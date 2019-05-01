Павел Ищенко ИА REGNUM Праздничные колонны демонстрантов стартовали от площади Победы в сопровождении духового оркестра

В Воронеже 1 мая состоялась традиционная демонстрация профсоюзов, приуроченная ко Дню Весны и Труда. По проспекту Революции с транспарантами, флагами и цветами прошли коллективы предприятий и учреждений Воронежа, профсоюзный актив, студенты, общественные организации и представители пяти политических партий.

Во главе колонны прошли представители исполнительной и законодательной власти области и города. Глава региона снова не присутствовал на демонстрации — областное правительство представлял исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов. Также демонстрантов приветствовали мэр Воронежа Вадим Кстенин, спикер областной думы Владимир Нетесов и председатель гордумы Владимир Ходырев. С воронежцами шёл и депутат Госдумы, единоросс Сергей Чижов, который, как обычно, пришёл на демонстрацию с детьми.

Лозунгом первомайской демонстрации стал слоган «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Год от года девиз профсоюзного шествия меняется ровно настолько, чтобы шествующих нельзя было обвинить в самоповторе: в 2018 году профсоюзы выступали «за достойный труд и справедливую социальную политику».

Несмотря на то, что погода в Воронеже 1 мая не располагала к долгим прогулкам, число демонстрантов по сравнению с 2018 годом увеличилось на несколько тысяч человек. По данным мэрии, в шествии приняли участие более 32 тысяч человек. Зато зрителей, встречающих торжественные колонны, стало заметно меньше.

Участники праздника собирались на Советской площади и торжественными колоннами двигались по проспекту Революции до площади Никитина. Шествие сопровождал духовой оркестр, ансамбль барабанщиц «Катюша» и музыканты, вставшие во главе отдельных колонн. С 2016 года вместе с первомайской колонной проходит «Марш труда» — члены студенческих отрядов проносят портреты героев и ветеранов труда. Чиновники и депутаты приветствовали демонстрантов со сцены, а после окончания шествия для них был организован концерт.