Возмущение местных жителей посёлка Верхнечусовские городки Пермского края вызвало то, как местные власти представили население посёлка для одного из ведущих мировых изданий Financial Times. На минувшей неделе обозреватель Financial Times, глава московского бюро издания Катрин Хилле (Kathrin Hille) посетила Верхнечусовские городки. Накануне выборов президента внимание западного антироссийского СМИ привлекла громкая история с последовательной ликвидацией социальной инфраструктуры в посёлке: закрытие стационара, ликвидация ночного поста скорой помощи, попытки «оптимизации» детского сада.

Советский плакат «Болтать — врагу помогать!»

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Журналисты ИА REGNUM ранее освещали эти события и недовольство жителей, которые выразили своё полное несогласие с проводимой местными властями политикой. По-видимому, именно эта политика сейчас стала поводом для написания в Financial Times статьи, направленной против Владимира Путина. Как правило, именно он становится мишенью как для приехавшей в российскую глубинку Катрин Хилле, так и для общей массы западной прессы. Как сообщила глава московского бюро жителям посёлка, в настоящий момент она изучает вопрос «оптимизации» медицины в России, её доступности населению в сельской местности. По всей видимости, западного читателя на примере пермского посёлка приободрят тем, что, несмотря на успехи в разработке ракет с ядерным двигателем, в России стремительными темпами сокращают медицинскую и прочую социальную инфраструктуру. А значит, здоровья и сил вести полноценную конкуренцию с западным миром у россиян хватит ненадолго.

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Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Сначала иностранную журналистку приняли в администрации поселения. Для дачи пояснений был вызван главный врач районной больницы имени Любимова города Чусовой Олег Долматов. Эта больница районного центра, расположенная в 50 километрах от Верхнечусовских городков, должна заменить большую часть медицинских потребностей местных жителей. Напомним, что Долматов снискал «особую любовь» верхнечусовчан, когда в ноябре 2017 года, отвечая на вопросы жителей о доступности медицинского обслуживания в условиях запланированной ликвидации местного стационара, он заявил, что большим достижением в решении кадрового вопроса его больницы стало долгожданное трудоустройство к нему в больницу врача-патологоанатома, который, несомненно, улучшит качество обслуживания пациентов, включая тех, кто приедет лечиться в город Чусовой из их посёлка.

Встреча Долматова с обозревателем Financial Times проходила за закрытыми дверями. А в это время ждали своей очереди поговорить с главным врачом жители Верхнечусовских Городков, которые с осени 2017 года отстаивают сохранение ночного стационара филиала Верхнегородковской больницы и дежурный пост бригады скорой помощи. Они уже получили отрицательный опыт медицинского обслуживания после реорганизации и проведенной оптимизации.

После получасовой беседы Долматов с Хилле вышли к жителям, и те получили возможность лично адресовать свои вопросы главврачу. Собственно, вопросы были те же самые, что и ранее звучавшие на встрече в ноябре 2017 года на народном сходе посёлка. Это планируемый выезд узких специалистов, в услугах которых нуждается население, восстановление круглосуточной работы бригады скорой помощи и ночного стационара. Однако ответы Олега Долматова, вероятно, польщённого вниманием к собственной персоне мировой прессы, поразили присутствующих своей циничной откровенностью.

Местный правозащитник, юрист Анатолий Ситников, записавший ответы Долматова на диктофон, поделился ими с корреспондентом ИА REGNUM :

«Привожу слова Олега Долматова фактически дословно, без искажения смысла: «Зубного врача не будет и не дождетесь», «к вам в деревню никто из специалистов ехать не хочет», «у вас нет достойного жилья, в то жилье, которое вы предлагаете, никто не заселится», «в моей больнице при зарплате врачей в 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей штат укомплектован наполовину. Выпускники не остаются в Чусовом, тем более в Городках, все уезжают в Пермь!», «мы не сможем оставить у вас ночной стационар, у нас оптимизация идет по всему Пермскому краю, к примеру, идет сокращение профильных отделений в городах Гремячинске и Горнозаводске, жители из данных городов будут поступать за 40 километров на госпитализацию в Чусовой, в Чусовскую районную больницу, и вы на госпитализацию будете поступать в районную больницу, мест всем хватит», «я не могу обеспечить к Вам выезд специалистов врачей, как я объяснял, у меня не хватает кадров, и я не могу оставить городских пациентов без медицинского обслуживания, у вас имеется доступный транспорт для выезда в город», «по моей информации, которая у меня находится с собой в виде отчетов, бригада скорой помощи в ста случаях в прошлом году просто спала у вас, а не работала, поэтому держать ее здесь не целесообразно», «в отсутствие скорой помощи больных будет принимать на дому ваш дежурный фельдшер».

