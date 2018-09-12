Мода против стиля

Борис Смирнов Bespoke от Бориса Смирнова

Для большинства людей эти понятия кажутся неразрывно связанными, и большую часть человеческой истории так и было. Увы, но в XXI веке мир моды, сознательно или нет, объявил стилю настоящую войну, и наше поколение, скорее всего, станет свидетелем завершения этого противостояния. Как говорила Коко Шанель: «Мода — это то, что выходит из моды». И тут я не могу с ней не согласиться. Для меня мода — это сферическое явление в вакууме, на что все мы смотрим с улыбкой, задумываясь о том, как вообще подобное можно было носить, будь то королевский двор Людовика XIV с его пудровыми париками или твои школьные фотографии в широких джинсах. В противовес этому стиль остается неизменным, его иконы всегда будут выглядеть прекрасно, ведь время не властно над Ингрид Бергман или Герцогом Виндзорским Эдуардом VIII.

Не думаю, что есть нечто более отражающее суть стиля, чем мужской костюм, появившийся около 150 лет назад в Великобритании, он мгновенно захватил парламент, привилегированный деловой сектор, а следом и средний класс. Огромный спрос на индивидуальный пошив стал причиной появления целых городских кварталов, таких как Сэвил Роу, заполненных высококлассными ателье. Сейчас свои версии «костюмов» предлагают практически все молодежные магазины, а общепринятые правила политического и бизнес-этикета, вне зависимости от культуры и страны, обязывают решать важные вопросы именно в костюмах. И тем не менее, несмотря на невероятную популярность, реальность такова, что уже наши дети, скорее всего, не смогут купить себе настоящий костюм, и дело тут вовсе не в финансах. Почему так? Для начала нужно разобраться с историей костюма и тем, что такое настоящий bespoke…

Начало начал

Предпосылками появления мужского костюма являются трагические события 1665 и 1666 годов. После чумы и лондонского пожара, английский король Карл II обязал представителей знати одеваться более скромно. Вычурность эпохи возрождения осталась в прошлом, уступив место военным сюртукам и камзолам, однако настоящее рождение костюма произойдет только спустя два столетия, благодаря индустриальной революции. Ручной способ производства ткани не позволял делать ее достаточно тонкой, что мешало придавать ей сложные формы, а ширина полотна была ограничена длиной руки мастера. Все это изменилось в 30-х годах XIX века, после того как изобретенный Эдмундом Картрайтом механический ткацкий станок получил широкое фабричное распространение и решил эти проблемы, а также невероятно увеличил объемы производства ткани и удешевил финальный продукт. Предложение породило спрос, сюртуки уступили свое место визиткам и фракам, а на смену им пришел прямой костюм, который мы называем классическим. Настоящую популярность костюм получил благодаря человеку по имени Джеймс Кейр Харди, основателю Шотландской рабочей партии и основоположнику Независимой лейбористской партии. С десяти лет Джеймс работал в угольных шахтах, потом был священником и журналистом, а на рубеже XX века был избран в парламент, где и предстал в классическом костюме, бросив вызов не только политике, но и внешнему виду правящей элиты. Для представителей среднего и рабочего классов Кейр Харди стал символом того, что власть теперь принадлежит им, эти изменения были замечены и буржуазией, решившей стать ближе к народу. Таким образом, костюм стал основной формой одежды как в парламенте, так и в среде предпринимателей и обычных людей.

