«Дорогие товарищи. Прошу, чтоб больше этого не получилось… Чтоб больше этого не было» — голос Иосифа Каминского срывается.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Хатынь

В этот день 74 года назад уничтожена белорусская деревня Хатынь. В 1969 году на ее месте открыт одноименный мемориал, напоминающий о сотнях сожженных деревень. Политика «выжженной земли» была применена гитлеровской Германией и к Советскому Союзу.

Никого нет. В «Хатыни» тихо. Только звон колоколов раздается здесь каждые 30 секунд. Нет ни ужаса, ни страха; нет тревожности, и умиротворения тоже нет. Тишина завораживает. Находишься в оцепенении. Только ты и поле. Гранитная крыша на месте, где горящий потолок падал на головы. Братская могила и памятник-символ «Непокоренный человек». Венцы срубов на месте бывших домов, обелиски в виде печных труб. Тропинки из железобетонных плит в цвет пепла. «Кладбище деревень», ниши «Стены памяти», напоминающие о местах массового уничтожения людей, вечно горящее пламя… Здесь все имеет значение.

Марина Захарова ИА REGNUM Монумент «Непокоренный человек» в мемориальном комплексе «Хатынь», автор — Сергей Селиханов. 1969

Хатынь

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз. Самая мощная из трех групп войск — «Центр» — развёртывалась по направлению к столице. По первоначальному плану она должна была разгромить советские войска в Белоруссии, а затем наступать на Москву.

Вся территория республики оказалась оккупирована к концу августа 1941 года. Захватчики установили режим беспощадного подавления любого сопротивления.

Белорусская деревня Хатынь была уничтожена в 1943 году.

«Как я вспомню Хатынь — так сердце кровью обливается. 22 марта нагрянул фашист, окружил деревню. Обстрелял. Людей согнали в сарай. Двери закрыл. Село обобрал. Хаты запалил, а тогда и сарай запалил. Крыши соломенные — огонь сыплется на головы. Люди двери выломали. Стали люди вылазить. Стал с автомата бить… Угробил 149 душ. И моих 5 душ — четверых детей и жёнку. Дорогие товарищи. Прошу, чтоб больше этого не получилось… Чтоб больше этого не было» — голос Иосифа Каминского срывается. Единственный выживший взрослый держал слово на открытии мемориального комплекса «Хатынь» 5 июля 1969 года.

В день трагедии недалеко от деревни партизанами была обстреляна немецкая автоколонна. В результате нападения убит шеф-командир первой роты гауптман (капитан) полиции. Им оказался Ганс Вёльке — чемпион Олимпийских игр 1936 года по толканию ядра. Знаменитый спортсмен, как утверждают, лично знакомый с Адольфом Гитлером.

Ганс Вёльке. 1936

Агрессия карателей лавой нечеловеческой жестокости выплеснулась на мирное население, которое поддерживало партизан. К вечеру ворвались в деревню Хатынь. Когда все жители были согнаны в сарай, фашисты заперли двери, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянная постройка мгновенно загорелась. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались их спасти. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 — дети. Деревня была разграблена и сожжена дотла.

В той трагедии выжили шестеро.

Спастись могли еще две девушки. Мария Федорович и Юлия Климович чудом выбрались из горящего сарая и доползли до леса. Обгоревших, чуть живых их подобрали жители деревни Хворостени Каменского сельсовета. Но и эта деревня вскоре была сожжена фашистами, и обе девушки погибли. Много позднее, вскоре после открытия мемориала, пламя пожарища настигнет и одного из шести выживших — Антона Барановского.

В 1943 году он вместе с Виктором Желобковичем спасся из полыхающего сарая. Когда оттуда, в горящей одежде, выбегали охваченные ужасом люди, вместе с другими выбежала Анна Желобкович. Она крепко держала за руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненая женщина, падая, прикрыла его собой. Ребенок пролежал под телом матери до ухода фашистов из деревни. Антон Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приняли его за мертвого. Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили жители соседних деревень.

