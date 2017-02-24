Больничный «президентский корпус». У «главного по стране» здесь своя палата. Уютная, почти домашняя обстановка. Здесь же, в одном из помещений, поставили урну для голосования. 73-летнего генсека Константина Черненко подвозят к «избирательному участку» в кресле-каталке. Его помощники будут вспоминать, как тяжело ему давались такие «показательные выступления». Вот и в этот раз он, смертельно больной, собирается с силами и встает, чтобы соблюсти протокольные обязанности.

Зал заседаний Верховного Совета СССР в 14 корпусе Кремля

Советское телевидение получает «картинку» голосования генсека 1.

Через две недели Черненко умирает. Он окажется последним советским руководителем, упокоенным у Кремлевской стены.

На запуск «маховика» глобальных изменений потребуется 65 дней.

11 марта генеральным секретарем ЦК КПСС станет Михаил Горбачев.

23 апреля на пленуме будет объявлено начало политики «ускорения…»2, 3

В середине мае, на встрече с активом Ленинградского горкома, Горбачев скажет свое знаменитое «надо перестраиваться» 4.

Но все это произошло позже. 24 февраля 1985 года страна избирала Верховные Советы союзных и автономных республик, а также местные Советы народных депутатов. Привычные безальтернативные выборы под командованием КПСС. Что это последняя кампания в таком формате — тогда могло, разве что, привидеться в страшном сне на воскресенье.

Зал заседаний Верховного Совета СССР в 14 корпусе Кремля

Замедление темпов просто

«Идут похороны генсека. Гражданин пытается прорваться ближе к траурной процессии. Его останавливают сотрудники КГБ и спрашивают:

— У вас приглашение?

— Нет, у меня абонемент!»

Почти за год до Константина Черненко — в феврале 1984 умер Юрий Андропов, в ноябре 1982 года — Леонид Брежнев.

Общество к череде «кремлевских похорон» относилось уже спокойно и политкорректно. Как там у Леонида Филатова? «Действуй строго по закону — То бишь, действуй… втихаря». Реакция выразилась в «кухонных» анекдотах, которые и сегодня отлично передают настроения людей.

А страна бурлила событиями и жила при «развитом социализме». Потому как альтернативного заявления с высоких трибун пока не было6. 271 млн. человек (18 миллионов из которых — в КПСС5) читали на передовицах газет о росте экономического потенциала, доходов населения и профессиональных успехах — трудящиеся Режского никелевого завода «борясь за досрочное выполнение заданий пятилетнего плана, приняли на себя встречный план и дополнительные социалистические обязательства…».

Комитет по статистике прогнозировал, что национальное богатство в 1987 году увеличится почти в 50 раз в сравнении с 1913 годом».

Однако, не все ладно в Советском государстве. В сборник статистики не вошли изматывающая «гонка вооружений» и афганская война, международная экономическая и научно-техническая изоляция СССР, натянутые отношения с крупнейшим коммунистическим соседом — Китаем, последствия политического кризиса в Польше начала 80-х. Диссидентское движение, хоть и можно было разделить на «западников» и «славянофилов», слилось в едином порыве отстранить от власти коммунистическую партию.

Темпы роста, переходящие в общее падение, не оправдывали свое название6.

Многие и сегодня пеняют на экономику, как причину крушения страны. Впрочем, не все проблемы приводят к системному кризису, и не каждый системный кризис — к разрушению государственной системы.

О «застойных явлениях» в советской экономике того периода на XXVII съезде КПСС заговорит Михаил Горбачев. Для других же это было время стабильности. «Как в госплане и на 20 лет вперед расписано» — жило большинство советских граждан. Прикидывали, планировали. В том числе, участие в выборах. Добровольно-обязательное. И, ведь, явка была такая, что дух захватывает — почти стопроцентная. Да, что там говорить — в апрельских субботниках, посвященных дню рождения Ленина, коллективно мели, красили, ворошили подтаявший снег 160 млн человек.

Jbarta Михаил Сергеевич Горбачёв

Основной закон. Детство, отрочество, юность

Вот уже 8 лет СССР жил и выбирал по новой, «внеклассовой», Конституции.

