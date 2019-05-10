В Воронеже 9 и 10 мая в девятый раз прошёл Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы». По традиции на Адмиралтейской площади собрались лучшие российские мастера огненного жанра, подготовившие к празднику оригинальные номера.

Павел Ищенко ИА REGNUM Девятый Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы»

Время и место проведения фестиваля были выбраны организаторами не случайно: каждый зажженный участниками фестиваля огонь стал данью памяти ветеранам — так же, как и Вечный огонь. Также «Огни Победы» стали одним из самых массовых праздничных мероприятий — на Адмиралтейской площади собрались около 20 тысяч человек.

Фестивальная программа была рассчитана на два дня. 9 мая по традиции самая зрелищная часть. На большой сцене Адмиралтейской площади первая часть фестиваля прошла в рамках конкурса: номера участников оценивало жюри, учитывая сложность трюков, драматургию и артистизм постановки.

Больше всего воронежцам запомнилась показательная программа фестиваля. На сцене появился не только огонь, но и пиротехника, цветной дым и акробатические элементы. Было место и для импровизации — не менее зрелищными были баттлы участников индивидуальной программы и финальный совместный выход артистов.

Марина Каширская ИА REGNUM Театр огня SmileFire, Воронеж

«Огни Победы» в этот вечер зажигали не только артисты. По традиции зрители фестиваля зажгли фонарики в память о великом подвиге героев. Завершился фестиваль прямо перед началом праздничного салюта.

Фестиваль проводится в Воронеже с 2010 года. В 2020 году, когда вся страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, «Огни Победы» отметят десятилетний юбилей. Прошлую «круглую» дату — пятый день рождения — фестиваль отмечал с размахом. А это значит, что и через год от организаторов и участников можно ожидать сюрпризов.