кубок главы ДНР в 2017 году. Тогда тельмановский спортсмен отобрал титул у осетинского бойца Ибрагима Тибилова. На следующий год вышел победителем в главном поединке международного турнира по смешанным единоборствам «Возрождение», одолев бразильца Флавио Пина Де Соуса.

ИА Регнум

В мае 2019 года донецкий атлет снова встретился с соперником из Южной Америки — также бразильцем Леандро Силвой. 19 мая он вышел на главный бой турнира по ММП в Ростове-на-Дону под музыку из сериала «Игра престолов» и огненное шоу, и по итогам боя судьи отдали победу Максиму. Сентябрь того же года, и снова победа — в соглавном бою турнира «Единый Донбасс-2» донецкий спортсмен одержал верх уже над воспитанником иранской школы ММА Али Махро Бахтиари.

Но одновременно пришло решение продолжать дело жизни любимого тренера.

«В Тельманово развита секция борьбы, потому что в свое время появился такой человек, как Виктор Борисович. Спорт в таких маленьких поселках, да и в городах, держится на людях, на спортивных лидерах, за которыми идет молодежь. Если бы не было такого человека, и спорта такого в поселке не было бы. Сейчас мы продолжаем эту традицию — помогаем уже новым тренерам, которые занимаются единоборствами, чтобы в зале было все необходимое, чтобы тренер дополнительно что-то получил», — рассказывает чемпион.

Спортивный клуб «Сила Донбасса», который сегодня возглавляет Максим, открыл уже не одну спортивную школу, в каждой из которых дети могут заниматься бесплатно. Такое воспитание: боец и его партнеры готовы вкладывать средства для того, чтобы в республике развивался спорт в целом с акцентом на единоборства, но не только: чтобы дети могли заниматься разными видами спорта.

ИА Регнум

Сам Максим с началом специальной военной операции перестал систематически заниматься спортом. В феврале 2022 года его мобилизовали в боевое подразделение МВД. Уже в новом статусе он побывал в Мариуполе и Волновахе. Сейчас, вернувшись «на гражданку», поддержку военных не бросил — вместе с друзьями и партнерами помогает бойцам на передовой, держит постоянную связь. Он никуда не уезжал из Донецка — собирались старой командой, ездили тренироваться: «одна наша машина и военные ездили тогда по городу». При этом вплотную взялся за «Силу Донбасса», хотя, как он сам говорит, это, скорее, хобби. При этом своим хобби он по-настоящему горит.

«Главная цель — чтобы в нашей республике было больше спортсменов, сильных людей. Хочется ходить по улице и восхищаться, видеть вокруг спортивных людей. Это большой плюс для общества, для трудовой деятельности, для военно-патриотического развития. Нам нужно увеличить процент сильных людей, но чтобы эта сила была с умом», — объясняет Швец.

Себя он считает счастливым человеком, говорит, что у него есть все: семья, любимое дело, достижения в спорте. А если чего-то не будет — бойцовский дух поможет сделать все, чтобы получить желаемое.

Наша встреча подходит к концу, Максим смотрит на часы в своем смартфоне и в очередной раз извиняется: торопится на важную встречу. В этот момент в нем тоже видно настоящего чемпиона, безотносительно спорта. Чемпиона по жизни. Скромный и упорный, дисциплинированный и энергичный, простой и при этом многогранный. На таких примерах, наверное, и стоит учить подрастающее поколение: смотрите, вот наш земляк, счастливый человек, настоящий герой своей земли.