Практически десять лет канал HBO (Home Box Office) держался на плаву благодаря непотопляемому дредноуту «Игры престолов», который с каждым годом двигался все увереннее и неустанно продолжал набирать популярность. Несмотря на высокий бюджет и долгожданное завершение сюжетных арок любимых героев, последний сезон не встретил положительного отклика ни среди зрителей, ни среди критиков. Причиной тому, скорее всего, послужило даже не отсутствие книжного материала, а общая усталость шоураннеров, Д. Б. Уайза и Дэвида Бэниоффа, от одного и того же проекта. Многие ругали восьмой сезон за то, что он слишком короткий, и это полностью решение Уайза и Бениоффа, ведь руководство канала хотело больше эпизодов, а Джордж Р. Р. Мартин надеялся аж на 13 сезонов. Тем не менее талантливые ребята уже давно хотели заняться новым шоу, «Конфедерат», все для того же HBO, в котором действие разворачивается в альтернативной истории, где Гражданская война в США закончилась иначе. Помимо этого, уже и Disney предложили им руководить новой трилогией по «Звездным войнам», но все это реализуется еще не скоро.

Иван Шилов ИА REGNUM

В данный момент в вещательной сетке HBO образовался непривычный вакуум, ведь за последние годы не появилось других крупнобюджетных и популярных сериалов на смену полюбившейся многим фэнтезийной вселенной. «Настоящий детектив» ежегодно перескакивает на новых героев и несколько меняет жанр, «Мир Дикого Запада» так сильно провис уже на втором сезоне, что теперь ему, кажется, требуется сюжетная дефибрилляция. Постараемся же разобраться в том, какие свежие проекты HBO могут рассчитывать занять вакантное место на железном троне и что нам известно об этих темных лошадках.

Иллюстрация из комикса «Хранители» Главные персонажи

Ближайшая крупная премьера намечена на август, естественно, я говорю о «Хранителях» (Watchmen), с которыми вы можете быть знакомы по одноименному фильму Зака Снайдера 2009 года или культовому комиксу Алана Мура. Руководит проектом Дэймон Линделоф, в прошлом ответственный за сериалы «Остаться в живых», «Недостающие элементы» и несколько полнометражных частей «Звёздного пути». Новые «Хранители» не будут являться прямым пересказом оригинальной истории, как заявили создатели, это нечто среднее между продолжением и переосмыслением. В комиксе действие происходило в альтернативной версии 1985 года, где Никсон все еще был президентом, а отношения между США и СССР накалились до состояния надвигающейся ядерной войны. На этот раз сюжет перенесет зрителя в наше время, где фоном для жестоких разборок мстителей в масках станут насущные проблемы и вопросы эры Трампа, Терезы Мэй и Путина вместо Рейгана, Тэтчер и Горбачева.

Иллюстрация из комикса «Хранители» Роршах

Судя по похожим проектам, пилотный эпизод обойдется HBO минимум в $20 миллионов, и хотя нам неизвестен точный бюджет нового шоу, о том, что на «Хранителей» возлагаются большие надежды, можно судить по качеству привлеченных талантов. С одной стороны, у нас режиссеры, ответственные за такие хиты, как «Человек в высоком замке», «Миллиарды», «Дэдвуд», «Винил» и так далее. С другой — высококлассные актеры вроде Реджины Кинг,Луиса Госсета — мл. и Джереми Айронса, все они обладатели «Оскаров», надо заметить. Помимо них в сериале появятся и другие знакомые лица: Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Мы»), Тим Блейк-Нельсон («Донни Браско», «Баллада Бастера Скраггса») и Дон Джонсон, ставший известным благодаря сериалу «Детектив Нэш Бриджес», а в последнее время регулярно появляющийся в фильмах таких культовых режиссеров, как Квентин Тарантино,Роберт Родригес и С. Крэйг Заллер. Саундтреком же занимается оскароносный Трент Резнор («Исчезнувшая», «Социальная сеть») и не менее талантливый Аттикус Росс.

Линделоф сообщил, что события, произошедшие в комиксе, останутся неизменными и их можно считать предысторией мира сериала. Комедиант умер, Дэн и Лори влюбились, Др. Манхэттен покинул Землю, уничтожив Роршарха, а Озимандия спас мир. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что и дневник Роршарха стал достоянием общественности, что, скорее всего, и привело к запрещению деятельности супергероев и организации тайных обществ линчевателей в черно-белых масках. Помимо этого, в трейлере мы наблюдаем множество новых персонажей в масках, занимающихся самосудом, более того, похоже, что если не все полицейские, то как минимум какой-то специальный отряд скрывает свои лица желтыми повязками. Из старых же героев нам показали только состарившегося «умнейшего человека на Земле» Эдриана Вайдта (Озимандию) в исполнении Джереми Айронса, но это не значит, что он будет единственной связью с оригинальным произведением. Так, если присмотреться, в одном из кадров можно разглядеть объятый пламенем воздушный корабль Ночной Совы…

В том, что HBO направились к «Хранителям» после «Игры престолов», нет ничего удивительного, во многом эти произведения сильно похожи. Помимо очевидной популярности и преданной фанатской базы, гарантирующей начальную зрительскую аудиторию, следует обратить внимание и на схожие цели, которые преследовали авторы этих романов. Алан Мур, как и Джордж Р. Р. Мартин, на протяжении долгого времени занимались деконструкцией своих жанров (комикса и фэнтези), придавая идеализированным персонажам черты и пороки обычных людей, а также делая акцент на последствиях, которые неизбежно следуют за решениями этих обычных-необычных людей. По сравнению с полнометражной версией «Хранителей», настроение сериала будет несколько более легким и менее мрачным. В общем, если вам хочется юмора, его наличие обещают, но специфика шуток обещает быть нестандартной, да и жестокости, скорее всего, тоже не удастся избежать. Первый сезон ограничится десятью сериями по 60 минут каждая, а первый эпизод выйдет в эфир уже 24 августа.