Сергей Тигранян
Последние публикации
Чем будет заниматься в Армении американский советник?
Заграница нам поможет! Заграница нам поможет? Слова незабвенного Остапа Бендера: «Заграница нам поможет. Запад с нами!» и сегодня могут стать эпиграфом ко многим сенсационным заявлениям, правда, при условии смены восклицательного знака на вопросительный. А предлогов для подобных выводов, например...
7 августа 2020
Амнистия: благо или проблема?
Когда 3 ноября прошлого года президент РА Армен Саркисян подписал принятый парламентом закон «Об объявлении амнистии», приуроченный к 2800-летнему юбилею армянской столицы и 100-летию первого независимого армянского государства, мало кто проводил параллели с историческим прошлым — холодным летом...
4 апреля 2019
Голубая мечеть. В центре Еревана есть уголок исламского мира
В ходе недавнего официального визита премьер-министра РА в Тегеран состоялась встреча Никола Пашиняна с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Рассматривался ряд вопросов, касающихся политики, экономики, культуры. По итогам поездки в интервью иранскому информационному изданию «ИРНА»...
4 апреля 2019
Оппозиция Армении действует?
В основу данного документа была заложена предвыборная программа блока «Мой шаг», изначально разработанная к парламентским выборам в декабре 2018 года. Основной вывод предполагает создание инклюзивной экономики с пятипроцентным ростом ВВП. 14 февраля программа, обещающая экономическую революцию...
14 марта 2019
Новый православный храм в Ереване — подтверждение духовной близости народов
В начале октября в Ереване состоялось освящение нового храма Русской православной церкви во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня. В церемонии приняли участие Католикос всех армян Гарегин II, ряд государственных и общественных деятелей России и Армении, священнослужители ААЦ и РПЦ...
7 ноября 2017