В Воронеже колонна «Бессмертного полка», прошедшая по центральным улицам после парада Победы, объединила 57 тысяч человек. Пресс-служба областного правительства сообщает, что зрителями торжественного парада стали ещё 20 тысяч человек.

Павел Ищенко ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка»

Сбор участников шествия начался с 8:30 у сквера «Надежда» на улице Плехановской. Многие зрители парада подходили к площади Ленина, чтобы сразу присоединиться к акции. Организованная колонна прошла по улицам Плехановской, Пушкинской и по проспекту Революции до здания ЮВЖД.

В двух точках для прохода в колонну были установлены металлодетекторы, чтобы присоединиться к шествию могли все желающие. Такую возможность организаторы предусмотрели после акции 2018 года по просьбе горожан.

Безопасность шествия обеспечивали почти две тысячи курсантов, волонтёров и дружинников. Первые лица региона, выйдя с трибун после окончания парада, выстроились на площади Ленина и приветствовали участников шествия.

Пока колонна «Бессмертного полка» проходила свой маршрут, несколько раз начинался дождь. Однако проведению акции погода не помешала.