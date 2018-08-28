Международный аэропорт «Воронеж» провел день открытых дверей в субботу, 25 августа. В этот день воронежцы и гости города смогли увидеть выступления мастеров высшего пилотажа, получить призы от спонсоров и заглянуть в «закулисье» авиационной жизни.

Марина Каширская ИА REGNUM Пилотажная группа «Русь»

Павел Ищенко ИА REGNUM Трапы превратились в импровизированные трибуны

Павел Ищенко ИА REGNUM Вид на перрон

Павел Ищенко ИА REGNUM Детская зона

Марина Каширская ИА REGNUM Приземление

На привокзальной площади, где в обычное время действует парковка, расположилась ярмарка, стенды партнеров-авиакомпаний и выставки. Роль парковки в этот день выполняло поле неподалеку от аэропорта, однако просторная парковочная площадь не спасла от пробок — в разгар мероприятий затор начинался у ТРК «Град».

Павел Ищенко ИА REGNUM Желающих посмотреть авиашоу оказалось почти 30 тысяч человек

Павел Ищенко ИА REGNUM Конкурс рисунка

Марина Каширская ИА REGNUM Сувениры воронежского аэропорта

Павел Ищенко ИА REGNUM Аплодисменты

Основные мероприятия проходили на перроне аэропорта — там, где обычно посетителям разгуливать запрещено. Для обеспечения безопасности было организовано два мобильных пункта досмотра.

Марина Каширская ИА REGNUM Специальная техника аэропорта

Марина Каширская ИА REGNUM На перроне

Марина Каширская ИА REGNUM Байк-шоу

Марина Каширская ИА REGNUM На выставке

Торжественному открытию предшествовало десантирование спасательной парашютно-десантной группы Воронежской региональной поисково-спасательной базы. Парашютисты спускались на поле с флагами, приветствуя зрителей. На сцене временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области Евгений Юрченко зачитал приветственный адрес от имени главы региона Александра Гусева. Затем перед посетителями выступил гендиректор аэропорта Александр Белевич.

Павел Ищенко ИА REGNUM Трибуны

Марина Каширская ИА REGNUM Генеральный директор аэропорта Александр Белевич

Марина Каширская ИА REGNUM Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Евгений Юрченко

Павел Ищенко ИА REGNUM На перроне

День открытых дверей открыл парад техники служб аэропорта — от снегоуборочных и пожарных машин до самоходных пассажирских трапов и автобусов, везущих пассажиров через перрон. Затем приемы пилотажа демонстрировали пилотажные группы «Колибри» и «Русь», а также вертолётный клуб «Солнечный».

Марина Каширская ИА REGNUM Пилотажная группа «Колибри»

Павел Ищенко ИА REGNUM Пилотажная группа «Колибри»

Марина Каширская ИА REGNUM Пилотажная группа «Русь»

Как заверили организаторы, расписание полётов из-за дня открытых дверей не изменилось. В течение всего дня совершали посадку и взлетали не только обычные пассажирские рейсы, но и «экскурсионный» ознакомительный рейс, организованный авиакомпанией «РусЛайн». Еще один самолет, к которому на перроне выстроилась очередь, никуда не взлетел — советское воздушное судно работало как музей.

Марина Каширская ИА REGNUM В фотозоне

Павел Ищенко ИА REGNUM Аэропорт работал по расписанию

Марина Каширская ИА REGNUM Парашютист с флагом Воронежской области

Марина Каширская ИА REGNUM Фото на память

Сложные трюки воронежцы могли увидеть не только в небе, но и на земле — команда «СтантПро» на мотоциклах и квадроциклах представила зрителям каскадерское шоу. Также желающие в этот день могли полетать в аэротрубе, сфотографироваться с лётчиками пилотажных групп и выиграть призы от спонсоров. На мероприятии действовали многочисленные тематические фотозоны, спортивная площадка, детская зона с аниматорами, аллея художников, фудкорт, выставка автомобилей, конкурс рисования на асфальте и стенды авиакомпаний и туроператоров. По подсчетам организаторов, праздник посетили более 29 тысяч человек. Завершилась праздничная программа концертом.