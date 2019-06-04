Сергей Бобров
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Взрывы в Дзержинске: лучшее оружие — правда
В субботу, 1 июня, оборонное предприятие «Кристалл» в Дзержинске потрясла серия взрывов, по последним данным, пострадали 116 человек, к счастью, никто не погиб. Читайте также: Последние данные: 116 человек пострадали при взрывах на заводе в Дзержинске Выводы о причинах случившегося сделают в свое...
4 июня 2019
В Самаре установили мемориальную доску участнику восстания в лагере смерти
Мемориальная доска одному из участников восстания в нацистском лагере смерти «Собиборе» Ефиму Литвиновскому открыта в Самаре, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мемориальная доска появилась на доме № 44 по улице Куйбышева, где жила семья героя. Память Ефима Литвиновского увековечена по инициативе...
27 мая 2019
Саратовский губернатор отмежевался от «системных ошибок»
15 мая в Саратовской областной думе состоялся отчет главы региона Валерия Радаева об итогах работы за 2018 год. Выступление высокопоставленного чиновника оказалось объёмным, содержательным, местами критичным, но оптимистичным. «И работать будем по-новому», — заявил в самом начале своего выступления...
22 мая 2019
«В декабре 1942 года пропал без вести...»: «Бессмертный полк» Самары
Парад в Самаре, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начался в 10:00 по местному времени, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По площади имени Куйбышева прошли 27 парадных расчётов и 86 единиц военной техники. В 11 часов на главную площадь областной столицы вышел...
9 мая 2019
Избиратели ищут среди самарских депутатов Данко, а находят их богатых жён
Каждый год в апреле граждане России внимательно изучают доходы своих представителей в Государственной думе. Наверное, изучают в надежде найти среди депутатов нового Данко, у которого ничего нет, кроме горящего сердца. Но каждый год обнаруживают представителей буржуазного класса. Удивляются и...
18 апреля 2019
Кто устал от стабильности и почему: знаки самарского омбудсмена
10 апреля 2019 года на сайте самарского уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой был представлен доклад об их соблюдении на территории Самарской области. Во вступительном слове самарский омбудсмен говорит о том, что целью доклада, помимо прочего, является «акцентировать внимание на...
15 апреля 2019