Джеймс Кейр Харди

Новые грани искусства

Огромная потребность в индивидуальном пошиве костюмов вдохнула новую жизнь в район Лондона Севил Роу, где всегда располагалось большое количество ателье. Именно этому району обязан своим появлением термин bespoke (от английского bespeak, говорить о чем-то), соответствующий женскому аналогу haute couture. Сейчас вы можете заполучить костюм тремя способами: зайти в магазин и выбрать готовый, так называемый вариант ready to wear; воспользоваться услугой Made-to-measure более дорогих брендов (Kiton, Brioni, Isaia и т. д.), в таком случае портной работает с уже готовыми заводскими лекалами, подгоняя их под клиента, однако клиента он не видит, т. к. мерки снимаются в магазине, а производство находится в другой стране или городе; последним вариантом является bespoke, который означает, что изделие шьется вручную, строго по меркам заказчика, исходя из его нужд, предпочтений относительно дизайна и ткани, особенностей телосложения и с обязательными промежуточными примерками. Из-за этого, в случае bespoke, требования к мастеру взлетают до небес. Его задача состоит не только в том, чтобы понять своего клиента и отразить квинтэссенцию его личности через костюм, но и улучшить этот образ. Поэтому, надевая bespoke костюм, за 4−8 тысяч долларов, человек почувствует себя на миллион и так же его начинают воспринимать окружающие. Мастерство bespoke является результатом сложнейшей теории, математики, врожденного таланта, авторской мысли и наличия умелых рук. Эти качества отрабатываются десятилетиями практики, и способности к ним есть лишь у единиц из десятков миллионов, что неудивительно, ведь такие люди должны одновременно быть и инженерами, и архитекторами, и техниками, и гуманитариями, и специалистами по анатомии, и психологами, и ремесленниками, и настоящими артистами, способными создавать произведения искусства.

Скрытые детали

Необходимо понимать, что костюм кардинально отличается от обычных видов верхней одежды. Это не просто слой основной ткани с подкладкой, а сложнейшая конструкция, идеально подогнанная и собранная из отдельных и очень различающихся элементов. Чтобы вы поняли, приведу один пример. Представьте, что портному необходимо перенести объемную форму вашего тела на плоскость «бортовки» (несколько слоев плотной ткани, включающей лен, конский или верблюжий волос и т. д.), после чего вновь придать этим тканям анатомические формы заказчика с помощью пара и утюга. Следом все эти детали вручную простегиваются друг к другу, таким образом формируется каркас пиджака, называемый «бортовым пакетом». Он, также вручную, приметывается к наружной ткани, что обеспечивает точную посадку пиджака по фигуре и позволяет сохранить форму на протяжении всей жизни изделия. Количество стежков только на лацканах может достигать нескольких тысяч, и ни один из них не должен быть виден снаружи.

«Магазинные» производители, включая достаточно дорогие бренды (Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger, Massimo Dutti…), решают вопрос бортовки проклейкой или частичной проклейкой костюма, что сковывает движения и негативно влияет на основную ткань. В настоящем костюме, все элементы должны быть исполнены строго по технологии, которые диктуют законодатели bespoke, и соответствовать друг другу по качеству, иначе карманы будут топорщиться, воротник не будет плавно переходить в линию плеч, продолжать линию спины и так далее. Согласитесь, разве можно, выбирая ткань с подшерстком серебристой норки, соглашаться на пластиковые пуговицы? Это как покупать Ferrari с салоном от «Жигулей».

Конец эпохи

Как я и говорил в самом начале, мода на костюмы давно стала массовым явлением, их носят вне зависимости от возраста, пола, национальности, религии и цвета кожи. Население Земли с начала XX века выросло в четыре раза, увеличилась и его покупательская способность, однако, несмотря на это, эпоха bespoke уходит в прошлое. Отдельные ателье и портные не могут конкурировать с многомиллионными рекламными компаниями международных брендов. Потребители, скорее всего, запутались в белом шуме информационного века настолько, что и не догадываются, как оплачивают маркетинговые услуги вместо качества получаемого продукта. Сейчас в районе Севил Роу практически все значимые ателье помещаются на одной улице и даже на ней начинают превалировать офисы и рестораны, а в Италии средний возраст bespoke портного составляет 60 лет.

Говоря о нашей стране, всё еще более печально, так, в Санкт-Петербурге людей, способных на bespoke, можно пересчитать по пальцам провинившегося якудзы (и еще останутся лишние пальцы). Но надежда у меня всё-таки есть, ведь мода уходит, а стиль остается. Нельзя игнорировать то, что частное производство во многих сферах переживает второе рождение, начиная с повсеместного распространения крафтового пива и открытия кузниц и заканчивая производством уникальных гиперкаров независимыми компаниями вроде Koenigsegg. Кто знает, может, среди нынешних знаменитостей вновь появится очередной Герцог Виндзорский и объединит миры моды и стиля, на это остается только надеяться.