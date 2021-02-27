«Подскочившая» плата за отопление, снижение стипендий, погром на Шиесе и спорный проект благоустройства площади областного центра — самые обсуждаемые в соцсетях темы среди жителей Архангельской области.

Лыткин А. ИА «Красная Весна» Архангельск

«Вы же не голодаете»

Этой фразой ректор Северного государственного медуниверситета Любовь Горбатова пыталась утешить своих студентов сразу после того, как сообщила им, что размер стипендий будет резко сокращен. Цитата разлетелась по СМИ и пабликам соцсетей, вызвав бурю возмущения. Пользователи, главным образом, интересовались, коснется ли сокращение финансирования руководителей вуза.

Arh-eparhia.ru Любовь Горбатова

«Еще бы увидеть изменение зарплат руководящему составу вуза из-за снижения финансирования, или там все норм?» — поинтересовался Владимир Макаров.

Его поддержала Елена Ласукова: «Все по-честному надо делать. Уменьшили студентам стипендию на 40%, ректору тоже сократить зарплату на 40%, не голодает же».

Пользователь Геннадьич Геннадьич предположил, что сокращение стипендий — следствие коронавирусных трат: «Поработали студенты в красных зонах ковидников — здоровьем рисковали — одной рукой им денежку заплатили, а другой из кармана вынули. Карманный бильярд зовется…»

«Обворовать и обосновать это»

В начале февраля жители многоквартирных домов Архангельской области получили огромные платежки за услуги теплоснабжения за прошлый месяц. По этому поводу посыпались многочисленные жалобы, а в ТГК-2 объяснили рост стоимости аномальными холодами. Последовала проверка, но нарушений при расчетах найдено не было. Реакция людей на эту новость была бурной и единогласной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

«Это все круто. Но когда ты платишь 3000 р за отопление, а дома «дубак», как-то не алло…», — написал Артем Лашко.

«Ну этого и стоило ждать, что все везде прикрыто, могли бы и не проводить проверку, т. к. итог знали все», — отметила Александра Владимировна.

«Никто и не сомневался, что обоснуют, — деньги большие», — согласился Александр Тюриков.

«Я знаю, Запад нам завидует», — саркастически прокомментировал новость Владимир Настькин.

«Обворовать и обосновать это», — подвел итог проверки начислений пользователь Алексей Лучинский.

Шиес в огне

Станция Шиес на уходящей неделе снова попала в поле зрения широкой общественности — 18 января неизвестные уничтожили посты активистов, следивших за рекультивацией участка, на котором планировали построить полигон для захоронения московских отходов. Напомним, решение о закрытии проекта «Шиес» было принято в 2020 году. Однако инцидент с варварским уничтожением построек путем поджога снова всколыхнул неравнодушных и породил множество домыслов.

«Власть решила протестные настроения на корню задавить, пока все не объединились. Борьба с собственным народом. Надеются, что повторного объединения для противостояния мусорщикам смогут не допустить», — пишет Зоя Рычкова.

«Ну, вот я не думаю, что собираются продолжить стройку. Может, из-за общей ситуации в стране (Навальный) решили ликвидировать лагерь — типа как бы он ни стал местом подготовки боевиков или что-то в этом духе. Если так, ход неразумный со стороны властей, ибо вызывает новую волну протестных настроений. А может, заказ кого-то из технопарка — именно как месть. Или вообще какие-то нехорошие люди решили помародерствовать, прихватить деньги-ценности — дескать, никто не будет их искать…», — предположила Марина Васильева.

«По-моему, все очевидно: причина погрома — месть жителям лагеря (формальная помеха рекультивации). Причем именно им, и небезосновательная. Они не знали меры в контроле над рекультивацией, особенно моральной меры. Знали, что никто на помощь им не придет, но намеренно задирались. Это был вызов огня на себя в прямом и в переносном смысле. Огня противника, а не своего, как принято в русской военной практике. От этого вина их в разгроме лагеря имеет косвенный умысел. Инициатор ликвидации (не обязательно погрома), конечно же, власти. Исполнитель — подрядчики Технопарка или их наемники (очевидно, какой-то ЧОП). Полиция лишь «крышевала», — уверен Сергей Якимов.

Большая часть участников дискуссии склонилась к тому, что варварской ликвидации постов предшествовал раскол среди защитников Шиеса.

Georg Pik Митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе

«Предупреждены были все, что взаимные распри до добра не доведут, только объединение даёт нам шанс победить силы, превосходящие нас в разы, но, не смотря на это, все будто с цепи сорвались и начали грызть бывших соратников, с кем ещё вчера делили хлеб, кров и стояли плечом к плечу, перед лицом общего врага. Враг оказался хитрее, и ему всё-таки удалось нас разъединить. Делаем выводы, учим уроки и впредь не совершаем подобных ошибок», — написал пользователь под именем Револьвер РИЧЧИИ.

С ним согласился Василий Хилинов: «Мое мнение — раздор раздулся «сверху»: полагаю, методы у кремлевских политтехнологов отработаны. Ну, а потом система пошла вразнос, и нужно было только «подкидывать дровишек» время от времени. А основным топливом, как мне кажется, стала нетерпимость… впрочем, это уже ля-ля».

В настоящий момент наблюдательные посты на Шиесе восстановлены силами активистов.

«Площадь есть, а дружбы нет»

Эскиз благоустройства одной из центральных площадей Архангельска вызвал десятки негативных комментариев «Вконтакте». Согласно проекту-победителю, в центре зеленой зоны, окруженной автомобильной дорогой, будет установлен 12-метровый памятный знак в виде глобуса, символизирующего дружбу народов. На зеленой зоне, где предлагается установить новую архитектурную доминанту, растут около 50 вязов, их планируют проредить.

Arhcity.ru Площадь Дружбы народов. Архангельск

«Поставят этот «шарик», года через три он обветшает, и город будет украшать ржавая нелицеприятная конструкция», — спрогнозировал Роман Мещеряков.

«Не трогайте!!! Одно из красивейших мест в городе в плане озеленения! Категорически против!» — высказался Иван Собенин.

«Как можно тратить такие суммы на площади, когда люди живут практически на улице, нет элементарных условий — ни воды, ни туалета, огромные шапки льда и снега там, где должно быть отопление — каменный век. Поменяйте приоритеты, господа у власти! Посмотрите на простых людей!» — написала Ирина Мезенцева.

«Не тратьте попусту денег на ненужные проекты. Не трогайте «островок» зелени. Не надо «прорежать» вязы, не надо ничего там делать! Всё равно только испортят. У кого-то «руки чешутся» поиметь денег за ненужные работы», — согласилась Оксана Антонова.

Часть горожан задались вопросом: зачем в проекте пешеходные дорожки, если территория внутри автомобильного круга не предусмотрена для прогулок?

«Кто там будет гулять? Зачем столько дорожек? Придется делать пешеходные переходы по всему кругу», — заметила Ольга Васильева.

«Все эскизы г… но. Там, посередине, нужно открыть еще одну «Пятерочку»… ну, или «Магнит», — высказался Дмитрий Блудов.

Дискуссия о проекте благоустройства площади сподвигла некоторых пользователей на глобальные выводы:

«Пустой земной шар — символ бездуховности внешнего мира, это правильно», — считает Игорь Смирнов.

«Площадь есть, а дружбы нет», — отметил Артемий Комочков.