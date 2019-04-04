Когда 3 ноября прошлого года президент РА Армен Саркисян подписал принятый парламентом закон «Об объявлении амнистии», приуроченный к 2800-летнему юбилею армянской столицы и 100-летию первого независимого армянского государства, мало кто проводил параллели с историческим прошлым — холодным летом пятьдесят третьего.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание полиции Республики Армения

Старшему поколению оно запомнилось широкомасштабной амнистией, прозванной в народе «кровавой». Что касается нашего времени, то изначально предполагалось отпущение грехов в общей сложности 6,5 тысячам заключенных, из которых 650 человек должны были единовременно выйти на свободу и моментально превратиться в законопослушных граждан новой Армении.

И если спустя две недели после объявления амнистии начальник полиции РА Валерий Осипян утверждал, что «уровень риска» пока не вызывает озабоченности, а статистика по тяжелым и особо тяжелым преступлениям значительно сократилась, то на конец января 2019 года появились несколько иные цифры. Так, по данным начальника штаба полиции Армении полковника Армена Гукасяна, общее число зарегистрированных в 2018 году преступлений выросло на 11,2 процента, или на 2267 случаев, значительная часть которых якобы носит коррупционный характер.

«При этом 30 из 581 освобожденных по амнистии лиц повторно совершили 42 преступления, включая разбой, драки, угон транспортных средств, воровство, квартирные кражи», — отметил он на организованном по этому поводу брифинге. Впрочем, часть общественности и полиция всё еще продолжают верить в положительную динамику исправительного процесса, уверовав в формулу мировой практики, согласно которой обычно всего лишь одна треть амнистированных лиц возвращаются в места лишения свободы. «Многие из бывших заключенных хотят начать новую жизнь. И им нужно дать шанс», — считает глава силового ведомства.

Не отрицая желания споткнувшихся людей начать жизнь с чистого листа, всё же приходится констатировать, что подобную готовность, судя по статистике, испытывают не все экс-заключенные. Не хотелось бы пугать туристов, но Ереван, когда-то с гордостью носивший звание «самый комфортный и безопасный город», постепенно забывает об этом статусе. По данным полицейских сводок, большинство преступлений происходит в основном в нескольких административных округах Еревана: Канакер-Зейтун, Арабкир, Кентрон и Шенгавит. Причем в двух последних общинах этот факт вполне объясним. Шенгавит всегда «славился» криминальными историями местных авторитетов, а потому сводки чрезвычайных происшествий на протяжении многих лет тут по-прежнему остаются не меняющейся константой. Что касается центра города, то здесь круглогодично можно встретить иностранных туристов, которые, потеряв бдительность от кулинарных изысков и архитектурных шедевров, частенько становятся объектами щипачей — так на сленге именуется узкая специализация воров-карманников.

Помнится, как несколько лет назад в Будапеште сопровождающий армянскую делегацию гид предупредил нас о том, что борсетки и дамские сумочки надо держать крепко в руках, потому что орудующие в городе цыгане незаметно облегчают финансовую заначку заезжего гостя. Для нас, жителей Армении, это показалось дикостью. А потому, несмотря на восторги от красот венгерской столицы, в душе остался неприятный осадок. Очень хочется верить, что туристы, приезжающие в нашу страну на отдых, не увезут к себе домой подобный негатив. Хотя, учитывая нынешнюю обстановку, говорить что-либо наверняка затруднительно…

Между тем новый скандал разразился в начале марта нынешнего года, когда водители общественного транспорта категорически отказались от установки в салонах автобусов камер видеонаблюдения. И хотя столичная мэрия мотивировала свое решение повышением качества предоставляемых услуг, тем не менее компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, ответили бойкотом. Как всегда, первыми оперативно откликнулись пользователи фейсбука, назвав одной из причин такого неподчинения боязнь водителей потерять дополнительный заработок.

«Я часто пользуюсь автобусом под номером 44, маршрут которого пролегает из одного конца города в другой. Пассажиров, особенно в часы пик, бывает, что называется, под завязку. Для армянских автобусов и маршруток такая ситуация не редкость. Но именно на этом маршруте больше всего ловко орудуют карманники. Лично у меня дважды незаметно вытаскивали из кармана деньги. Не очень расстроилась тогда, благо суммы были небольшие. Но всё равно было обидно, — написала в соцсетях жительница Еревана Мелине Аршакян. — Иногда шофер предупреждает, что на маршруте действуют воры. Однако в большинстве случаев надо самому быть начеку, потому что жаловаться бесполезно: вора всё равно не найдут. Ходят слухи, что многие водители не только знают карманников в лицо, но и имеют свою долю в этом совместном «бизнесе». А иначе почему они вдруг так испугались видеокамер в салоне?».

