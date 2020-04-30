Архангельская область не была местом боевых сражений в годы Великой Отечественной войны, но ощутила на себе все тяготы военных лет. ИА REGNUM напоминает о том, какую роль сыграл регион в победе над фашистской Германией.

Arsenal-info.ru Молотовск (Северодвинск), 1943

Цифры

К началу войны в Архангельской области проживало более 1 млн человек. 270 тысяч человек были призваны на фронт, 213 — погибли. Более 90 жителей области были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них — дважды. 13 воинов награждены орденом Славы трех степеней.

По состоянию на 30 апреля 2020 года на территории Архангельской области проживают 7268 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 5823 человека имеют статус тружеников тыла.

Все для фронта

В годы Великой Отечественной войны Архангельская область стала местом массовой эвакуации людей со всего Северо-Запада — регион принял более 100 тысяч человек. Сюда же перенесли свое производство сотни предприятий. Основной рабочей силой на них были женщины и дети.

Лесопильные заводы выполняли срочные заказы на изготовление лыж, саней, аэродромного и инженерного оборудования. За военные годы лесопильщики дали фронту свыше 3200 тыс. кубометров пиломатериалов, 15 млн комплектов спецтары, почти 20 тысяч саней-волокуш и многое другое.

Судоремонтные предприятия Архангельска и Молотовска (ныне — Северодвинск) производили переоборудование гражданских судов для военных целей, ремонтировали боевые корабли и подводные лодки. На архангельском судоремонтном заводе «Красная кузница» выпускали минометы, мины, гранаты, пулеметные станки и другой продукции. На лесозаводах и целлюлозном производстве работали пленные немцы. Вечерами их можно встретить на улицах Архангельска или в библиотеке.

Vk.com Работники «Севмаша» в годы войны

Не остались в стороне и селяне. За военные годы они отправили на фронт около 90 тысяч тонн зерна, 180 тысяч тонн картофеля, более 27 тысяч тонн мяса, свыше 180 тысяч тонн молока. На передовую ушли почти 600 тысяч центнеров рыбы Тралового флота.

Главный порт страны

В военные годы Архангельск был основным портом, через который на фронт шла помощь от союзников Европы и Америки. Первый арктический конвой пришел сюда осенью 1941 года. По программе поддержки союзников страны поставляли в СССР машины, материалы, топливо и вооружение. Всего за годы войны через Архангельск прошло около 4 млн тонн грузов.

Arsenal-info.ru Выгрузка танков в архангельском порту

Голод и холод

Архангельская область, работая на жизнеобеспечение фронта, сама страдала от слабого снабжения. За 1941—1944 годы в Архангельске от голода и болезней умерли 38 тысяч человек. С первых месяцев войны хлеб здесь выдавали по карточкам, норма выдачи опускалась до значений блокадного Ленинграда (125 грамм).

Dvinaland.ru Карточка на хлеб

Люди ели собак, ловили птиц, употребляли в пищу корни деревьев. Продовольственные экспедиции привозили яйца диких птиц, гнездящихся на Новой Земле, люди ловили рыбу, креветок и массово добывали тюленя. Добытые мясо, жир и шкуры северных животных спасли от голодной смерти и холода тысячи нуждающихся людей не только в Архангельске и близлежащих местностях, но и в Ленинграде (из Архангельска в Ленинград для ликвидации последствий блокады было отправлено более тысячи тонн пищевого и медицинского жира из тюленьего сала). В 2010 году Архангельске на Набережной Северной Двины открыли памятник тюленю-спасителю (см. фото).

Arhcity.ru Памятник «Спасителю тюленю», Архангельск

Голод не был единственной угрозой для жизни северян. С осени 1942 года фашистская авиация стала совершать налеты на Архангельск. Только в августе сентябре на город сбросили более 100 фугасных, 300 осветительных и более 20 тысяч зажигательных авиабомб. В результате налетов и бомбежек сгорели около 100 жилых домов, погибли 148 и получили ранения 126 человек.

