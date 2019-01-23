Сегодня у нас в гостях Джейми Ренсен, художник-постановщик, бутафор и молдмейкер из Новой Зеландии, работавший над такими фильмами, как «Хоббит» и «Бегущий по лезвию 2049» и сериалами «Игра престолов» и «Викинги». Мы постараемся разобраться во всех нюансах его работы и выяснить, почему он решил перебраться в Россию и как ему тут живется.

Иван Шилов ИА REGNUM Игра престолов

Реквизит — это совокупность вещей подлинных или бутафорских, необходимых для создания образной среды в фильме (мелкие предметы быта, различная утварь, чашки, искусственный лошадиный навоз, или наоборот что-то крупное, доспехи, оружие и др.).

Молдмейкинг же является одним из способов создания этого реквизита. Грубо говоря, можно перевести этот термин как формовка.

Молдмейкеры, используя наброски дизайнеров, создают необходимый предмет, обычно с помощью скульптурного пластилина, после чего с него снимается твердая форма, в которую в дальнейшем заливается пластик, силикон или другой необходимый материал. Отлитый предмет избавляют от шероховатостей, красят, доводят до ума, и он становится готовым к использованию реквизитом. Даже если для съемок нужна всего одна вещь, литейных форм снимается минимум две, на случай, если что-то пойдет не так, кто-то что-то сломает, не туда наступит, облокотится, упадет, поставит одно на другое и т.д.

Люди на съемочной площадке не особо аккуратны, тем более по отношению к бутафории, — «она же не настоящая», думают они, и чем выше должность этого человека, тем меньше он понимает, сколько труда в это вложено. Во время съемок мы обычно занимаемся срочным ремонтом всего того, что создали. Например, снимается батальная сцена, и массовка, и актеры рубят друг друга налево и направо, у них отваливаются части доспехов, сдирается краска, рвутся костюмы, в них становится невозможно двигаться, режиссер кричит — «Стоп!», и теперь у тебя 10−15 секунд, чтобы всё исправить, а впереди еще 20 дублей!

Наверное, самыми популярными можно назвать трилогию «Хоббит» и последние 4 сезона «Игры престолов», но я также участвовал в создании таких фильмов, как «Элизиум», «Робот по имени Чаппи», «Бегущий по лезвию 2049», «Призрак в доспехах», «Великая стена», «Викинги», «Страшные сказки», «Реальные упыри», «Новый Человек-Паук: Высокое напряжение».

Все эти проекты были хорошими, но на таких крупных съемках неизбежно теряется часть магии. Чем выше бюджет, тем больше людей, меньше творческой свободы и жестче сроки. Году в 2015−16 мы работали над небольшим фильмом «Морган», и весь наш отдел состоял из трех человек, дело даже не в том, что в такой ситуации мы могли делать что хотим целый день, а в том, что каждый из нас был целиком погружен во все процессы производства. На крупных съемках регулярно случается так, что ты попадаешь в отдел, который, например, занимается только покраской, и ты можешь не вылезать оттуда месяцами, такое однообразие утомляет достаточно сильно.

В самом начале меня перебрасывали с одного проекта на другой. В один день я просто пилил дерево и клеил разные штуки, делал столы и огромные деревянные ложки для «Хоббита», на следующий формовал торс какого-то робота, потом лепил демонические рога, а на третий день становился уборщиком и подметал полы на еще одной съемочной площадке.

Когда я был еще ребенком, мне очень нравилось играть с лего, склеивать что ни попадя, просто чтобы узнать, что из этого выйдет, забираться к отцу в гараж, когда он уходил на работу, и пользоваться всякими инструментами, к которым мне было запрещено прикасаться.

В 17, через пару лет после того как меня выгнали из школы, я пошел изучать 2D и покадровую анимацию, которая включала в себя очень много лепки, и тогда я понял, что эта часть креативного процесса мне нравится больше всего.

Месяцев через шесть я подал заявку в институт на годовой курс лепки для художников-постановщиков. Там мы занимались созданием пластического грима и модельного макияжа, причем о последнем парням не сообщали до зачисления. Нас зазывали фразами вроде «хотите создавать монстров, поступайте к нам!» и только потом уточнили, — «ах да, половина курса будет посвящена фэшн-мейкапу, увидимся в понедельник». Но это было весело, интересно и полезно. Оказалось, что изучение любой формы искусства потом поможет тебе в понимании и создании другой формы искусства. Так я получил профессиональный сертификат, но работу это, естественно, не гарантировало.

