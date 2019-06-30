Строительство полигонов для захоронения отходов и мусоросжигательные заводы — не единственный способ решить проблему с накопившимся мусором. Более того, мировой опыт подсказывает, что выбранный в России путь — не самый дешевый.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Захоронение отходов для нашей страны — это традиционный способ утилизации мусора и, строго говоря, ничего этом не было бы страшного, если бы в Московском регионе не переполнились свалки. Но коллапс случился, и началась мусорная реформа со строительством полигонов и планами по возведению мусоросжигательных заводов», — заявил на архангельском форуме «Про отходы» руководитель рабочей группы «Охрана окружающей среды» общественного совета Министерства природных ресурсов РФ Александр Федоров.

Mnr.gov.ru Член Общественного совета при Минприроды России Александр Федоров

Он напомнил, что количество образуемых в Москве отходов — это 10% от 70 млн тонн коммунальных отходов, которые образуются в Российской Федерации ежегодно. При этом власти столицы при рассмотрении территориальной схемы обращения с отходами запланировали сжигание основной части мусора. Заводы пока не построены, поэтому возникают такие объекты, как Шиес. Когда же столица перейдет на сжигание — возникнет еще одна проблема — что делать с токсичными отходами, которые будут «производить» мусоросжигательные заводы (МСЗ).

«При сжигании мусора в Москве будет образовываться 2 млн тонн токсичных золошлаков. Вопрос их утилизации пока не решен», — сообщил Федоров.

Строительство МСЗ позволяет решить проблему переполненности свалок и добиться сокращения общего объема коммунальных отходов в 3−4 раза, но за эту скорость придется заплатить высокую цену, в прямом и переносном смысле.

Шиес.рф Проект экотехнопарка Шиес

«Во-первых, строительство и эксплуатация МСЗ стоит безумно дорого, во-вторых их деятельность повлечет за собой существенное сокращение кислорода в атмосфере и, как следствие, сделает более уязвимым здоровье людей, — заявил Александр Федоров. — Почему Европа приняла решение отказаться от строительства мусоросжигательных заводов? Потому что при любых, самых современных технологиях, заводы осуществляют высокий выброс диоксина. А это одна из причин роста онкозаболеваний», — рассказал он.

График онкозаболеваемости в Европе (ВОЗ) показывает, что в странах, массово сжигающих мусор, заболеваемость в два раза выше, чем на Украине и в Белоруссии, пострадавших от чернобыльской катастрофы

Вместе с тем в мире уже разработана и функционирует технология, способная практически полностью уйти от мусоросжигания и совсем отказаться от захоронения.

«Эта технология может перерабатывать смешанный мусор, ее суть заключается в том, что отходы сбраживаются при температуре 55 градусов. Выбросов эта технология не производит, поскольку процесс брожения идет в закрытом пространстве. Переработанная масса полностью утрачивает свойства отходов и может быть использована в разных целях как грунт, — рассказал Александр Федоров. — Инновационная технология стоит в 20 раз дешевле мусоросжигательного завода, ее успешно используют в Южной Азии, Африке. Строительство такого завода сейчас идет в Финляндии»

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По словам эксперта, единственным недостатком инновации является то, что ее «хорошую рентабельность» обеспечит загрузка 1 млн тонн в год. Для региона, как Архангельская область, где образуется 570 тысяч тонн отходов, использование такой технологии прибыльным не будет, а вот в столичных агломерация — вполне возможно.