Самара, 9 мая, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Парад в Самаре, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начался в 10:00 по местному времени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Parkseason.ru Памятник пропавшим без вести солдатам без могил

По площади имени Куйбышева прошли 27 парадных расчётов и 86 единиц военной техники. В 11 часов на главную площадь областной столицы вышел «Бессмертный полк».

ИА REGNUM Юрий Никитин с родственниками

Рассказывает один из участников шествия Юрий Никитин:

«Антипов Семен Николаевич 1900 года рождения, мой родной дед, было у него два сына и две дочки, моя мама родилась в 1939 году. Она говорит, что помнит, что он её обнимал перед уходом на фронт. Забрали его где-то в августе-сентябре сорок первого. В декабре 1942 года пропал без вести. Что ещё…

Когда его вызвали в райцентр, он уже не возвращался, а потом его старшая дочь по каким-то делам поехала в этот райцентр. В это время воинский состав как раз проезжал через этот город — Нурлат, это на границе Самарской области и Татарии. И вот она слышит, как её отец кричит из вагона — «есть кто андреевские»? Это их деревня, Андреевка, она услышала и вот они встретились в последний раз на вокзале.

Ушел на фронт он из Татарии».