После мы с другом занимались созданием различных игрушек и фигурок, чтобы отточить навыки, тратили все деньги на силикон и другие материалы, тогда я попытался подать заявку на работу в студию Weta Workshop, которая как раз готовилась заниматься «Хоббитом». Одним вечером я просто валялся на кровати, и мне позвонил мужчина с очень низким голосом, таким низким, как будто кто-то пытался надо мной пошутить. Так я это и воспринял сначала, ведь я рассказал всем друзьям о том, что подал эту заявку, но это была не шутка, я говорил со своим будущим боссом. Он сказал, что я понадоблюсь им только на пару недель, но я понимал, что это мой шанс и в зависимости от того, как я отработаю эту пару недель, сложится моя дальнейшая карьера.

Джейми и создатели Школы Бутафора

Компания родилась в Новой Зеландии и поначалу занималась созданием реквизита, костюмов и декораций для низкобюджетных фильмов ужасов тогда еще неизвестного режиссера Питера Джексона. Когда было принято решение о том, что «Властелина колец» будут снимать в Новой-Зеландии, а режиссером станет именно Джексон, Weta получила огромный контракт, что помогло ей развиться и быстро войти в пятерку крупнейших подобных компаний в мире. Теперь Weta занимается реквизитом и специальными эффектами по всему земному шару.

Конечно! Я до сих пор помню, как отправился с отцом смотреть «Элизиум». Это не был первый фильм, над которым я работал, но он первым попал в прокат. Я так сильно хотел его посмотреть, что чувствовал, как будто мне снова исполнилось 12 лет и папа ведет меня на какой-нибудь фильм, полный жестокости, который еще нельзя смотреть из-за возраста. И вот мы сидим в зале, а на экране герои используют пушки и футуристические экзоскелеты, над которыми я трудился. С другой стороны, когда дело касается сериалов, приходится создавать гораздо больше реквизита и очень многое теряется при монтаже. Так, ты мог неделями трудиться над какой-то классной штукой, и её даже долго снимали, а в результате на экране она может появиться на пару секунд или не появиться вообще. Такое всегда огорчает.

Наверное, «Могучие рейнджеры». Я пытался его посмотреть, но в каком-то моменте просто уснул, и после мне не приходила мысль закончить начатое. Но, говоря о специфике моей работы, этот опыт был очень интересным, сложным и полезным. В период препродакшна очень много времени уделялось исследованию и разработке, мы постоянно экспериментировали с разнообразными материалами, что было непросто. Например, все доспехи мы создавали из эпоксидной смолы, которую нужно было подкрашивать еще на стадии смешивания материалов, чтобы в результате пластины брони были немного прозрачными. Из-за того, что элементы костюмов были разной толщины, для каждого из них требовалось разное количество колёра, иначе на экране были бы сильно заметны изменения оттенков. Кстати, это только начало, ведь колёры разных цветов ведут себя по-разному, придавая материалу цвет…

Когда занимаешься фэнтези или средневековым проектом, главное — это скрывать современные технологии. Простой пример: у здания отваливается кусок, режиссер хочет, чтобы вы быстро привинтили этот кусок шурупами и убрались из кадра, а на следующий день оказывается, что один из шурупов попал в кадр и теперь всю сцену нужно переснимать, естественно, после того, как этот шуруп грамотно замаскируют.

Или вот еще кое-что забавное. Пока снимали 1−2 сезоны «Игры престолов», создатели еще не догадывались о грядущей популярности сериала и много на чем экономили. Большинство декораций, доспехов и костюмов создавалось с расчётом на пару лет, и теперь, 8 лет спустя, всё это буквально разваливается у нас в руках, а снимать надо, так что приходится крутиться, придумывать креативные решения, это часть работы и в этом есть свой прикол. Железный трон, например, уже просто нельзя снимать крупным планом, он весь протерт, люди каждый день обедают на нём, делают селфи и т.д. При этом в пяти метрах от него располагается мужской туалет, а сам тронный зал, если в нём не планировали снимать пару месяцев, использовался как склад реквизита. Заходишь, бывает, а на полу валяются искусственные трупы лошадей или голых людей, так что бардак там тот еще, но к съемкам вся магия возвращается обратно.

