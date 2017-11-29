О катастрофическом сокращении финансирования государственного Центра военно-патриотического воспитания Пермского края сообщил его руководитель полковник Николай Атаманчук на краевом общественном форуме, который состоялся в Перми 28 ноября.

Виталий Попов ИА Красная Весна Николай Атаманчук, и.о. руководителя краевого Центра военно-патриотического воспитания. Пермь. 28.11.2017

Две площадки форума были посвящены обсуждению новой краевой программы патриотического воспитания, разработанной пришедшим на смену команде губернатора Виктора Басаргина руководством края. С апреля этого года вопросами патриотического воспитания занимаются новый директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин и начальник отдела дополнительного образования министерства образования Пермского края Дмитрий Жадаев, в ведение которого с апреля 2017 года был передан из пермского минкульта краевой центр военно-патриотического воспитания.

Виталий Попов ИА Красная Весна Е.И. Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края. Пермь. 28.11.2017

В рамках открытого заседания Пермского межведомственного координационного совета по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» Евгений Хузин и Дмитрий Жадаев представили основные направления и объёмы финансирования этой сферы в новой редакции документа. Так, объём финансирования патриотического воспитания в 2018 году увеличится по сравнению с 2017 годом на 20 млн, с 56 до 76 млн рублей. Причём, по словам Евгения Хузина, наибольший объём средств, 56 млн, будет предназначен для государственного автономного учреждения «Краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе».

Однако на слайде, где было продемонстрировано распределение средств, 56 млн в действительности предназначались как Центру, так и «общественным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием». В рамках обсуждения программы слово попросил Николай Атаманчук, исполняющий обязанности руководителя Краевого центра военно-патриотического воспитания. Напомним, что в июле министр образования Пермского края Раиса Кассина без объяснения причин издала приказ об увольнении руководителя Центра полковника спецназа Николая Лобанова. Отметим, что трудовая инспекция выявила нарушения процедуры увольнения, и Николай Лобанов в настоящий момент оспаривает данное решение в суде.

В первую очередь Николай Атаманчук обратил внимание на то, что программа по каким-то причинам разрабатывалась без участия профильной краевой организации и её специалистов.

«Тут красиво говорили, но я лично считаю, что в государственном задании, которое рассматривали депутаты, предложения должны прежде всего исходить от Центра военно-патриотического воспитания, потому что это государственное учреждение, где должны консолидироваться все вопросы патриотического воспитания. Здесь находятся люди, которые работают по всему Пермскому краю и видят текущее состояние патриотического воспитания, на что нужно обратить внимание, над какими вопросами надо работать», — заявил Атаманчук.

Центр в настоящий момент является единственным государственным субъектом патриотического воспитания в Пермском крае, который осуществляет эту деятельность целенаправленно, системно и координирует реализацию военно-патриотических мероприятий в крае.

Полковник Атаманчук отметил, что качественного расширения своей деятельности и повышения эффективности работы Центр достиг, находясь в структуре министерства культуры Пермского края.

«Благодаря Игорю Алексеевичу Гладневу нами была сделана очень большая работа за два года. Мы очень многого достигли и провели огромное количество значимых мероприятий. Сейчас что я вижу. Представлена очень большая сумма, и все думают: вот 56 миллионов, вот как много, вот они сейчас заживут и что-то смогут. Я скажу так, мы не сможем ничего толкового сделать. Потому что в этой программе основные мероприятия, которыми занимается Центр, убраны. И мне придётся лишиться отдела военно-патриотического воспитания. У них работы нет. Останутся два человека, которые будут раздавать эти деньги на мероприятия другим организациям», — сказал Атаманчук

Виталий Попов ИА Красная Весна Игорь Гладнев, глава пермского отделения РВИО, министр культуры Прикамья 2013−2017гг. Пермь. 28.11.2017

И.о. руководителя Центра военного патриотического воспитания заявил, что хотя программа предусматривает увеличение числа старшеклассников, которые должны будут пройти через военные учебные сборы Центра, с четырёх до шести тысяч человек (при том, что всего в крае должны ежегодно участвовать в таких сборах пятнадцать тысяч старшеклассников), на финансирование самого Центра средств не выделено.

«Не предусмотрены начисления по оплате труда сотрудникам Центра. То есть Центру — ни одной копейки. Кто будет этим заниматься, я не знаю. Ни на аренду помещения, ни на зарплату денег не предусмотрено вообще», — рассказал и.о. руководителя Центра.

По словам Атаманчука, если в этом году данная статья расходов составляла 22 миллиона рублей, то в 2018 году, согласно программе, она равна нулю.

Резкому сокращению или даже полному прекращению финансирования подверглись различные мероприятия, которые регулярно проводил Центр.

«В этом году наша сборная Пермского края заняла шестое место в России на спартакиаде по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта. Ребята — молодцы, мы их готовили. Но в новом году деньги на учебно-тренировочные сборы вообще не заложены, хотя было 400 тысяч. А на проведение регионального этапа спартакиады деньги так сильно уменьшены, что как проводить четыре этапа спартакиады, я не знаю», — подчеркнул Николай Атаманчук.

Если в прошлом году в военно-спортивной спартакиаде участвовали 1200 человек, то в этом году всего 1000. Отсутствуют в программе денежные средства на выезд молодёжи на учебно-тренировочные сборы спартакиады Приволжского федерального округа.

Не предусмотрено и финансирования патриотического воспитания в средствах массовой информации. И.о. руководителя Центра рассказал, что в новой программе ликвидированы статьи расходов на организацию празднования Дня защитника Отечества.

«А ведь в этом году 100 лет Вооруженным силам. В прошлом году мы в Красновишерске сделали грандиозный праздник, по всему краю провели мероприятия на тысячи участников, а на следующий год финансирование — 0», — отметил полковник.

Николай Атаманчук перечислил другие ключевые для государственного Центра мероприятия, в которых авторы новой краевой программы патриотического воспитания, видимо, больше не нуждаются. Среди них «Письмо солдату», «Вахта памяти», «Пост №1», «Окружной слёт поисковых отрядов», «Мероприятия, посвящённые празднованию Победы в Великой Отечественной войне», «Ежегодный конкурс методических материалов и пособий по военно-патриотическому воспитанию молодежи» (который курировал начальник отдела ДОСААФ России, профессор Владимир Лутовинов), «Ежегодный краевой конкурс патриотических общественных организаций Пермского края», «Ежегодный конкурс-фестиваль исполнителей патриотической песни».

«Мы провели анализ направлений и объёма выделяемых средств. С математикой у тех, кто готовил документ, очень плохо. Надо было в школе лучше учиться», — обратил внимание на небрежность составления новой программы патриотического воспитания глава Центра военно-патриотического воспитания.

Оказалось, что суммы, выделяемые на мероприятия в рамках направлений, больше итоговых сумм по данным направлениям.

«На участие в международных всероссийских фестивалях выделяется 2 миллиона. