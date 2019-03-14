В основу данного документа была заложена предвыборная программа блока «Мой шаг», изначально разработанная к парламентским выборам в декабре 2018 года. Основной вывод предполагает создание инклюзивной экономики с пятипроцентным ростом ВВП. 14 февраля программа, обещающая экономическую революцию, была принята большинством голосов парламентариев, из которых 82 принадлежали фракции «Мой шаг», а 37 депутатов от оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» проголосовали против.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пятилетняя программа правительства обсуждалась не только в Национальном собрании, но и в телеэфирах, а также на полях социально-политических площадок различного уровня и статуса. В самом парламенте в общей сложности для дебатов и выступлений записались 95 депутатов, что можно назвать беспрецедентным случаем в истории этого законодательного органа. Несмотря на то, что большая их часть были членами блока партии власти, тем не менее «некоторое» недопонимание между выступлением Никола Пашиняна и «политико-экономическими кругами» было довольно очевидным. Так, в ППА считают, что в представленной программе должны быть отражены три основных компонента: риски невыполнения и гарантии выполнения программы, сроки, график и механизмы ее реализации.

«Естественно, она должна быть революционной. Политическое большинство по каждому удобному и неудобному поводу указывает на высокий рейтинг Пашиняна. Но даже этот фактор не помогает разрешить бремя социально-экономических задач и представить не осторожную, а действительно революционную программу, — заявила от имени фракции ППА Наира Зограбян. — Эта программа неспособна решить социально-экономические проблемы. Экономика останется инвалидом. Да и оценки экспертов при этом нерадужные. Люди все еще терпят в ожидании обещаний, но терпение имеет обыкновение заканчиваться, а доверие — обнуляться, несмотря на сегодняшний высокий личный рейтинг Пашиняна».

В «Светлой Армении» высказались более категорично. В частности, секретарь парламентской фракции партии «Светлая Армения» Геворк Горгисян в ходе обсуждений отметил важность изменения модели поведения должностных лиц.

«Вы представили проект программы, близкий к аналогу кабинета Карена Карапетяна. Но в прошлом году вы же сами жестко критиковали эту программу, называя ее «заздравным тостом». А теперь на вопросы и очевидную обеспокоенность отвечаете иронично и пренебрежительно. Раньше вы говорили о необходимости ликвидации института суперпремьерства, а сейчас откладываете это», — подчеркнул депутат, обращаясь непосредственно к премьер-министру РА.

Одновременно в своем выступлении он заметил, что такие важные структуры, как Служба национальной безопасности и Комитет государственных доходов, остаются в непосредственном подчинении главе правительства. Ликвидируется ряд ведомств, в том числе министерство диаспоры, взамен чего создается институт уполномоченного при главе кабинета министров, что еще больше усугубляет систему суперпремьерских полномочий. Депутат напомнил премьеру и то, как еще ровно год назад он говорил о необходимости создания собственного авиаперевозчика со статусом стратегической важности для блокадной страны. Однако в программе об этом не говорится ни слова.

«Вы говорите о продовольственной безопасности, но при этом нет программы развития сельского хозяйства. Создается впечатление, что вы просто говорите сельчанам: не надейтесь на наше правительство. Вы говорите, что исчезла коррупция, но пройдитесь и посмотрите, что творится в таможенных или налоговых органах. Вы говорите, что разрабатываете ипотечную программу для военных. Но они не хотят ипотеку. Они служат Родине. Некоторые из них погибают, так и не получив полагающегося им жилья. Вы говорите, что если граждане не будут требовать кассовых чеков, то вы не будете восстанавливать поврежденные здания. И наконец, вы обещаете экономическую революцию, но при этом говорите, что правительство будет всего лишь ее участником. А с кого нам тогда требовать ответа? Кто будет нести ответственность за провал экономической революции? — задался с трибуны далеко не риторическими вопросами Горгисян, одновременно обратив внимание депутатов на тот факт, что в программе указано всего лишь 11 цифровых показателей, но зато 95 раз встречается слово «нужно» и 33 раза слово «необходимо». — Получается, что, если мы через год спросим: «А что выполнено?», вы ответите, что это только «нужно», а через пять услышим: «Сейчас выборы, народ решит». Из вашего выступления по представленной программе можно получить лишь один вывод: только эмоции и никакой конкретики по задекларированным целям. Сделано все для того, чтобы избежать ответственности и переложить вину за будущие неудачи на народ. Точно так же поступала предыдущая партия власти».

Кстати, несколькими днями раньше выступления с парламентской трибуны депутат также говорил о том, что в программе очень мало ответов на вопросы «Почему?» и «Как?».

"Трудно обозначить одним словом этот документ, но, наверное, ближе всего в данном контексте применимо понятие «абстракция». Здесь я искал цифры, смотрел планы и сроки. Но в итоге в программе, представленной на 69 страницах, оказалось всего 11 цифр. А это очень мало для программы, которая должна стать «дорожной картой», путеводителем, направлением того, куда конкретно идет страна», — резюмировал он, еще раз подчеркнув, что она больше схожа с набором пожеланий, чем с реальной программой действий.

И тем не менее программа была принята армянскими парламентариями. По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, она являет собой поход к экономической победе революции.

«Кто хочет пройти этот путь, пускай пройдет его со мной, потому что мы не свернем с пути к счастливой и свободной Армении. Мы следуем за флагом Армении, нашей историей и за будущим. Мы дойдем! И дойдем с победой и победившими, — отметил премьер во время своего заключительного выступления, одновременно обратив внимание на то, что народ может осуществить экономическую революцию, а правительство готово возглавить этот процесс. Он также подчеркнул важность смены образа мышления, связав это с проблемой бедности в стране: «Бедность существует лишь в наших головах. И я это говорю как человек, который исходил всю эту дорогу вдоль и поперек. Я говорю, что бедность в наших головах. И я это говорю как человек, кто в своей голове сумел это перебороть. Я понял, что такое быть гражданином своей страны».

Что ж, при такой амплитуде колебаний во мнениях жителям Армении остается пожелать лишь терпения. В столкновении народных интересов и партийных доктрин прежде всего не хочется видеть популизма в любых его проявлениях. Причем ни от партии власти, ни от ее политических оппонентов. Сегодня трудно судить, насколько стороны искренни в своих убеждениях. А именно: насколько жизнеспособна программа, представленная премьером, и насколько реальны для исполнения замечания противоположной стороны. Впрочем, не исключено, что озвученные оппозицией проблемы являются всего лишь эффектным жестом красивой игры на радость подуставшей публике. Но с другой стороны, остается констатировать и то, что желание заранее просчитать коэффициент полезного действия принятой программы правительства — дело неблагодарное, поскольку правильность выбранного пути покажет только время.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»