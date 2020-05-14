Павел Гурьянов
Последние публикации
МВД и Центр противодействия экстремизму борются с антифашистами?
На своём собственном примере узнал, что такое государственная система, которая меня, довольно известного антифашистского активиста и публициста, в этом самом фашизме и обвинила, да и ещё попробовала официально за это судить! Да-да, вы не ослышались. Если провести аналогию с терзающей весь мир...
14 мая 2020
Патриотизм на продажу: как в Прикамье обороноспособность «крепили»
С 2017 года ИА REGNUM освещает события, происходившие вокруг ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» — головного учреждения в крае по организации военно-патриотического воспитания и проведения учебных сборов школьников. В июле 2017 года произошло резонансное событие —...
29 января 2020
За что осуждены чиновники министерства образования Прикамья
18 декабря в Перми состоялось заседание аналитического клуба «Суть времени», посвящённого коррупции и злоупотреблениям в министерстве образования Пермского края. Поводом стало признание судом виновными в мошенничестве двух бывших сотрудников министерства образования Пермского края. Один из них —...
21 декабря 2019
В Перми за мошенничество осуждён высокопоставленный чиновник
Высокопоставленный чиновник системы образования и молодёжной политики Пермского края осуждён за мошенничество с использованием служебного положения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Внимание правоохранительных органов к фигуре бывшего главы отдела дополнительного образования и воспитания...
13 декабря 2019
В Перми осуждён экс-чиновник, отвечавший за патриотическое воспитание
В Перми после серии резонансных публикаций журналистского расследования ИА REGNUM о коррупции в сфере патриотического воспитания и начальной военной подготовки был осужден бывший чиновник министерства образования Пермского края Владимир Елагин, курировавший патриотическое воспитание. В...
6 декабря 2019
В Перми обозреватель культуры подралась на закрытии кинофестиваля
Скандальный инцидент произошёл на закрытии международного кинофестиваля «Флаэртина» в Перми. Редактор отдела культуры и обозреватель культуры одного из местных изданий устроила потасовку во время просмотра фильма, получившего Гран-при международного кинофестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM...
27 сентября 2019
Почему Дягилевский фестиваль в Перми начался не с Курентзиса
С тех пор как известный дирижер Теодор Курентзис со скандалом покинул должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, остро встал вопрос о том, какова будет дальнейшая культурная политика театра. Будет ли продолжен курс Курентзиса на создание вместо репертуарного театра...
30 августа 2019
Ликвидационный зуд: в Перми очередная попытка «оптимизировать» фармакадемию
В Перми в очередной раз пытаются ликвидировать Пермскую государственную фармацевтическую академию (ПГФА). Уникальный вуз с 80-летней историей, последний из двух оставшихся в стране самостоятельных фармацевтических вузов и один из ведущих центров фармацевтического образования, вновь пытаются...
28 июня 2018
В Перми выходят на митинг против коррумпированности в сфере ЖКХ
В сквере «Сада камней» Перми 26 июня состоится митинг жителей ряда многоквартирных домов Индустриального района Перми, выступающих против коррумпированности чиновников в сфере ЖКХ. Именно такую оценку дают собственники квартир, чьи дома были без их желания и ведома переданы в другие управляющие...
25 июня 2018
Зачем западным СМИ проблемы российской глубинки
Возмущение местных жителей посёлка Верхнечусовские городки Пермского края вызвало то, как местные власти представили население посёлка для одного из ведущих мировых изданий Financial Times. На минувшей неделе обозреватель Financial Times, глава московского бюро издания Катрин Хилле (Kathrin Hille)...
16 марта 2018
«Свобода мычати»: Пропагандисты наркотиков не признали свою вину
После того, как ИА REGNUM рассказало своим читателям об удивительной ситуации, случившейся с молодежной журналистикой в Пермском крае, произошли не менее удивительные события. Во-первых скандальная запись, пропагандирующая употребление наркотиков и беспорядочные сексуальные связи, была удалена, а...
20 февраля 2018
Кто и зачем оболгал пермского революционера Степана Окулова?
Степан Окулов, именем которого названа одна из улиц, которую пермские власти хотят переименовать, является оболганным героем, чьи заслуги несомненны. О такой позиции Вадима Светлакова, историка, бывшего директора Пермского государственного архива новейшей истории, рассказали активисты движения...
17 февраля 2018
Хождение по граблям. В Перми очередное обострение переименования улиц
В Пермском крае опять запущен маховик репрессий против улиц, названных в честь советских государственных деятелей или людей, считавшихся в Советском Союзе героями. Последний раз столь масштабная кампания проводилась только в эпоху губернатора Олега Чиркунова, известного своим либерализмом и...
10 февраля 2018
В Прикамье прекращают финансировать центр патриотического воспитания
О катастрофическом сокращении финансирования государственного Центра военно-патриотического воспитания Пермского края сообщил его руководитель полковник Николай Атаманчук на краевом общественном форуме, который состоялся в Перми 28 ноября. Две площадки форума были посвящены обсуждению новой краевой...
5 декабря 2017
В Прикамье растёт напряжение из-за «оптимизации» социальной инфраструктуры
В Пермском крае растёт волна недовольства жителей по поводу «оптимизации» объектов социальной инфраструктуры. Не успели утихнуть страсти вокруг реорганизации детского сада в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского района, как аналогичная ситуация сложилась в Верещагинском районе, где местные...
22 ноября 2017
Хроники «оптимизации»: Вместо детского сада будут ликвидировать больницу?
Жителям посёлка Верхнечусовские Городки Пермского края на сельском сходе, прошедшем 15 ноября, удалось отстоять свой детский сад, однако тут же выяснилось, что пришла другая беда — решили закрыть местную больницу. Первоначально в повестку был внесён вопрос о реорганизации поселкового детского сада...
16 ноября 2017
В Пермском крае начинаются волнения из-за реорганизаций сельских детсадов
В Пермском крае начинаются волнения по поводу сокращения объектов социальной инфраструктуры. 15 ноября в посёлке Верхнечусовские городки Чусовского района Пермского края пройдёт сход жителей, взволнованных тем, что их детский сад, единственное за последние годы созданное в посёлке учреждение...
13 ноября 2017
Зачем иностранному агенту учить детей неполноценности их родителей?
В Перми 31 октября состоится очередное заседание по иску иностранного агента к Роскомнадзору и его экспертам. Руководитель пермской НКО «Центр гражданского образования» Андрей Суслов пытается оспорить заключение экспертов Роскомнадзора о том, что методическое пособие «Изучение в школе истории...
29 октября 2017
Как правильно устроить майдан в России за государственный счет?
«Центр гражданского образования», автор скандальной методики изучения сталинских репрессий, признанной Роскомнадзором вредной для психики детей, оказывается, является еще и центром обучения гражданских активистов борьбе с властью по технологиям Джина Шарпа. Как сообщает официальный сайт «Центра...
24 августа 2017
Патриотизм — это не только ценное чувство, но и много-много грантов
Причиной скандального увольнения главы пермского центра военно-патриотического воспитания может быть не только идеологическая и кадровая близость руководства пермского министерства образования к «иностранным агентам», но и желание наложить лапу на «патриотические деньги» из бюджета. Проблемы у...
10 августа 2017