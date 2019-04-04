В ходе недавнего официального визита премьер-министра РА в Тегеран состоялась встреча Никола Пашиняна с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Рассматривался ряд вопросов, касающихся политики, экономики, культуры. По итогам поездки в интервью иранскому информационному изданию «ИРНА» армянский премьер назвал сотрудничество в сфере культуры важным направлением армяно-иранских двусторонних отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хочу также заметить, что Армения подготовила заявку для включения ереванской Голубой мечети в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил он, одновременно подчеркнув, что благодаря усилиям Ирана три монастырских комплекса — Сурб Степанос, Сурб Тадевос Аракяли и часовня Дзор Дзори — уже имеют такой статус.

Примечательно, что это не единственные армянские церкви, которые наш южный сосед бережно сохраняет на своих землях. Так, в январе прошлого года заместитель председателя Организации культурного наследия ИРИ Масуд Алавиан Садр сообщил, что власти Ирана намерены расширить Список историко-архитектурных ценностей, включив туда армянской собор Святого Христа Всеспасителя в Исфахане. Что касается Голубой мечети, то вопрос ее внесения в Список ЮНЕСКО неоднократно обсуждался на протяжении последних лет. Официальный Иран также не раз отмечал, что приложит все усилия для содействия Армении в этом вопросе. В итоге в январе прошлого года подготовленная армянскими специалистами заявка была направлена в Иран для согласования. В настоящее время, по словам Никола Пашиняна, с иранской стороной проводится совместная работа, и после некоторых корректировок заявка будет представлена в ЮНЕСКО.

И хотя, казалось бы, к этой новости в Баку должны были привыкнуть давно, тем не менее там разразился очередной приступ панической истерии. По версии тамошних историков, построенная 250 лет назад мечеть является памятником азербайджанского, а не персидского зодчества.

«Необходимо на всех уровнях привлечь внимание иранской стороны к попыткам армян представить азербайджанское наследие как персидское», — сказал в одном из интервью директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, назвав «такие действия армянским вандализмом».

Ни больше, ни меньше. Впрочем, это чисто субъективное мнение, поскольку в мире думают иначе. Например, первый лауреат ежегодной международной гуманитарной премии The Aurora Prize Маргарет Баранкитс считает, что голубая жемчужина персидской архитектуры говорит о гармонии между двумя народами.

«Голубая мечеть является одной из достопримечательностей армянской столицы и символом толерантности двух стран на стыке различных культур и религиозных течений. Это исламское сердце в древнейшей христианской стране, — говорит она. — На фоне продолжающихся в мире столкновений между религиозными конфессиями в Армении имеется хороший пример восприятия и сосуществования разных культур и религий, в данном случае — христианства и ислама».

О том, что в центре Еревана есть уголок исламского мира, с гордостью рассказывают работающие в Армении иранские специалисты, туристы, студенты, представители дипломатической миссии. В декабре 2015 года между нашими странами был подписан договор, согласно которому исламская святыня переходит сроком на 99 лет под управление посольства ИРИ в Армении в качестве культурного центра местной иранской общины. Несмотря на подчеркнуто светский характер комплекса, на территории действует мусульманский храм с молельным залом, где на полу расстелены дорогие персидские ковры традиционных красно-зеленых цветов. Стены расписаны арабской вязью со священными текстами из Корана. А окна украшают цветные витражи, которые были созданы мастерами в XIX веке. Здесь отмечают национальные праздники — Новруз, Рамадан, Шаб-е Ялда, проводятся дневная и вечерняя молитвы, о чем иноверцев предупреждают заранее, чтобы те успели уйти. В остальное время мечеть открыта для свободных посещений. В противовес устоявшемуся мнению, сюда могут приходить и женщины, однако на территории мечети (независимо от вероисповедания) они обязаны проявлять уважение к догмам ислама: нельзя заходить во внутренние залы с непокрытой головой, обнаженными руками и ногами. В некоторых экспозиционных залах по мусульманским обычаям необходимо снимать обувь. Но при этом нельзя оставаться босиком. Даже летом ходить в таких помещениях следует в носках.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

У Голубой мечети есть тезки в Стамбуле, Афганистане, Египте и Иране. Однако крупнейшей в нашем регионе считается армянская, которая получила свое название за голубой купол и минарет, выложенные фаянсовыми плитками и декоративной майоликой голубых тонов. И хотя о происхождении топонима существуют разные версии, тем не менее лингвисты склоняются к тому, что первоисточником стало слово «геой», которое в переводе с тюркского означает «голубой». Впрочем, два столетия назад у нее было другое название — «Небесная», видимо, за огромные по тем временам габариты, а возможно, за близость к Всевышнему. Ведь высота каждого из четырех первоначально существовавших минаретов составляла 24−25 метров, что позволяло им на фоне окрестных глинобитных хибарок казаться небоскребами. До сегодняшнего дня сохранился лишь один минарет высотой 24 метра. Подъем на эту башню формально никому не запрещен, однако решаются на подобный подвиг лишь самые смелые туристы, не страдающие акро — или клаустрофобией: ведь до самого верха ведет темная лестница с очень низким потолком и невысокими перилами. Сорваться с высоты здесь легко. Но, к счастью, любопытство смельчаков пока обходилось без происшествий.