Выборы первых лет советской власти всеобщими и тайными не были. Избирательных прав были лишены «эксплуататоры» (те, кто использовал наёмный труд), частные торговцы, священники, бывшие полицейские и ряд других категорий населения 7. Конституция 1936 года объявила СССР «государством рабочих и крестьян». Основной закон 1977 года — уже в преамбуле покончил с «диктатурой пролетариата» в пользу «об­щенародного государства».

«Новая историческая общность людей — советский народ» осуществляла государственную власть через Советы народных депутатов8.

Избирать и быть избранными можно было в Верховные Советы (…СССР, союзных республик, автономных республик), а также в местные, иерархия которых выстраивалась от статуса административно-территориальной единицы. Верховные, вместе с краевыми, областными Советами народных депутатов, Советами народных депутатов автономных областей и автономных округов, районными, городскими, районными в городах, поселковыми и сельскими Советами народных депутатов — составляли единую систему органов государственной власти 8. Верховные советы выбирались на 5 лет, местные Советы народных депутатов — на 2,5 года.

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций» была КПСС8.

Подать голос

За кого в 1984 году голосовал «первый коммунист страны» Константин Черненко? Как и все — за единственного кандидата «на место», что был в его бюллетене. Согласованного партией, которую генсек и возглавлял.

Как и когда голосуем советским гражданам разъясняла многочисленная полиграф. продукция, СМИ и агитаторы.

На первых советских выборах явка на участки была небольшая7 и агитационная сеть с годами разрасталась. Например, по Молотовской (ныне Пермской) области уже к 1947 году было набрано 43 тыс. агитаторов на выборы (один — на десять дворов, один на 25−309).

Важно было объяснить и другое — за кого голосуем. А первое время (пока безальтернативность не вошла в привычку) — отчего, собственно, за него одного. Председатель окружной комиссии Калагаев высказывался так: «Мы должны будем рассказать об этом избирателю, а то у некоторых товарищей начинает появляться сомнение, как же голосовать за одного. Некоторые думали, что голосовать обязательно нужно за 10−15 человек. Это вовсе необязательно, об этом в Положении не сказано. Вы сами понимаете, что мы должны будем провести большую разъяснительную работу по этому вопросу…» Объяснение предлагалось такое: «других кандидатов нет, потому что мы не выдвигали их по нашим районам округа»7, — разъяснял он руководству участковых избирательных комиссий Горьковско-Ленинского округа.

Visualhistory.livejournal.com 40-летие Победы

На выборы было принято ходить рано, не затягивая до вечера. И вот с раннего утра (нередко, что и до открытия избирательных участков) люди тянулись на выборы. Этот символ эмансипации рабочего класса, со временем превратился в процедуру. В обязанность. Однако, приятную.

Свыше 99,99% избирателей пришли 24 февраля на участки (в РСФСР — 99,97%)15. Работавшие с 6 утра и до 22.00 вечера, они пахли свежей выпечкой, звучали музыкой и гвалтом людской беседы. Кое-где четкий ритм отбивали танцоры — мастера художественной самодеятельности. Настроение у людей было приподнятое.

Избирательные кабины для «тайного волеизъявления» располагались в отдельном помещении и представляли собой проверенный годами образец «эргономичного дизайна»: два сборных фанерных щита 2 Х 1,6 метра Х 1,2 метра. Спереди кабина закрывалась занавесями. Сверху оставалась открытой.7

Деревянные избирательные ящики для голосования тоже вписывались в интерьер. Существует версия, что ЦК ВКП (б) еще в ноябре 1936 года вступила в переписку о приобретении «электронных урн». Переговоры велись с американской фирмой «Omatig Woutng machin korporeichen», которая являлась единственным производителем автоматов для голосования. Но сделка так и не состоялась. «Аутентичные» деревянные урны и кабинки для голосования сохранились в стране на десятилетия.

Выборы в Советы долгие годы шли по одному сценарию.

В местные советы, однопалатный парламент, по мажоритарной системе, то есть большинством голосов, выбирали одного депутата. В Верховный совет СССР можно было выбрать двоих, но тоже «по одному за раз» — в Совет Союза и в Совет национальностей.