У железного трона

Бывает такое, что дизайны готовы, мы приступаем к работе, допустим, изготавливаем меч для конкретного актера, а потом он неожиданно уходит из проекта, и этот меч уже выглядит глупо в руках другого актера, потому что он меньше ростом, и всё приходится переделывать, а съемки уже начались, так что нам приходится оставаться после работы и трудиться на выходных. Естественно, изготавливать сотни одинаковых наконечников стрел достаточно рутинно, но может показаться, что создавать труп зомби не может наскучить, хотя и это не так. Бывает, целые недели проходят, словно фильм «День сурка». Заходишь в комнату, в которой висит пара сотен скелетов, из каждого ты должен сделать реалистичный труп, и вот сидишь ты, окруженный оружием и смертью, и трудишься, а дней через десять понимаешь, это очень круто, но мы еще и трети всей работы не сделали.

Для фильма обычно 2−3 месяца, это зависит от бюджета, но иногда тебя нанимают буквально на неделю или пару дней, сделать какую-нибудь мелочь. Сериалы занимают больше, 6−9 месяцев, но небольшие тоже укладываются в 3. Над 8-м сезоном «Игры престолов» я работал 11 месяцев, в двух разных отделах, создавал реквизит и потом чинил его на съемках. Относительно условий труда, всё постоянно меняется. Стандартный рабочий день с 9 до 17, в период препродакшна, когда еще есть вопросы к дизайнерам и не всё еще утверждено, бывает, нас отпускают около трех дня, однако когда всё стартует и горят сроки, регулярно случается, что ты уходишь с работы в 3 утра, а возвращаешься на нее к 7 или 8. Коллеги, как и ты сам, становятся похожи на крепостных крестьян, и кофе уже не помогает, тут нужны хорошие нервы, команда и здоровье.

Это сложный вопрос, но подобные ситуации происходят достаточно часто. Например, оказывается, что не успели доснять какую-то важную батальную сцену, и завтра будут очередные дубли. К тебе в мастерскую заваливается восемь сотен бородатых мужиков в доспехах, ты должен всех их раздеть, так чтобы ничего не повредить и не перепутать, кто во что был одет, а где-то в 4 утра они возвращаются, и ты снова их одеваешь, т.к. съемки начинаются в 9, а одеть восемьсот человек в броню не так-то просто. Еще лучше, когда эта массовка состоит из зомби, тогда утром ты уже не можешь отличить участника массовки от своего коллеги. Когда мы готовились к 7-му сезону «Игры престолов», нашему отделу было поручено изготовить цепи, с помощью которых белые ходоки вытаскивали дракона кхалиси из-подо льда. Длинна этой цепи была просто невероятной, у нас глаза на лоб вылезли, когда мы увидели, что от нас хотят, но мы изготовили несколько форм для звеньев и взялись их отливать. Через какое-то время мы всё посчитали, и оказалось, что нам пришлось сделать 20 000 таких вот звеньев! Я потом даже на мемы про это натыкался в интернете, мол, откуда у ночного короля эти цепи? А вот, пара замерзших и уставших ребят отлили их в небольшой мастерской у реки, в Северной Ирландии.

Я трудился в Новой Зеландии, Северной и Южной Ирландии, Англии, Китае и Германии. В основном ничего не меняется, ведь технологии очень доступны, конечно, иногда различаются предпочитаемые материалы или техники работы с ним, но не сильно. Тем не менее была одна забавная история. Т.к. Новая Зеландия расположена на отшибе мира, там вообще сложно что-то достать, а тем более скульптурный пластилин, однако у нас очень много овец и молочной продукции, поэтому мой босс закупал вместо пластилина огромные куски промышленного маргарина, и вся лепка происходила зимой в продуваемых насквозь помещениях, чтобы он не растаял. Узнав об этом, сеть ресторанов решила использовать маргариновые скульптуры перед входом как свою отличительную черту, большой был заказ.

Думаю, это зависит от того, о чём именно идет речь, хороший пластический грим заменить невозможно. Да и основной бум компьютерной графики уже прошел, раньше ее старались вставить везде, где только могли, и теперь все эти фильмы смотрятся просто ужасно, а «Нечто» Джона Карпентера до сих пор выглядит потрясающе. Мелкие детали, костюмы, оружие и девайсы должны оставаться натуральными, чтобы актерам было во что верить и от чего играть, даже если снимается это на зеленом фоне. Одно должно дополнять другое, самое важное — это баланс, отличный пример этого — «Безумный Макс. Дорога ярости».

