Полина Серова
Последние публикации
Война: Архангельская область 1941–1945 гг
Архангельская область не была местом боевых сражений в годы Великой Отечественной войны, но ощутила на себе все тяготы военных лет. ИА REGNUM напоминает о том, какую роль сыграл регион в победе над фашистской Германией. Цифры К началу войны в Архангельской области проживало более 1 млн человек. 270...
7 мая 2022
Города-герои. Мурманск
Ровно 35 лет назад, 6 мая 1985 года, Мурманск получил звание «Город-герой» за оборону от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Столица Кольского Заполярья была стратегической целью захватчиков: незамерзающий порт и выход в открытое море вблизи границы и железная дрога...
7 мая 2021
Война: Архангельская область в 1941-1945 годах
Архангельская область не была местом боевых сражений в годы Великой Отечественной войны, но ощутила на себе все тяготы военных лет. ИА REGNUM напоминает о том, какую роль сыграл регион в победе над фашистской Германией. Цифры К началу войны в Архангельской области проживало более 1 млн человек. 270...
2 мая 2021
Гибель ребёнка в горах и прописка Малахова – Мурманская область за неделю
Очередная трагедия в Хибинах, стремительный рост цен на продукты питания и решение Андрея Малахова вернуться в родные Апатиты стали основными темами для дискуссий в социальных сетях на уходящей неделе. Смерть в горах Событием уходящей недели для жителей Мурманской области стала гибель ребёнка в...
28 марта 2021
Гавань отчаявшихся и борьба с экскрементами — о чем говорят в Архангельске
Жителей Архангельской области продолжает угнетать масочный режим и отсутствие финансовой стабильности. Новости на эти темы стали самыми обсуждаемыми в соцсетях на уходящей неделе. Гавань отчаявшихся Архангельская область вошла в число регионов, где чаще всего «умирают от отчаяния». Рейтинг...
20 марта 2021
«Пятно позора на чистом правительстве» — Архангельская область в соцсетях
Первая неделя весны в Архангельской области ознаменовалась снятием целого ряда антиковидных ограничений. Но жителей региона не столько обрадовали послабления, сколько огорчила необходимость продолжать носить маски. «Маски в магазинах отменяйте, нет там никакого вируса! Честное слово, надоело...
6 марта 2021
Символ бездуховности мира установят в Архангельске — соцсети за неделю
«Подскочившая» плата за отопление, снижение стипендий, погром на Шиесе и спорный проект благоустройства площади областного центра — самые обсуждаемые в соцсетях темы среди жителей Архангельской области. «Вы же не голодаете» Этой фразой ректор Северного государственного медуниверситета Любовь...
28 февраля 2021
Города-герои. Мурманск
Ровно 35 лет назад, 6 мая 1985 года, Мурманск получил звание «Город-герой» за оборону от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Столица Кольского Заполярья была стратегической целью захватчиков: незамерзающий порт и выход в открытое море вблизи границы и железная дрога...
7 мая 2020
Война: Архангельская область 1941-45 гг
Архангельская область не была местом боевых сражений в годы Великой Отечественной войны, но ощутила на себе все тяготы военных лет. ИА REGNUM напоминает о том, какую роль сыграл регион в победе над фашистской Германией. Цифры К началу войны в Архангельской области проживало более 1 млн человек. 270...
30 апреля 2020
«Если есть шаг, должен быть след»: музей в архангельской глуши
Психологи часто советуют искать вдохновение в своем детстве — впечатления и образы, полученные в раннем возрасте, как правило, и определяют его предназначение. История Анны Злотко, открывшей в архангельской глубинке музей — еще один вклад в пользу этой теории. Деревня Чакола — одно из старейших...
22 июля 2019
«Сжигание мусора в Москве — это 2 млн тонн токсичных отходов»
Строительство полигонов для захоронения отходов и мусоросжигательные заводы — не единственный способ решить проблему с накопившимся мусором. Более того, мировой опыт подсказывает, что выбранный в России путь — не самый дешевый. «Захоронение отходов для нашей страны — это традиционный способ...
30 июня 2019