Чтобы проголосовать против, приходилось приложить больше усилий. Причем, скорее, моральных, чем физических. Голосуешь «за» — получаешь бюллетень и опускаешь в урну. Против — вычеркиваешь кандидата.

Официальные результаты показали, что «против» проголосовало менее 1% избирателей. Как говорится, в рамках статистической погрешности.

В бюллетенях — передовики и партийная элита. Законодательными нормами не устанавливалось представительство женщин, рабочих, колхозников, беспартийных и коммунистов. Впрочем, рекомендации партии (включая, ленинский принцип привлечения женщин к управлению государством) и все та же глава 6 Конституции о равноправии граждан строго соблюдались и представляли собой важные черты советской избирательной системы.

Loveopium.ru Детский сад в Западном округе Москвы

Так, в составе избранных депутатов (СССР): 35,2% рабочих и 16,1% колхозников, 4,5% руководителей; работников партийных организаций — 16,7%, государственных и советских органов — 13,2%; 64,7% мужчин и 35,3% женщин; молодежи до 30 лет — 22%.

В 1985 году — массово и дружно — в Верховные советы всех союзных республик выбрали 6.730 человек:

975 чел. — в Верховный совет РСФСР,

650 чел. — в Украинской ССР,

485 чел. — в Белорусской ССР,

510 чел. — в Узбекской ССР, столько же — в Казахской ССР,

440 чел. — в Грузинской ССР,

450 — в Азербайджанской ССР,

по 350 — в Литовской, Киргизской, Таджикской ССР,

340 чел. — в Армянской ССР,

380 — в Молдавской ССР,

330 чел. — в Туркменской ССР,

325 чел. — в Латвийской ССР,

и 285 чел. — в Эстонской ССР.

В Верховные советы автономных республик избрано депутатов:

Башкирская АССР — 280 чел,

Бурятская — 170 чел.,

Дагестанская — 210 чел.,

Кабардино-Балкарская АССР — 160 чел.,

Калмыцкая — 130 чел.,

Карельская АССР — 150 чел.,

Коми — 180 чел.,

Марийская — 150 чел.,

Мордовская — 175 чел.,

Северо-Осетинская — 150 чел.,

Татарская — 250 чел.,

Тувинская — 130 чел.,

Удмуртская — 200 чел.,

Чечено-Ингушская — 175 чел.,

Чувашская — 200 чел.,

Якутская — 205 чел.

В Каракалпакской АССР Узбекской ССР избрано 185 чел. В Абхазской и Аджарской АССР Грузинской ССР — 140 и 110 чел., соответственно. В Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР — 110 чел.

Самыми массовыми оказались местные советы. В них избрали свыше 2 миллионов депутатов14.

«Непростое, конечно, дело — орать «Перемен!», не зная, чего именно ты хочешь…»

Буквы основного закона — Конституции 1977 года — складывались во вполне демократические нормы: всеобщие выборы, гарантию обсуждения кандидатов в депутаты, агитацию; выдвижение кандидатов не только КПСС и ВЛКСМ, но и кооперативными, общественными организациями, трудовыми коллективами и собраниями военнослужащих.

Но дух статьи шестой — о руководящей роли КПСС — определял реальное положение дел и кандидатов. Организация выборов целиком и полностью проходила под началом КПСС.

По сути, выбирали не депутатов — легитимизировали власть. Люди, доверяя КПСС, голосовали за предложенных кандидатов массово — то есть, всенародно поддерживая курс партии и правительства.

«Вероотступничеством» было нежелание идти на выборы. В нашей семье (кстати, курс партии поддерживающей), бабушкино заявлении агитатору о таком готовящемся демарше, закончилось выволочкой деду. С соответствующими карьерными выводами. Впрочем, без обид и вычеркивания кандидатур из бюллетеня: никаких «парашютистов», личности кандидатов отрицания не вызывали.

Loveopium.ru Город Владимир

После 1988 года в избирательной системе начались тектонические сдвиги. Декларировались альтернативные выборы, состязательность нескольких депутатов, реорганизован Верховный совет, отменена статья, закреплявшая руководящую роль КПСС в жизни общества.

