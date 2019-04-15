Самара, 15 апреля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. 10 апреля 2019 года на сайте самарского уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой был представлен доклад об их соблюдении на территории Самарской области. Во вступительном слове самарский омбудсмен говорит о том, что целью доклада, помимо прочего, является «акцентировать внимание на проблемных вопросах». Это самарскому уполномоченному удалось, некоторые наиболее интересные данные из доклада и комментарии к ним самарских политиков ИА REGNUM уже публиковало.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

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Основное ощущение, которое вызывает прочтение довольно объемного (224 страницы) материала, — политическая стабильность действительно доживает последние дни. Да, доклад посвящен отдельно взятому самарскому региону, но ясно, что проблемы, выявленные самарским омбудсменом, общие для всей страны.

Россия в 2018 году покинула гавань стабильности. Кого-то это радует, многих, конечно, это печалит, но это так.

Есть на этот счет спорное утверждение китайцев: «Лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком во время хаоса». Но это уже каждый решает для себя сам.

Так какие сигналы или, может быть, лучше сказать знаки видим мы в докладе Ольги Гальцовой?

Уже во вступительном слове Ольга Гальцова отмечает, что «реальные располагаемые доходы жителей Самарской области сократились на 2,4%», а «одной из самых важных тем 2018 года стало непростое решение Государственной думы РФ по изменению законодательства, согласно которому на пять лет был повышен возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин».

Главным же положительным событием ушедшего года названо проведение в Самаре чемпионата мира по футболу.

Если мы очистим эту объективную информацию от необходимого для официального документа элементов политеса и выстроим в какой угодно логической связи, то мы увидим те самые знаки, о который я и говорил в начале своего материала.

Чемпионат-падение доходов-повышение пенсионного возраста.

Падение доходов-повышение пенсионного возраста-чемпионат.

Каждое слово здесь символ, но перейдем к конкретике. Интересен доклад именно в предположении, что он содержит в себе знаки будущей турбулентности. На всё, что может быть интерпретировано как эти самые знаки, следует обратить внимание. Если что-то, напротив, интерпретируется как знаки благополучия, я это тоже с удовольствием включу в обзор. Те же данные, которые составляют фон и не являются «кочкой» среди ровного поля фактов, я опущу, так как доклад объемный, и пересказывать его нет никакого смысла.

Также я опускаю данные всевозможных рейтингов, потому что рейтинг — это относительная оценка: можно составить рейтинг благополучия среди жителей Рублевки и среди обитателей какого-либо гетто, и там, и там будут лидеры и динамика, но о реальности эти данные будут мало что говорить.

Вот тот подход, следуя которому, я пришел к выводу, представленному читателю в начале материала.

Знаки

Доходы падают

Самарский омбудсмен фиксирует продолжение падения реальных доходов граждан. В 2018 году это падение составило 2,4%. Этот показатель продолжает тренд последних лет: 2017 год — падение составило 5,4%, 2016 год — падение 11,4%. Это соответствует общероссийской тенденции, падение в масштабах страны продолжается пятый год подряд.

Бедность

В докладе фиксируется факт отсутствия динамики в решении проблемы бедности, о которой Владимир Путин говорил как о главной проблеме России. Цитата из доклада:

«Не сокращается количество граждан, находящихся за чертой бедности. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума остается относительно стабильной и составляет практически полмиллиона человек».

Феномен бедности требует для своего объяснения отдельной статьи, а скорее, даже книги, поэтому отдельно комментировать я его сейчас не стану. Факт отсутствия динамики в ликвидации бедности в Самарской области уполномоченным зафиксирован.

В целом в России число граждан, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, — около 20 млн.

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Убыль населения

Население Самарской области сократилось за 2018 год на 9 785 человек. За 2017 — 10 200 человек. Причем в 2017 году произошло резкое увеличение динамики убыли населения, за весь период 2007—2016 годы убыль населения в Самарской области составила 17 200 человек, по данным Самарастата, за последние два года (2017−2018 годы) — почти 20 тысяч человек.

Причем данные Самарастата говорят о том, что ускорение убыли произошло в основном за счет того, что стали меньше рожать, а не больше умирать.

Стоит отметить, что в 2007—2011 годах убыль населения на 1000 человек была даже выше, чем в прошлом и позапрошлом году, но она покрывалась за счет мигрантов, которых, например, в 2008 году в области было 4 человека на 1000 населения. В последние годы этот фактор сошел на нет.

Таким образом, мы имеем чистую, не покрытую ничем убыль населения от нежелания последнего производить на свет потомство. Является ли это знаком апокалипсиса? Само по себе нет, но отметить этот факт, безусловно, нужно.

Нарушение прав

В докладе есть следующая фраза:

«По сравнению с 2017 годом существенно уменьшились доли ответов о том, что права в основном соблюдаются, это касается всех категорий прав. Доля ответов «в основном соблюдается» не превышает 41,5%, тогда как в 2017 году самая высокая доля таких ответов — 70,5%».