Еще трое: Володя и Соня Яскевич, Саша Желобкович — смогли скрыться от карателей.

Единственным взрослым свидетелем хатынской расправы стал 56‑летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших односельчан он нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и скончался на руках у отца.

Иосиф Каминский, Антон Барановский, Виктор Желобкович

Трагическая судьба Хатыни постигла шестьсот двадцать восемь белорусских деревень.

Белоруссия, восточная Польша, часть Литвы и Латвии были освобождены от фашистов летом 1944 года. В ходе крупномасштабной наступательной операции «Багратион» группу армий «Центр» разгромили советские войска. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества привела к тяжелейшим потерям вермахта. Восполнить эти потери впоследствии агрессор не смог.

В январе 1966 года было принято решение о создании мемориального комплекса «Хатынь».

Политика «выжженной земли»

Захватив в 1941—1942 гг. западные и юго-западные области СССР, гитлеровская Германия установила жестокий оккупационный режим. Сотни деревень сметались с лица земли, население истреблялось, угонялось в лагеря смерти или в фашистское рабство.

Геноцид выражался в том числе в уничтожении населенных пунктов вместе с жителями. Об ужасах сожженных деревень написано очевидцами, записано с их слов, пересказано детьми и внуками. Воспоминания, воспоминания… Ожившие картины памяти чудом выживших.

Сергей Емельянцев из деревни Клеевичи Могилевской области вспоминает: «Когда наши их победили, в сентябре 1943 года, отступавшие немцы сожгли мою родную деревню.

Люди скрылись в лесу. Удалось эвакуироваться». За полгода до этого рядом были сожжены деревни Паньки и Кавычичи. «Много людей погибло. Их загоняли в сарай и поджигали. Лишь некоторым удалось выжить». Сергею Тереховичу тогда было 11 лет. Сегодня он проживает в Башкортостане.

Подожжённая деревня

Высшие инстанции Третьего рейха заблаговременно разработали планы ведения против СССР не обычной, а беспощадной войны на уничтожение, его экономической эксплуатации и расчленения, а также план колонизации европейской части. Гитлер заявлял, что война против СССР будет «полной противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы», что ее конечная цель — «тотальное разрушение» и «уничтожение России как государства».

Достигать результата предстояло без жалости и ответственности. 28 апреля 1941 года немецкий генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич издал приказ, в котором подчеркивалось, что командиры — войсковые и специальных карательных формирований нацистской службы безопасности (СД) — несут ответственность за проведение акций по уничтожению в тылу без суда и следствия коммунистов, евреев и «прочих радикальных элементов». Спустя две недели начальник штаба ОКВ Вильгельм Кейтель издал указ, снимавший с солдат и офицеров вермахта ответственность за будущие уголовные преступления на оккупированной территории СССР. Им предписывалось быть безжалостными, расстреливать на месте без суда и следствия всех, кто окажет хотя бы малейшее сопротивление или будет сочувствовать партизанам. «Эта борьба требует беспощадных и решительных действий против большевистских подстрекателей, партизан, саботажников, евреев и полного подавления любой попытки активного или пассивного сопротивления» — говорилось в одном из сопутствующих приложений к директиве «Барбаросса».

Каратели в деревне

В 1941 году у Гитлера был готов генеральный план «Ост». В нем предусматривалось с территории Чехии, Польши, Прибалтийских республик, Украины и Белоруссии, где по подсчету оберфюрера СС Конрада Мейера проживало 45 млн человек, выселить за Урал «нежелательных по расовым показателям» 31 млн человек, а остальных «германизировать», т. е. превратить в рабов немецких завоевателей. Солдатам и офицерам вермахта в это время вручались памятки, в которых говорилось: «…Убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки».