Прошедшие в феврале 1990 года выборы в местные Советы радикально отличались от предыдущих. На одно место могло претендовать 10−15 кандидатов. Произошла депролетаризация советов 12. Сформированные структуры всех уровней в итоге поддержали проведение коренных преобразований.10

«Перемен требуют наши сердца…

В нашем смехе и в наших слезах,

И в пульсации вен

Перемен!

Мы ждем перемен»

— пела в конце 1990-х группа «Кино». Гимн перестройки родился из текста, в который Виктор Цой такой смысл не вкладывал.

Так и режиссер фильма «АССА» Сергей Соловьев11, в финале которого композиция прозвучала, вспоминал в интервью в 2011-ом: «…Жизнь показала, что с песней «Хочу перемен» очень подозрительная история. Потому что я сам махал руками в той десятитысячной толпе в парке Горького. И вот в этой толпе — я готов дать расписку кровью — ни один не знал, каких именно перемен он хочет, и ни один по-настоящему их не хотел. Получилось так, что я с первой «Ассой», верьте или нет, послужил таким козлом-провокатором. То есть непростое, конечно, дело — орать: «Перемен!», не зная, чего именно ты хочешь…»

Список литературы:

1 — программа «Время», 3 мин 20 сек; интервью и видеосъёмка Калерии Кисловой в программе «СССР. Крушение» (1 серия)

2 — История современной России. Хроники эпохи перемен. Под редакцией С.Е. Нарышкина

3 — относительно «перестройки»: выдержки из доклада содержат фразу «перестройка хозяйственного механизма». То есть, не политическая перестройка. Основное же в докладе — курс именно на «ускорение развития».

«В Политбюро ЦК КПСС…» По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985−1991) http://www.gorby.ru/userfiles/politburo 1 _800.pdf

4 — встреча датируется периодом 15−17 мая. Взяла за точку отсчета 15 мая. http://www.gorby.ru/archival/expocenter/vnutrpolitika/show_29315/

kommersant.ru/doc/2295020/.

5 — Словарь научного коммунизма за 1983 год. http://tapemark.narod.ru/kommunizm/070.html

6 — Терещенко Ю.Я. История России XX—XXI вв. М., 2004., стр.330, 332, 334, 335

О теории развитого социализма — «Последний раз к ней обратился Ю. В. Андропов в статье, посвященной учению К. Маркса и проблемам строительства социализма в СССР, вышедшей в 1983 г. к 165-й годовщине со дня рождения основоположника марксизма»

7 — ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XX В

Селезнев Ф.А. на примере Нижегородского края. Нижний Новгород, 2012. Со ссылкой на ст.14 Инструкции ВЦИК о выборах в Советы 1926 года, с.84

— http://parliament.mari.ru/history/suhin.html

8 — Конституция СССР от 7 октября 1977 года ст.89, 90,101

9 — Кимерлинг А.С. Сталинские агитаторы как конструкторы советской социальной идентичности (по материалам избирательных кампаний 1946−1947 гг.) Информации обкома партии в ЦК ВКПб о проведении окружных и районных совещаний и о ходе предвыборной кампании // ПермГАНИ. Ф.105. Оп.13. Д. 177. Л. 2.

10 — http://mosarchiv.mos.ru/uslugi/spravochniki_po_fondam/Putevoditel-1/carhmos1−4.htm

11 — интервью «Афиша», 2011 год

12 — http://comstol.info/2016/03/obshhestvo/11982#_ftn18

13 — По данным сборника Народное хозяйство СССР за 70 лет (составитель: комитете СССР по статистике)

14 — данные на 1987 год, из сборника статистики «Народное хозяйство СССИР за 70 лет», с.383

15 — на полосе 7 приведена полоса газеты «Правда» с итогами выборов.

16 — Закон ВС СССР от 06.07.1978 N 7772-IX «О http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=8310#0

«Избиратель при заполнении бюллетеня оставляет в нем фамилию того кандидата, за которого он голосует, вычеркивая фамилии остальных. Голосование осуществляется избирателем путем опускания бюллетеней в избирательный ящик».