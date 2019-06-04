Нижний Новгород, 4 июня, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В субботу, 1 июня, оборонное предприятие «Кристалл» в Дзержинске потрясла серия взрывов, по последним данным, пострадали 116 человек, к счастью, никто не погиб.

geralt Взрыв

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Выводы о причинах случившегося сделают в свое время комиссии, которые уже начали свою работу, наверное, последуют и рекомендации и решения о том, как не допустить подобного в будущем.

Следует отметить, что события в Дзержинске еще раз выпукло продемонстрировали тот факт, что все, что имеет потенциал общественной деструкции, обязательно будет использовано в информационной войне.

Последовавшая за сообщениями о взрывах серия звонков (около 20 звонков) о минировании мест скопления людей, говорит о том, что «спящие» ячейки информвойны всегда и везде готовы к применению.

Сложнее ситуация с соцсетями, в которых не всегда отличишь гражданина, озабоченного неполнотой официальной информации и задающего вполне правомерные вопросы, от провокатора, пытающегося посеять панику.

Кто эти люди — добровольные помощники деструкторов (информационные хиви), специалисты, которые просто делают свою работу, или все же обеспокоенные граждане — в этом пусть разбираются те, кто должен это делать по роду службы.

Современный мир является миром чрезвычайно связанным, насыщенным сотнями тысяч критически важных объектов. А сколько не критически важных, а просто важных — вообще не поддается подсчету. Уповать в этом мире на то, что все за граждан в сфере безопасности сделают специальные люди, значит идти в общество тотального контроля и абсолютной несвободы.

В книге «Опасная бритва Оккама» футуролог Сергей Переслегин писал, что вызовам террора (и информационной войны, добавлю от себя) могут противостоять либо специальные силы, либо «общество, все граждане которого обучены искусству войны и способны воспринять её рефлективно».

Информация на лентах информагентств начала появляться с 13:07 мск, по данным Яндекса, то есть приблизительно через час после взрыва, который произошел в 11:53 мск. И почти сразу в сети стали появляться фейковые «новости», которые условно можно разделить на две категории:

первая — это сообщения от якобы родственников-силовиков или родственников-специалистов, причастных к ликвидации последствий взрыва, давно ставшие мемом («Отец работает в ФСБ, срочно вызвали на совещание…»);

вторая — это домыслы, рассуждения о том, что «что-то скрывают» и произошло нечто чудовищное, теракт, радиация, множество погибших и прочее.

Причем домыслы продолжают появляться по сей день, правда, они активно «зачищаются» — самостоятельно или под давлением. А губернатор Нижегородской области практически потребовал применить закон о фейках:

«Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов — около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию», — сказал Глеб Никитин.

Посмотрим, как нижегородские власти сами реагировали на ЧП.

Информация о случившемся на сайте правительства Нижегородской области появилась в 13:2, то есть полтора часа спустя после взрыва. В первой публикации о взрыве на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске сказано предположительно. Также сообщается о создании оперативного штаба.

Далее заявления властей следовали одно за другим довольно оперативно, второе — об отсутствии угрозы загрязнения воздуха последовало через 20 минут после первого.

Затем информация размещалась регулярно весь день 1 июня с небольшими интервалами до 18:24. Было два ночных сообщения. 2 июня также регулярно появлялась информация на сайте правительства.

В целом, власти сработали неплохо с точки зрения информирования населения, купировав панические настроения и распространения «измышлизмов». Информация оперативно обновлялась по всему спектру возможных угроз:

13:43 Нет угрозы заражения воздуха.

13:45 Первые данные о пострадавших — 19 человек (конечно, первые цифры пострадавших всегда неточны и обычно по мере развития событий они увеличиваются — но об этом властям и надо было говорить и писать!).

15:05 Введен режим ЧС. Угрозы населению нет, необходимости эвакуации тоже нет.

15:27 Сообщение о силах МЧС принимающих участие в ликвидации последствий взрыва. 300 человек и 50 единиц спецтехники.

16:14 Нет химической угрозы заражения и нет угрозы повторных взрывов.

18:24 Ликвидирован пожар.

В 00:52 2 июня были подведены итоги дневной работы оперативного штаба. Уточнена информация по пострадавшим и повреждениям. 84 человека пострадали из них 16 госпитализировано. Пострадали 70 детских садов и 31 школа. В основном, везде речь идет о выбитых стеклах.

01:42 появилась информация о компенсациях тем, кто попал в больницы. 150 тысяч будет выплачено госпитализированным в результате инцидента.

На следующее утро губернатор Нижегородской области поднял вопрос о возможной ответственности за распространение ложной информации, напомнив о существовании закона фейках. Подчеркнув при этом, что «речь здесь идет не об эмоциональной оценке, на которую каждый имеет право, а именно о ненадлежащей информации, которая вбрасывается целенаправленно, чтобы посеять панику среди населения».

А такие попытки были.

В целом, кажется, в случае взрыва в Дзержинске общество проявило достаточную устойчивость к информационным атакам. Местные жители, с которыми удалось поговорить на тему взрывов в Дзержинске, отмечают, что паники не было и люди не были склонны верить распространяемым фейкам. Есть определенное недовольство тем, что производство не удается наладить так, чтобы оно стало, наконец, безопасным. Но это тема отдельного разговора.

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По факту происшествия СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Аварию на заводе «Кристалл» в Дзержинске начал расследовать Ростехнадзор.