Правда, по этому поводу существуют и другие версии. Например, шофер не хочет «светиться» своим неопрятным внешним видом, грубым общением с пассажирами, курением за рулем или разговорами по телефону, что является нарушением установленного мэрией регламента. Возможно, это и так. Однако версию о спайке криминала с автотранспортным пролетариатом тоже не стоит сбрасывать со счетов, тем более на неблагоприятном фоне прошлогодней амнистии.

По словам министра юстиции РА Артака Зейналяна, объявленная «бархатным» правительством амнистия стала самой масштабной акцией подобного рода за всю историю страны, причем ее инициаторы не раз акцентировали внимание на гуманном подходе к этой проблеме. Кстати, именно проблеме, которая в последнее время стала вырисовываться всё более явственно. Обращает на себя внимание и тот факт, что после ее объявления обобщенной по совокупности информации о количестве преступлений, сравнительных данных с прошлым годом, информации о причастности к ним амнистированных лиц пока нет. Впрочем, из разрозненных источников и сопоставлений все жё можно сделать вывод о том, что к середине нынешнего февраля 58 человек, вышедших на свободу, уже совершили в среднем 104 преступления. Многие вновь арестованы. Довольно подробную информацию о драках, убийствах, дорожно-транспортных происшествиях, ограблениях и других чрезвычайных происшествиях можно почерпнуть из сайта криминальной хроники местного фотокорреспондента Гагика Шамшяна. Кстати, именно на его ресурсе была опубликована информация о недавнем дерзком ограблении дома заместителя главы полицейского ведомства. Вместе с тем участились случаи нападения на одиноких и пожилых людей с целью ограбления их квартир. Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры Армении, к середине марта нынешнего года число квартирных краж, например, в двух административных округах Еревана значительно возросло.

«В частности, в столичном районе Арабкир было зафиксировано 125 случаев квартирных краж против 65 за прошлый год. Показатель раскрываемости составил 4,2 процента против прошлогодних 10,8 процента. В административном районе Канакер-Зейтун было зафиксировано 53 случая против 21 в прошлом году. Показатель раскрываемости составил 18,6 процента против прошлогодних 19 процентов», — говорится в сообщении.

Как правило, это не защищенные решетками квартиры, расположенные на первом-втором этажах многоквартирных и высотных зданий. Кроме того, в летнюю жару, когда окна квартир бывают открыты даже ночью, положение может усугубиться новыми ограблениями. Вдобавок во многих домах входные двери подъездов или отсутствуют, или не оснащены кодовыми замками. Также нет соответствующего наружного освещения и устройств видеонаблюдения. И если такая ситуация наблюдается в центре, то о спальных районах говорить вообще бессмысленно. Хотя именно они считаются наиболее неблагополучными с точки зрения криминогенной обстановки. Там реально отсутствуют не только кодовые замки, но и сами двери. Точно так же, как и уличное освещение, которое на окраинах города почему-то полностью выключают ровно в полночь.

Police.am

Рекомендации правоохранительных органов увеличить в ночное время суток число рейдов полицейской патрульной службы, уделяя при этом особое внимание опасным участкам, никак нельзя назвать превентивными мерами. Так же, как и желание внедрить институт информаторов среди обывателей, о котором много говорили, но который так и не увенчался в Армении успехом. Местные жители наделяют законопослушных информаторов обидным жаргонизмом «горц твох», что в переводе означает мерзкое с детства слово «стукач». И хотя, по уверениям правоохранителей, с заявлениями в полицию сознательные граждане стали обращаться чаще, тем не менее на позитивной динамике эта гражданская позиция практически не отразилась. С другой стороны, еще три-четыре месяца назад общественность пытались убедить, что имеющиеся рецидивы — это определенный и неизбежный процент «брака», присущий амнистии в любой стране мира. Однако, по мнению армянских психологов, для нынешней амнистии было выбрано не самое удачное время, поскольку она совпала с революционными событиями, на волне которых были выявлены собственные геройствующие неадекваты. Справедливости ради стоит отметить, что недавно в своем выступлении глава фракции блока «Мой шаг» Лилит Макунц признала, что рост числа преступлений напрямую связан с амнистией. Одновременно она отметила, что «правоохранительные органы предпринимают все необходимые шаги для стабилизации данной ситуации». Среди таких шагов предусматривается улучшить систему уличного и подъездного освещения, а в многоэтажных домах установить видеокамеры.

«Это приведет к определенному снижению роста преступности», — заверила депутат. Правда, сроки реализации столь оптимистичных прожектов пока не озвучены.

А вот календарная дата наступления лета хорошо известна. Каким оно будет — холодным или горячим — в плане борьбы с преступностью, покажет время. До первого июня осталось всего два месяца…

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»