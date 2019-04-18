Самара, 18 апреля, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Каждый год в апреле граждане России внимательно изучают доходы своих представителей в Государственной думе. Наверное, изучают в надежде найти среди депутатов нового Данко, у которого ничего нет, кроме горящего сердца. Но каждый год обнаруживают представителей буржуазного класса. Удивляются и забывают и о депутатах, и о Данко до следующего апреля или до следующих выборов.

Якоб Йорданс. Диоген, ищущий Человека

Что нам скажет декларация 2018 года о представителях Самарской области в Государственной думе и Совете Федерации?

На сайте Госдумы и Совфеда представлены данные о доходах и самих депутатов и их супругов, но более показателен совокупный доход семьи народных избранников.

Надо отметить, что часть депутатов избирается по федеральным спискам и представляют сразу несколько областей, поэтому может возникнуть спор между заинтересованными гражданами из разных областей за то, кому надлежит изучать доходы конкретного депутата-списочника. Из этого затруднения можно предложить такой выход — считать настоящим региональным депутатом того, который как таковой есть на сайте соответствующей губернской думы.

Например, Балыхин Григорий Артемович избран по федеральному списку и представляет в числе прочих в Государственной думе и Самарскую область, но на сайте областного парламента его нет. Зато он есть в списке на сайте облдумы Ульяновска, значит он преимущественно ульяновский депутат и первоочередное право на изучение его доходов имеют жители малой родины Ильича.

Таким образом, у нас из первоначального списка в 12 депутатов остается 8 депутатов, ими и займемся.

Хинштейн Александр Евсеевич — «Единая Россия», депутат самарского одномандатного округа 0158. Депутат с супругой заработали за 2018 год 4 008 669 рублей, что составляет 334 055 рубля в месяц. По сравнению с 2017 годом, когда Александр Евсеевич трудился в структурах Росгвардии, доходы четы Хинштейнов существенно упали, годом ранее суммарный доход семьи составил 5 191 412 рублей или 432 617 рублей в месяц.

Из имущества у семьи в собственности земельный участок 1736 кв. м, жилой дом 390,6 кв. м и квартира в 43 кв. м (в 2017 году этого имущества не было). Снегоход импортный Александра Евсеевича и Infiniti QX60 супруги перекочевали в декларацию — 2018 из 2017 года.

Бокк Владимир Владимирович — «Единая Россия», представляет Тольяттинский округ 0159. Бокк и его супруга получили в 2018 году доход в 5 387 881 рублей, в среднем ежемесячно это 448 990 рублей. По сравнению с 2017 годом имеется неплохой рост, цифры предыдущего отчета семьи Бокк год/ежемесячно: 4 573 089/381 090 рублей. В собственности депутата 1500 квадратных метров земли, дом на 275 кв. м и почти вся квартира в 130 кв. м. Имеется хозблок на 174 кв. м.

Автомобили Владимира Владимировича: Toyota Highlander, Ford Focus. Изменений в недвижимом и движимом имуществе за год у Бокка не произошло.

Казаков Виктор Алексеевич — «Единая Россия», самарский Красноглинский округ 0160. Казаков вместе с супругой имели в 2018 году 67 424 478 рублей дохода, что равняется в среднем 5 618 706 рублей в месяц. Следует отметить, что Виктор Алексеевич живет главным образом на средства жены, её доля в семейном годовом доходе — 59 503 660 рублей. Объекты недвижимого имущества семьи Казаковых: квартира 165 кв. м и дом 498 кв. м, два земельных участка общей площадью 2398 кв. м. В семье два транспортных средства Land Rover и Mercedes-Benz GL 500 4MATIC.

Имущественное положение по сравнению с 2017 годом не изменилось, а вот доходы упали почти на 4 млн рублей.

Серпер Евгений Александрович — «Единая Россия», самарский Жигулевский округ 0161. Серпер получил доход в отчетном году 74 951 448 рублей. Супруги депутата в декларации нет, следовательно обеспечивает семью Евгений Александрович в одиночку.

