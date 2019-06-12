Павел Новиков

Автор

Родился в Петербурге в 1988 году, детство провел там же, наполовину с маленькой деревушкой "Бездедово" в Псковской области. Окончил английскую школу. Всегда мечтал стать журналистом, но долго этого не понимал, так что профильного образования практически избежал. С 19 лет выступал на сцене, писал стихи и песни, исполненные аллюзиями и аллегориями. Из литературы, больше всего пристрастился к Полю Верлену и Курту Воннегуту. Тогда же обнаружилась страсть к кинематографу, из-за чего завел свой собственный блог и на данный момент написал около 1000 рецензий. Пишу только о том, что близко моему сердцу, интервью тоже беру только у тех людей, которых лично уважаю. <a href=https://www.youtube.com/user/sainstranger target=_blank >Youtube канал</a> Личный сайт <a href=http://cinpy.ru target=_blank > cinpy.ru </a>