Конкретизации в таблицах этих данных в докладе, к сожалению, нет. По-видимому, динамика настолько удручающая, что уполномоченный не стала вносить соответствующий график в доклад.

Мы можем лишь привести данные за 2017 год и экстраполировать данные на 2018 год, пользуясь коэффициентом, который мы получим из двух имеющихся у нас максимумов, 41,5% максимум 2018 года и 70,5% максимум 2017 года. Падение максимума 1,69 раза.

Жители региона считали, что в 2017 году их права в основном соблюдаются:

Право на свободу передвижения — 70,5%, экстраполяция на 2018 год дает 41,5%.

Право на семейную и личную тайну — 61%, экстраполяция на 2018 год дает 35,9%.

Право на неприкосновенность жилища — 55,1%, экстраполяция на 2018 год дает 32,4%.

Право избирать и быть избранным — 50%, экстраполяция на 2018 год дает 29,4%.

Право на свободу и личную неприкосновенность — 49,9%, экстраполяция на 2018 год дает 29,4%.

Право иметь любые убеждения — 49,1%, экстраполяция на 2018 год дает 28,9%.

Право на свободу слова — 46,8%, экстраполяция на 2018 год дает 27,5%.

Результаты получаются чудовищные, лучше бы уполномоченный по правам человека дала свои цифры, потому что те, которые получаются путем нехитрых математических операций, рисуют картину просто сюрреалистическую.

Когда лишь 28,9% граждан считает, что соблюдается их право иметь любые убеждения, и еще меньше уверены в свободе слова, это, что называется, приехали.

Причем в данном случае совершенно уже не важно, как там дело в действительности обстоит со свободой слова и убеждений. Если люди убеждены, что их, этих свобод, нет, то рано или поздно они начнут их добиваться тем или иным способом.

Оценка жизненных перспектив

Цитата из доклада:

«Уровень жизни респондентов оценивается ими весьма низко: более 3⁄4 ответов (79,1%) приходится на доход ниже среднего уровня и его соответствующие потребительские возможности. При этом каждый десятый опрошенный (11,4%) живет в нищете. Только шестая часть опрошенных (15,5%) ответили, что материальное положение их семей в течение 2018 года улучшилось. При этом об ухудшении сообщили более трети (39,0%)».

Но и так фраза избыточно оптимистична. Гораздо более внятно звучит такая оценка — почти 40% граждан сообщили об ухудшении материального положения, каждый десятый считает, что живет в нищете, почти 4/5 уверены, что их доход ниже среднего уровня. Так жители самарского региона видят свое материальное положение.

«За 2018 год произошло резкое снижение доли респондентов (почти в 5 раз — с 34,9% до 7,5%), прогнозирующих улучшение своей жизни, при этом заметно — в 2,75 раза выросла доля тех, кто говорит об ожидающем их ухудшении (с 9,2% до 25,3%)».

Если последнюю фразу из доклада уполномоченного перевести с языка цифр, то звучать она будет так: население утратило веру в будущее совсем.

Это не знак? Это — знак.

Резкий рост потенциала политической активности граждан

Ну и, наконец, главное — в докладе самарского омбудсмена отмечен рост числа граждан, чьим главным приоритетом является участие в управлении государством и право на свободу манифестаций.

Рост, причем резкий, этих двух показателей всего лишь за один 2018 год является очевидным подтверждением того, о чём мы говорили в начале статьи.

По данным Гальцовой, в Самарской области число тех, кто первым приоритетом для себя в ряду прав поставил право на участие в управлении государством, достигло 12,5%, рост за год составил 3,5 раза (в 2017 году таких граждан было 3,6%).

Такая же ситуация с правом на манифестации: 3,4% в 2017-м, 11,9% в 2018 году, рост в 3,5 раза.

Именно этот факт придает остальным данным отчета новое звучание. У вас из года в год 10% населения заявляют, что живут в нищете, полмиллиона жителей из 3 миллионов имеют доходы ниже прожиточного минимума, доходы остальных падают пять лет подряд. И при этом людей, желающих вместо вас поуправлять государством, 3,6%. Это называется стабильность и ситуация постепенного вставания страны с колен. А когда при всем при том же количество желающих поправить вас таким или другим образом вдруг увеличивается за год в 3,5 раза, и население сообщает, что оно полностью утратило веру в будущее, — это уже ясный сигнал того, что стабильность для вас закончилась.

В этом месте было бы крайне интересным сравнить показатели 2018 года и 2011-го, но данный показатель измеряется, как сказано в докладе, лишь последние 4 года.

Но и без такого сопоставления ясно, что доклад самарского уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой показывает: если власть не примет адекватных мер, как экономического, так и социального характера, страну ждут годы турбулентности.

«Лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком во время хаоса» — утверждение спорное, но то, что спокойное время лучше хаоса — с этим нельзя не согласиться.

А будут следующие годы такими или другими, зависит от того, слышит ли руководство страны сигналы и видит ли знаки.