Недвижимое имущество семьи депутата Серпера таково: земельные участки общей площадью 8 897 кв м, которыми владеет депутат и его дети, их у него трое. Жилых и нежилых помещений у Серперов в общей сложности 847 кв. м.

Если говорить о динамике по сравнению с 2017 годом, то Евгения Александровича можно поздравить — его доход за год вырос почти в 10 раз, в прошлом отчетном периоде его годовой доход был лишь около 8 млн рублей.

Объектов недвижимости у семьи депутата Серпера в общей сложности полтора десятка, есть объекты в аренде и в безвозмездном пользовании. Кроме того, что неравнодушным гражданам трудно разобраться в этом клубке, беспокоит то, что управление таким обширным имуществом может мешать господину Серперу справляться с депутатскими обязанностями.

Станкевич Игорь Валентинович — «Единая Россия», самарский Промышленный округ 0162. Совокупный доход депутата Станкевича и его супруги за 2018 год — 8 880 495 рублей или 740 041 рубль в месяц.

Земли разного назначения — 2010 кв. м, жилых и нежилых помещений — 872 кв. м. У супруги есть автомобиль Mercedes-Benz GLC. По сравнению с прошлым годом доход Станкевичей упал в годовом выражении приблизительно на полмиллиона рублей. Имущественное положение не изменилось.

Гутенев Владимир Владимирович — «Единая Россия», избран по федеральному списку. Семья депутата Гутенева получила за 2018 год доход в 18 186 611 рублей, что дает среднемесячные поступления в 1 515 550 рублей, причем львиную долю бюджета семьи формирует супруга депутата, её доход составил 12 924 984 рубля. Закрадывается мысль, что своим жизненным успехом многие народные избранники обязаны своим деятельным и предприимчивым женам. Возможно, на следующих выборах избирателям стоит присмотреться именно к ним.

По сравнению с 2017 годом доход семьи депутата Гутенева вырос больше чем на 6 миллионов, причем опять-таки за счет усилий супруги депутата.

Земельных участков у семьи Гутеневых — на общую площадь 1500 кв. м, жилых и нежилых помещений — 417 кв. м. Депутат имеет автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4M.

Симановский Леонид Яковлевич — «Единая Россия», избран по федеральному списку. Депутат Симановский даже без учета дохода супруги попал в тройку богатейших парламентариев Госдумы 7-го созыва с результатом 424 миллиона 308 тысяч рублей годового дохода. Если, следуя общей методике, суммировать доходы депутата и его супруги, то получим цифру дохода за 2018 год в 451 563 421 рубль или около 37 миллионов ежемесячного дохода.

Земли разного назначения у Симановских 2465,8 кв. м, жилой и нежилой недвижимости 1330,8 кв. м. У семьи три автомобиля марки «Мерседес» и три маломерных водных судна.

В данном случае нелишним будет обратить внимание на то, что депутат Симановский, как и другие менее обеспеченные депутаты, безвозмездно пользуется квартирой, положенной депутату Госдумы, площадью 143,2 кв. м.

По сравнению с 2017 годом можно сказать, что дела депутата Симановского пошатнулись, доходы рухнули на 368 миллионов, причем и у самого депутата и у его супруги. Впрочем, имущественная декларация не изменилась, значит, до продажи недвижимости и автомобилей дело пока не дошло.

Калашников Леонид Иванович — КПРФ, избран по федеральному списку. Семья депутата Калашникова, несмотря на социальный пафос партии, от которой он избран, отнюдь не скромного достатка. Совокупный доход задекларирован в 10 303 376 рублей более половины бюджета семьи обеспечивает жена Леонида Ивановича, её взнос — 5 417 657 рублей. Доход в месяц семьи Калашниковых 858 614 рублей. Им принадлежит 10 520 кв. м земельных участков и 675 кв. м разнообразной жилой и нежилой недвижимости.