Dvinaland.ru Здание Архангельского лесотехнического института, пострадавшее от бомбежки, 1942

Госпитальная база

В военное время в Архангельской области развернулась госпитальная база Карельского фронта. Госпитали размещались в новых зданиях школ Архангельска, Котласа, Няндомы, Молотовска. К концу первого года войны в области действовал уже 31 госпиталь. Начальниками госпиталей, старшими хирургами в госпиталях работали многие выпускники Архангельского медицинского института. За годы войны архангельские медики из 68 860 раненых возвратили в строй почти половину бойцов и командиров. Это один самых высоких показателей по возвращению на фронт раненых.

Dvinaland.ru Архангельский госпиталь, 1943

Несмотря на военное время, архангельские ученые-медики продолжали изучать возможности использования в пищу беломорских водорослей, богатых углеводами и минералами. Именно в это время был создан цех по их переработке, продукты с добавлением водорослей стали широко использовать в общественном питании.

Огромное значение для ускорения выздоровления раненых и больных в Архангельске имело случайное получение в Водорослевом институте антибиотика — нативного пенициллина, — в то время крайне дорогого и редкого лекарства, поставлявшегося из-за границы. Эта мазь, полученная из плесени, спасла тысячи жизней раненных солдат.

Герои

Именем снайпера Розы Шаниной названы улицы многих населенных пунктов Архангельской области. Счет ее победам вели не только здесь — о подвигах Шаниной писали даже в газетах Канады и США. Она закончила Архангельское педагогическое училище и устроилась работать в детский сад, но с наступлением войны планы пришлось изменить — Роза поступила в снайперскую школу. Она сражалась в Белоруссии и Восточной Пруссии и успевала вести фронтовой дневник. Книгу по ее записям издали в 1968 году.

На счету у Розы Шаниной шесть десятков убитых фашистов. Погибла Роза героически, не дожив до Победы несколько месяцев. Ей было 20 лет. Шанина была награждена орденами Славы II и III степени, а также медалью «За отвагу».

Звание Героя Советского Союза дважды было присвоено другому северянину — Александру Шабалину. В годы войны он был командиром обыкновенного торпедного катера ТКА-12, который смог потопить 32 боевых корабля противника. Интересно отметить тот факт, что будущий дважды Герой Советского Союза стал офицером и командиром торпедного катера, не обладая специальным высшим военным образованием. Александр Шабалин закончил Каспийское высшее военно-морское училище только в 1951 году, в кителе, на котором не только были погоны капитан-лейтенанта, но и множество правительственных наград, включая две золотых Звезды Героя. Умер Александр Шабалин в 1982 году.

Звания Героя Советского Союза посмертно удостоился уроженец Холмогорского района Архангельской области разведчик Прокопий Галушин. 18 марта 1945 года рядовой Галушин в критический момент боя на территории Венгрии с двумя противотанковыми гранатами бросился под самоходную установку противника «Фердинанд», уничтожил её, обеспечив наступление батальона, но и сам погиб. Он также награждён орденом Ленина.

На юге Архангельской области, в Котласском районе, родился прославленный адмирал Военно-Морского флота, Герой Советского Союза Николай Кузнецов.

В годы Великой Отечественной войны успешно руководил боевой деятельностью ВМФ СССР, включая обеспечение безопасности переходов арктических конвоев и организацию взаимодействия Северного флота с эскортными силами ВМС союзников, по нарушению коммуникаций противника и защите своих морских перевозок, по действиям ВМФ против побережья, баз и портов противника, по обороне своих берегов, минно-заградительным и другим операциям, взаимодействию флотов с сухопутными войсками. Неоднократно выезжал на действующие флоты и в штабы фронтов, проявил высокие организаторские способности при обороне Ленинграда, военно-морской базы Таллина, Одессы (1941), Севастополя (1941−1942) и других приморских городов.

Валентин Пикуль — советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Попал в Архангельск по «Дороге жизни» из Ленинграда. Окончил Соловецкую школу юнг. До конца войны служил на эскадренном миноносце «Грозный» Северного флота. В 1946 году был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».