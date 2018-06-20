Полина Яковлева

Автор

Сфера интересов – история, политика. Образование юридическое. Член комитета по политтехнологиям РАСО; соавтор монографии по проблематике молодежного протеста. Публикуется по исторической тематике. Убеждена, что реальная история интереснее выдуманной – важно передать её драйв, интригу, рассказать о ней объективно. Важный смыл предпочитает упаковывать в интересную, читабельную форму. В настоящее время – заместитель начальника отдела по связям с общественностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Работала начальником отдела пресс-службы мэра Уфы, вице-премьера Правительства Республики Башкортостан (строительство, ЖКХ, дорожное хозяйство), редактором и журналистом деловых изданий.