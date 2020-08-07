Заграница нам поможет! Заграница нам поможет?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Слова незабвенного Остапа Бендера: «Заграница нам поможет. Запад с нами!» и сегодня могут стать эпиграфом ко многим сенсационным заявлениям, правда, при условии смены восклицательного знака на вопросительный. А предлогов для подобных выводов, например, только в этом месяце оказалось немало.

Так, в первой декаде июля армянскую общественность взбудоражила новость о том, что Госдеп США наймет советника для помощи Армении в борьбе с казнокрадством и другими подобными негативными деяниями. Он будет оказывать поддержку правительству нашей страны в организации новых противокоррупционных институтов, в том числе антикоррупционного комитета Армении, находящегося в данный момент в стадии формирования. Эти учреждения призваны расследовать случаи коррупции, чтобы по фактам привлекать продажных чиновников и бизнесменов к ответственности.

Также в обязанности обладателя нового портфеля войдут подготовка, обучение, техническая поддержка сотрудников министерства юстиции и Антикоррупционного комитета Армении вкупе с другими аналогичными институтами уголовного правосудия. А далее в соответствии со знакомым еще с 90-х годов списком мероприятий следует организация учебных поездок и тренингов профильных специалистов по проектам, финансируемым из Вашингтона. Для продвижения в Армении антикоррупционной политики заокеанские спонсоры готовы потратить около 10 миллионов долларов. Примерно в это же время на встрече министра высокотехнологической промышленности РА Акопа Аршакяна с послом США в Армении Линн Трейси рассматривались вопросы взаимодействия по информационным технологиям. С учетом новых вызовов и угроз министр рассказал о работах, связанных с созданием центра кибербезопасности, который может стать основой для инвестиций и дальнейшего сотрудничества. В свою очередь, американский дипломат подчеркнула, что, несмотря на сокращение активных вложений с учетом мировых тенденций, Соединенные Штаты тем не менее заинтересованы в осуществлении финансовых вливаний в Армению.

Primeminister.am Посол США в Армении Линн Трейси на приеме у Николы Пашиняна

Естественно, сразу же отреагировал армянский сегмент социальных сетей, где обычные пользователи, политики и политологи вынесли сотни своих резюме: «Теперь к двухтысячному штату сотрудников одной из крупнейших в мире американских дипмиссий на чужой территории смело можно приплюсовать еще одну единицу консультанта по непонятным вопросам. Это будет выглядеть как 2000+1»; «Старшее поколение прекрасно помнит, чем обернулись такие семинары с брейк-кофе для нашей страны. Тогда казалось, что мы приобщаемся к европейским свободам, а на деле еще глубже погрязали в собственной беспросветности»; «Легат федерального органа исполнительной власти при правительстве США будет контролировать армянских мздоимцев? По меньшей мере — смешно. Пусть сначала со своими хапугами разберутся»; «В свете опубликованного премьером Армении проекта под названием «Национальные цели армянского народа» с проявлениями коррупции, искусственными монополиями и т. д. мы должны бороться собственными силами. А на практике видим приглашенных извне кризис-менеджеров и коучей. Выходит, что впредь нас будут контролировать иностранцы. Мы уже это однажды проходили. Итоги оказались плачевными»; «Сегодня нас пытаются довольно откровенно направить по пути Украины, Грузии, Молдовы. Причем все, что связано с Евросоюзом и Штатами, считается положительным и толерантным, поскольку это цитадель демократии. А если на минуточку предположить, что советником по борьбе с коррупцией стал бы резидент МИД России? Представляете, как истерично забились бы в припадке русофобии наши соровские адепты и грантоеды?»; «Комплиментарная политика долгие годы являлась наиболее приемлемой для Армении с точки зрения национальной безопасности. И это удачно работало на наш внешний имидж. Однако появление в ближайшей перспективе официального посланника Госдепа в стране — участнице ОДКБ представляется нелогичным разворотом от ранее принятых программ в области стратегического сотрудничества с Россией. Возможно, именно поэтому все смелее звучат голоса тех, кто требует убрать российское присутствие не только из экономической жизни, но и из военной сферы нашей страны. В частности, речь идет о дислоцированной в Гюмри 102-й российской базе».

Правда, министерство обороны РА опровергло новую волну слухов о возможном выводе базы РФ с территории Армении, отметив, что подобные заявления не что иное, как «следствие военно-политической незрелости и дефицита морали». А Президент страны Армен Саркисян даже посетил российский отряд пограничных войск, который осуществляет охрану государственной границы Республики Армения с Турцией и Ираном. «Пограничное управление ФСБ Российской Федерации в Армении с успехом решает поставленные задачи, — подчеркнул он. — Развевающиеся здесь государственные флаги двух стран являются символом наших дружественных и союзнических отношений». Впрочем, за отточенной стилистикой выверенных фраз все же проскальзывает то ли тревога, то ли предупреждение. Как отметил на своей странице в Facebook политолог и главный редактор армянского издания Slaq. am Менуа Арутюнян, действия властей Армении, географических соседей и агентов влияния внутри страны лишают ее основ безопасности. «Напишу более простым языком: интересы Турции, Азербайджана и западных грантоедов, действующих в Армении, совпадают. Не замечают этого те, кто получает деньги от Запада, — написал он. — Долгое время Турция и Азербайджан делают все возможное, чтобы разрушить армяно-российские отношения и вывести российскую военную базу из Армении. После этого наша страна останется без России, одна против турецкой агрессии».

ИА REGNUM Военнослужащие 102-ой российской военной базы России в Гюмри, Армения

Здесь нелишне напомнить, что в 2015 году турецкие вертолеты уже несколько раз нарушали воздушное пространство Армении, как бы прощупывая его на возможную слабину. «Конечно, такая вероятность всегда есть. Однако достичь какого-либо успеха им не удастся. Примечательно, что как только истребители взлетали с авиабазы «Эребуни», чтобы принудить к посадке турецкие воздушные суда, они мгновенно уходили на свою территорию. Ведь благодаря зенитно-ракетным комплексам и сплошному радиолокационному полю наша система ПВО сегодня самая мощная и эффективная в регионе, — с гордостью говорит генерал-лейтенант, экс-министр обороны Вагаршак Арутюнян. — Также у нас имеется совместный с Россией объединенный командный пункт. И в случае угрозы нападения у нас есть все возможности для отражения атак противника».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»