В декларации депутата Калашникова вызывают удивление три земельных участка по 2500 кв. м, задекларированные как участки для ведения личного подсобного хозяйства. Если в случае депутата Серпера неясно, как он находит время управлять разнообразнейшим имуществом, то у депутата Калашникова хочется спросить — когда он намерен вести такое нешуточное подсобное хозяйство? Или за него это будут делать работники? Но ведь это не по-коммунистически… Причем два таких участка появились уже в 2018 году.

Доход семьи депутата Калашникова вырос по сравнению с 2017 годом приблизительно на 425 тысяч рублей.

Кроме депутатов Государственной думы 7-го созыва, Самарскую область в федеральном парламенте представляют два члена Совета Федерации.

Мамедов Сергей Валерьевич, член Совета Федерации от Самарской области. Сенатором Мамедовым и членами его семьи (двое детей) задекларировано доходов 24 540 302 рублей, таким образом ежемесячный доход представителя Самарской области в СФ — более 2 миллионов рублей. О супруге сенатора в декларации не упоминается.

Земельных участков у семьи Мамедовых — 2021 кв. м, недвижимости — 1040,9 кв. м. Сенатор имеет автомобиль Mercedes-Benz S 500 4MATIC.

По сравнению с 2017 годом доходы сенатора серьезно упали, в декларации — 2017 значится сумма годового дохода 117 249 829 рублей.

Мухаметшин Фарит Мубаракшевич, член Совета Федерации от Самарской области. Общий доход семьи сенатора за 2018 год составил 7 562 931 рубль, в ежемесячном выражении это 630 244 рубля. У сенатора Мухаметшина 19 422 кв. м земли, в том числе сельскохозяйственного назначения, и 285 кв. метров жилой и нежилой недвижимости. Конечно, земля сельхозназначения — это большой плюс для человека умственного труда.

Пользуется сенатор автомобилем Volkswagen Touareg.

В заключение обзора стоит привести цифры доходов среднего избирателя Самарской области. По данным Самарастата, средняя зарплата работников организаций в январе 2019 года в регионе составила 32 399 рублей. Пользуясь тем же подходом, что использован по отношению к депутатам, определяем ежемесячный доход среднестатистической семьи, он будет равен 64 798 рублей или в годовом выражении — 777 576 рублей. Разрыв с самым неимущим на данный момент депутатом Хинштейном — пять раз. Наверное, это еще не является чудовищным, но разрыв с лидером самарского списка Симановским — 580 раз, и это уже не разрыв, это разные социальные галактики.

Возвращаясь к вопросу, заданному в начале, — что говорит о наших депутатах их декларация, можно уверенно сказать, что бессеребренников среди депутатов нет. В целом это богатые по российским меркам люди, а некоторые просто богатые без всяких оговорок.

Почему дело обстоит так, и возможно ли, чтобы было иначе, и должно ли быть иначе, эти вопросы решает народ на очередных выборах у избирательных урн.

Можно лишь добавить: политическая стабильность не может быть удержана без учета социальной психологии. А центральным понятием этой науки является понятие «мы» и «они». В современных условиях вряд ли возможно успешно управлять обществом, которое полностью себя отделяет от любой власти, представительной в том числе, а имущественный разрыв вполне способствует такому отделению. Знаки же того, что процесс отделения народа от власти идет, имеются.

Читайте также: Кто устал от стабильности и почему: знаки самарского омбудсмена

Представители истеблишмента в частных беседах признают: да, рейтинги падают, протестные настроения растут, но вот когда заработают национальные проекты и люди увидят результаты…, тогда у нас запляшут лес и горы.

Читайте также: Только 4 региона из 85 выполнили майские указы по зарплатам бюджетников

Может быть, пока эти магические национальные проекты не заработали, и в самарском регионе полмиллиона жителей имеют доходы ниже прожиточного уровня, а каждый десятый заявляет, что живет в нищете, у всех так или иначе причастных к реализации нацпроектов, в том числе и у депутатов, урезать доходы до среднего по стране? Думается, это очень сблизит власть с населением.