Ровно 35 лет назад, 6 мая 1985 года, Мурманск получил звание «Город-герой» за оборону от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Столица Кольского Заполярья была стратегической целью захватчиков: незамерзающий порт и выход в открытое море вблизи границы и железная дрога, соединяющая порт с остальной частью страны, особенно привлекали врага.

Евгений Халдей Дом на ул.Челюскинцев. Мурманск. Мурманская область. 1941

Город — феникс

Фашистские войска предприняли попытку захватить город в самом начале войны, но встретили ожесточенное сопротивление. 22 июня 1941 года начались массированные бомбардировки, уничтожившие практически весь город. На город было совершеноы 792 авиационных налёта, сброшено 185 тысяч зажигательных и фугасных бомб. По числу сброшенных бомб Мурманск уступает только Сталинграду. В результате авианалетов погибли тысячи людей, было разрушено большинство жилых домов, уничтожено больше половины предприятий. В 1945 году Мурманск был включен в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Город был буквально возрожден из пепла.

Евгений Халдей Лес печных труб

Ожесточенные бои

Для захвата земель Заполярья гитлеровцы развернули фронт со стороны Норвегии и Финляндии. Оборона Кольского полуострова была развернута на Северном фронте, полосе протяженностью 500 км. В боях участвовали корабли Северного флота и сухопутные войска Красной армии.

Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года, но наши солдаты остановили врага в 20−30 километрах от граничной линии. Ценой ожесточенных боев линия фронта оставалась неизменной до 1944 года, когда советские войска начали наступление.

В сентябре 1941 года гитлеровцы возобновили наступление на Мурманск, но были отброшены нашими войсками за реку Большая Западная Лица. На ее рубеже линия фронта проходила до октября 1944 года.

Вспомогательный удар противник нанес на Кандалакшском направлении. Первую попытку перейти границу на этом участке фронта гитлеровские войска предприняли еще 24 июня, но были отброшены. 1 июля 1941 года противник начал более массированное наступление, и вновь ему не удалось добиться ощутимых успехов. Вражеские части смогли продвинуться вглубь советской территории лишь на 75−80 километров, и были остановлены благодаря стойкости наших войск.

7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую операцию, в результате которой крупная немецкая группировка была разгромлена менее чем за месяц.

Все для фронта

Несмотря на регулярные атаки, мурманчане продолжали работать на обеспечение фронта: в круглосуточном режиме шла разгрузка и загрузка кораблей, обрабатывали тонны грузов, производили и ремонтировали военную технику, а также боевые, транспортные и рыболовные суда, изготавливали миномёты, мины, гранаты. Женщины, подростки и пенсионеры, заменившие на производстве мужчин, осваивали новые профессии, выполняли нормы на 200% и более. Рабочий день на предприятиях составлял 10, 12, а порой и 14 часов.

Не оставались в стороне и рыбаки-герои Мурманска — за три года им удалось выловить 850 тысяч центнеров рыбы, снабжая провиантом как жителей города, так и бойцов Красной армии.

Кроме того, северяне приняли активное участие в сборе средств для Фонда обороны: ими было сдано в фонд 15 кг золота, 23,5 кг серебра, всего же за годы войны от жителей Мурманской области поступило более 65 млн рублей. В 1941 году на создание эскадрильи «Комсомолец Заполярья» жители области перечислили 2,8 млн рублей.

Мирное время

После войны на восстановление Мурманска было выделено 100 млн рублей. В течение первого десятилетия после войны были построены промышленные предприятия, причальные линии, школы, детские сады и ясли, кинотеатры, клубы и дома культуры, телевизионный комплекс. Высокими темпами велось и жилищное строительство, уже к 1952 году объём жилой площади в городе достиг довоенного уровня. Ещё через десять лет жилой фонд увеличился в три раза, а после ввода в строй домостроительного комбината строители города перешли от кирпичной кладки к индустриальному методу монтажа зданий.

Память

Подвиг защитников Заполярья увековечен в нескольких памятниках. Один из них — мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который находится в Ленинском районе города. Был открыт в честь 30-летия разгрома немецко-фашистских сил 19 октября 1974 года и посвящен всем павшим героям тех лет. В народе памятник известен под именем «Алеша». Он выполнен в виде 35-метровой фигуры солдата-героя в плащ-палатке и с автоматом за плечом. Рядом с памятником находятся два зенитных орудия.

Top10a.ru «Алеша»

Награды

В 1971 году за успехи, «достигнутые трудящимися города в выполнении заданий по развитию промышленного производства», город награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1982 году за мужество и стойкость, проявленные жителями в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город награждён орденом Отечественной войны I степени. В 1985 году за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне городу Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением высшей награды Советского Союза — ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В материале использованы фотографии фронтового корреспондента Евгения Халдея.