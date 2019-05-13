Павел Ищенко
Последние публикации
Огненная феерия: в Воронеже прошёл девятый фестиваль «Огни Победы»
В Воронеже 9 и 10 мая в девятый раз прошёл Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы». По традиции на Адмиралтейской площади собрались лучшие российские мастера огненного жанра, подготовившие к празднику оригинальные номера. [[[slider-from-5-to-8]]] Время и место проведения фестиваля...
13 мая 2019
«Бессмертный полк» в Воронеже собрал рекордное количество участников
В Воронеже колонна «Бессмертного полка», прошедшая по центральным улицам после парада Победы, объединила 57 тысяч человек. Пресс-служба областного правительства сообщает, что зрителями торжественного парада стали ещё 20 тысяч человек. [[[slider-from-6-to-9]]] Сбор участников шествия начался с 8:30...
10 мая 2019
Ленин, Balenciaga и полярный медведь: Первомай в Воронеже
В Воронеже 1 мая состоялась традиционная демонстрация профсоюзов, приуроченная ко Дню Весны и Труда. По проспекту Революции с транспарантами, флагами и цветами прошли коллективы предприятий и учреждений Воронежа, профсоюзный актив, студенты, общественные организации и представители пяти...
1 мая 2019
«Вызов, который мы выдержали»: «Чернозём-2018» в лицах
Организаторы Тамбовского фестиваля «Чернозём» уже начали готовиться к проведению юбилейного, пятого по счёту мероприятия. Об этом рассказали представители оргкомитета Алексей Дубинин Сергей Белозёров и Оксана Чурикова на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля 2018 года. Как уже сообщало ИА...
5 сентября 2018
Путь в небо: аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей
Международный аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей в субботу, 25 августа. В этот день воронежцы и гости города смогли увидеть выступления мастеров высшего пилотажа, получить призы от спонсоров и заглянуть в «закулисье» авиационной жизни. На привокзальной площади, где в обычное время...
28 августа 2018
«И за первое поборемся»: как тамбовский фестиваль стал всероссийским
Десять тысяч людей, щурясь от заката над Татарским валом, в один голос поют «Звезду по имени Солнце». Девушки в свадебных платьях и разноцветных пижамах ловят восхищенные взгляды и позируют перед фотографами. Парень расплывается в улыбке, выходя из шатра с заветной подписью любимого исполнителя на...
22 августа 2018