И хотя о Голубой мечети вроде известно все, тем не менее сама история ее строительства довольно интересна. Как следует из дневниковых записей известного французского путешественника XVII века Жака Шардена, когда-то рядом с большим рынком располагалась мечеть Деф-Султан, которая была разрушена во время катастрофического землетрясения 1679 года. По мнению историков и картографов, скорее всего, она стояла на месте нынешней мечети. Спустя почти столетие после природного катаклизма современники писали в своих календарях, что «в годе 1766 от Рождества Христова или в 1179 году по мусульманскому летоисчислению правитель Эриванского ханства Гусейн али хан Каджар отдал распоряжение о возведении на семи гектарах земель эриваньских большой мечети». Долгие годы Голубая мечеть, в буквальном смысле слова, процветала. Однако к началу ХХ века строение пришло в упадок. Этому сопутствовала череда трагических событий: геноцид армян в Османской Турции, Первая мировая война, установление советской власти, считающей религию опиумом для народа. Последнее обстоятельство на долгие годы превратило «чужестранку» чуть ли не в архитектурного изгоя, который в любой момент можно было разрушить, не оставив камня на камне. В принципе, так поступали тогда и с собственными древними храмами. Например, по решению местных властей под строительство кинотеатра «Москва» была снесена древнейшая церковь Погос-Петроса V—VI веков. Но, несмотря на невзгоды, Голубая мечеть выстояла. Сначала здесь устроили оружейный склад. А позже от разрушения ее спас известный армянский поэт Егише Чаренц, предложивший в 1931 году создать на территории Музей истории и естествознания Еревана. Как гласит городской фольклор, в 30-е годы творческая интеллигенция любила собираться за чашкой чая в уютном внутреннем дворике под сенью тутовых деревьев, одно из которых сохранилось до наших дней. Называли это место «Ямой», поскольку по разработанному Александром Таманяном новому плану Еревана прилегающие к мечети улицы были подняты на два метра. Это и создавало иллюзию ямы, котлована, небольшого зеленого оазиса в подвергшемся урбанизации городе. Значительно позже мечеть переоборудовали под планетарий. Купол был идеальным экраном для проекции движущегося звездного неба, что очень радовало местную детвору. Но после развала СССР о звездном аттракционе забыли.

К этому времени старинная отделка во многих строениях на территории Голубой мечети осыпалась, а в некоторые помещения опасно было заходить. В середине 90-х по инициативе и при финансировании Исламской Республики Иран здесь начались реставрационные работы, завершившиеся в 1997 году, причем с некоторыми потерями. В советское время главный портал мечети украшала большая панорамная картина, где было изображено освобождение Эривани русской императорской армией. Как вспоминает в одном из интервью старожил этого района, панорама военных баталий навсегда осталась в его памяти: стены крепости, разрушенная башня, крутой склон реки Раздан.

«Наш дом находился рядом с церковью Св. Саркиса. Я часто приходил к обрыву, чтобы понять, с какого ракурса была написана эта картина. Детское воображение рисовало продолжение военных действий, — поделился он своими воспоминаниями. — И вот недавно побывав в музее, я узнал, что этой картины больше нет. На мой вопрос внятного ответа так и не получил».

Действительно, в ходе реставрации инвесторам проекта картина показалась не подходящей к интерьеру помещения, и они ходатайствовали о ее передаче в музей. Полотно вывезли. Но с тех пор о нем, к сожалению, никто ничего не знает.

Сегодня на территории Голубой мечети площадью семь тысяч квадратных метров расположены внутренний двор, ритуальная постройка, минарет, 28 павильонов, богатейшая библиотека персидской литературы, выставочный зал. Здесь организован центр иранской культуры с учебными классами по изучению фарси, на котором написаны в том числе признанные шедевры мировой персидской литературы. Многих туристов удивляет то, как на фоне усиливающихся межрелигиозных противостояний страна, первая в мире принявшая христианство на уровне государственной религии, заботливо относится к мусульманской святыне.

«Ничего удивительного в этом нет, — считают служители Голубой мечети. — Мы веками живем рядом. Может, будет звучать немного пафосно, но наша мечеть является символическим перекрестком двух основных религий — христианства и ислама, перекрестком дружбы между двумя народами».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»