Игорь Обросов. Тридцатые годы. У истоков советской медицины (фрагмент). 1977

Собравшихся и правозащитника возмутило ещё и то, что Долматов добровольно изложил журналисту, представляющему западную прессу, фактическую неизбежность массового сокращения специализированной медицинской помощи по всему Чусовскому району. Что же касается заоблачной по местным меркам заработной платы в 62 тысячи рублей, на которую якобы и в город Чусовой в больницу Долматова не идут работать, а не то что в посёлок ехать, то местные активисты считают, что тут имеет место какая-то нечестность. Ведь местные сайты поиска вакансий для врачей в больнице имени Любимова, которую возглавляет Долматов, обещают зарплату в 11,5 и 16,5 тысяч за полный рабочий день занятости. Другая больница в Чусовом — Рощинская районная больница предлагает вакансии уже на 35, на 40 и даже на 50 тысяч рублей. Неудивительно, что в больнице Долматова штат, по его же словам, укомплектован лишь наполовину.

Затем Катрин Хилле попросила местных жителей показать ей посёлок, и в разговоре с ними рассказала о том, как проходила беседа с Долматовым. По словам Хилле, ей хорошо запомнилось то, как главврач Чусовской больницы отрекомендовал недовольных сокращениями посельчан: «местные жители злоупотребляют алкоголем», «именно от них очень много звонков на скорую помощь», «люди не следят за своим здоровьем», «когда скорая пытается госпитализировать больных, они отказываются ехать», «скорую помощь содержать здесь экономически неэффективно», «жители не хотят заниматься профилактикой, а стремятся сразу попасть в стационар», «никто не хочет проходить диспансеризацию», «народ разбалован, ему проще вызвать неотложку», «круглосуточный стационар был превращен в санаторий, пациенты ночевать уходили домой».

Алексей Ситников, которого так же, как и других жителей посёлка, возмутили слова Долматова, удивлён:

«Какое моральное и этическое право должностное лицо, представляющее российскую медицину в глазах иностранного журналиста крупного международного издания, имеет говорить за всех жителей сел и деревень России? Утверждать, что они злоупотребляют алкоголем, и беды не в организации доступности медицины в конкретном населенном пункте, а в народе!?». По словам Ситникова, значительная часть жителей посёлка действительно представлена пенсионерами, многим из них трудно передвигаться без посторонней помощи: «Они боятся в Чусовской больнице попасть под категорию больных, «подлежащих амбулаторному лечению», а это значит, как случалось достаточно часто, ночевать на вокзале и лечиться опять же дома. Боятся того, что останутся в палате без поддержки родственников, которые ввиду отдаленности не смогут их посещать».

Николай Пластов. Доктор. 1966

Негодование у местных жителей вызвало и то, как Долматов обошёлся с Ириной Шабаршиной — местным депутатом и директором детского сада, которой пока удалось защитить от «оптимизации». Придя на встречу с журналисткой в администрацию и увидев там депутата Шабаршину, он якобы грубо потребовал, чтобы она не давала комментариев о ситуации с медицинским обслуживанием в поселке, так как это якобы её совершенно не касается.

«Видимо, господин Долматов забыл, что Шабаршина, являясь депутатом, представляет интересы жителей поселения, которые непосредственно обращаются к ней со своими личными проблемами», — считает Ситников.

Мы попросили Ирину Шабаршину прокомментировать складывающуюся в посёлке ситуацию. По её словам, Верхнечусовские городки — очень яркая иллюстрация того, что говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Он очень остро поставил вопрос о том, что увлекшись оптимизацией, местные власти начали закрывать лечебные заведения в небольших посёлках и на селе, оставив людей практически без медицинской помощи, ничего не предлагая взамен. Президент заявил, что это абсолютно недопустимо, а вот у нас в районе, видимо, с президентом не согласны. Мы писали президенту о нашей ситуации и рады, что сигналы всё-таки доходят. Ведь нельзя доводить реформы до абсурда, оптимизировать социальную сферу на селе так, что от неё ничего не останется! А чиновники, говоря о сокращениях и оптимизации в социальной сфере, продолжают твердить: «Это невыгодно, не рентабельно, ОМС это не оплатит!» Вот это самая неправильная позиция и страшная оценка человеческой жизни! Люди элементарно не знают, что их ждет, когда им или их близким реально станет плохо», — считает депутат.