Честно говоря, меня начали раздражать люди. Несмотря на то, что в Европе гораздо выше уровень жизни и лучше экономическая ситуация, люди постоянно жалуются на какую-то чушь. Здесь население более приближено к реальности в этом плане, если русский на что-то жалуются, значит, это реальная проблема. Это мой третий визит, и на данный момент я провел тут уже около полугода. Я был в Московском аэропорту и Тюмени, но все три раза останавливался в Санкт-Петербурге, всё-таки это культурная столица, а чем больше культуры, тем мне интереснее. В первый раз я приехал случайно, просто как турист, посмотреть на красоты и узнать, что это за страна, о которой все так много шумят. Мне понравилось, и когда я вернулся во второй раз, то подумал, что мне стоит попробовать тут поработать. Да, русский кинематограф не особо известен за рубежом, но очень известен русский театр, и смена профиля будет для меня интересной. Очень быстро я понял, что для работы мне нужен язык, так что теперь я его изучаю.

Одна из вещей, к которой я никак не могу привыкнуть, это то, какой тут маленький хлеб, большой, конечно, тоже есть, но его трудно найти, в Новой Зеландии и Ирландии всё наоборот.

Еще в детстве у меня на стене висела огромная карта мира, и я постоянно смотрел на места вроде Сибири и Камчатки, пытаясь представить, каково там жить. Медиа западных стран всегда отзывалась о России не очень лестно, часто можно было услышать, что это грубоватая и даже безумная страна. Некоторые люди говорили, что и я грубоват и немного безумен, так что я решил, что мне тут будет хорошо, и так и оказалось.

Мне здесь очень нравится. Говоря о русских людях, с которыми я встречался, должен отметить, что они очень честные и прямолинейные, если ты что-то сделал не так или просто не нравишься им, тебе сразу об этом сообщат, вместо того чтобы шушукаться у тебя за спиной. На Западе это не принято, и мне кажется, из-за этого в отношениях появляется гораздо больше проблем.

В ближайшее время я собираюсь поучаствовать в семинарах Санкт-Петербургской Школы Бутафора, передать свои знания о крафте, молдинге и многом другом молодому поколению креативных русских ребят. Чуть позже я хочу открыть в России свою мастерскую, как только окончательно разберусь в оставшихся нюансах, и начать свой бизнес. Где-то между этими двумя событиями я думаю позаниматься разной мелочью, вроде оформления витрин магазинов или квартир богатых людей (смеется).

Да, политика конфиденциальности HBO в этом плане очень жесткая, но я могу рассказать одну забавную вещь.

Так, на все сезоны «Игры престолов» снималось очень маленькое количество сцен с настоящим снегом. Это может странно звучать для русского человека, не понаслышке знакомого со снегом, но почти весь снег в сериале искусственный. Это не просто компьютерная графика, а реально искусственный снег, представляющий из себя мелко нарезанную бумагу, которую рассыпают по съемочной площадке с помощью специального устройства. За день бумага пачкается, но утром ее просто присыпают еще одним тоненьким слоем, и всё снова выглядит хорошо. На все сезоны было потрачено около миллиона тонн такого «снега», а может, и больше, так что кто бы ни изобрел его, думаю, этот человек радостно потирает руки, отправляясь в банк.

Дурачится

Думаю, сейчас получить такую работу мне будет тяжеловато из-за chut-chut russkiy jazik. Мне всегда интересно работать над новыми проектами, ведь даже в самых маленьких из них есть свой шарм. Мне очень хочется узнать, как строится работа в не англоговорящей стране, познакомиться с техническими и культурными различиями и узнать, как хардкорно русские решают проблемы на съемочной площадке.

Конечно, дается он мне ochen trudno. В английском языке, например, в зависимости от пола существительные и глаголы не меняют окончаний, но я учусь, двигаюсь вперед, и мне это нравится. Похоже, что разговорного уровня я достигну года через два, а для свободного владения потребуется лет пять.

«Лабиринт» Джима Хенсона 1986 года, с Дэвидом Боуи и маленькой Дженнифер Коннелли. На самом деле я бы с удовольствием поучаствовал практически в любой классике 80-х или начала 90-х, вроде «Бегущего по лезвию».

Отработав в индустрии порядка 15 лет, я считаю, что набрал достаточно технического опыта. Теперь мне больше интересно открыть свое дело и построить работу в своей студии так, как мне кажется правильным. Мне бы хотелось собрать свою команду, выстроить с этими людьми хорошие отношения, передать им свои знания и дать инструменты в руки, чтобы у всех были равные права, но мне немного больше платили (смеется)…