Казнённые белорусские партизаны. 1943

Осенью-зимой 1943−1944 гг. проведение разрушительной политики приняло наиболее широкие масштабы. В последний период оккупации роль гитлеровского вермахта в осуществлении политики тотального опустошения проявилась в создании специальных команд поджигателей.

Из письма унтер-офицера 473-го немецкого пехотного полка 253-й пехотной дивизии Карла Петерса об осуществлении политики «выжженной земли»:

«Дорогая Герда!

…Теперь я стою в Брянске. Через город проходит передовая линия. Но это уже не город, а груда развалин. Да, когда мы сдаем город, то оставляем только развалины… Громадные пожары превращают ночь в день. Поверь мне, таких разрушений никакими бомбами англичанин не в состоянии добиться… И если мы отойдем до границы, то у русских от Волги до немецкой границы не останется ни одного города, ни одного села. А этого он, наверное, не выдержит. Да, здесь господствует «тотальная война» в высшем ее совершенстве. То, что здесь происходит, — это нечто невиданное в мировой истории…»

15 сентября 1943 г.

Отступавшие с оккупированных территорий войска нацистской Германии превращали «в зону пустыни населенные пункты при отступлении войск».

Только в Белоруссии в период карательных операций свыше 5295 деревень уничтожены фашистами вместе со всем или частью населения. В Витебской области 243 деревни сжигались дважды, 83 — трижды, 22 — четыре раза и более. В Минской области сжигались дважды 92 деревни, трижды — 40, четырежды — 9, пять и более раз — 6 деревень.

Женщина, потерявшая всё

Преступление и наказание

Группа школьников из Литвы следует за своим белорусским гидом. На вид им по 12−13 лет. Между собой говорят на литовском, но экскурсия проходит на русском. Языковой барьер?! Какое там — ребята внимательно слушают, да еще и любопытствуют, стараясь «ухватить» русскую речь по сторонам.

Экскурсовод ведет по комплексу и рассказывает обо всем — вплоть до цены газа в Вечном огне. Обо всем. Только не о карателях…

«Шефом» 118-го был штурмбаннфюрер Эрих Кёрнер. Расправой над жителями Хатыни руководил начальник штаба полицейского батальона Григорий Васюра.

На сайте мемориального комплекса говорится, что карательную операцию проводил 118-й полицейский батальон. Он был сформирован в 1942 году в Киеве для борьбы с партизанами и истребления мирного населения. В основном состоял из украинцев, из бывших кадровых офицеров, согласившихся сотрудничать с оккупантами, а также подразделения батальона СС Дирлевангера.

Украинские коллаборационисты из шуцманшафта

Большинство карателей «118-го» позже понесут наказание. Некоторые — значительно позже, в 1980-е, до того затерявшись среди вернувшихся с фронта.

Начальнику штаба полицейского батальона Григорю Васюре после войны тоже удалось замести следы — работал заместителем директора одного из совхозов в Киевской области. В апреле 1984 года даже был награжден медалью «Ветеран труда». Пионеры поздравляли его с 9 мая. Он очень любил выступать перед школьниками в образе настоящего ветерана войны, фронтовика-связиста и даже именовался почетным курсантом Киевского высшего военного инженерного дважды Краснознаменного училища связи имени М. И. Калинина — того, что окончил до войны.

В ноябре — декабре 1986 года в Минске состоялся процесс над Васюрой. 24 карателя батальона были привлечены в качестве свидетелей. Решением военного трибунала Белорусского военного округа начальник штаба полицейского батальона был признан виновным в преступлениях и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

Мне тоже хотелось бы поставить точку после этого «преступления и наказания» виновных карателей. Однако это было бы частью правды: известно о Владимире Катрюке, который благополучно прожил в Канаде до своей смерти в 2015 году. Перед судом за те преступления он так и не предстал.

Полицаи из украинских шуцманшафтабатальонов на войсковых курсах в Минске. 1942

Страшно представить реальность произошедшего, тяготишься современным благополучием, боишься поверить в возможность таких событий.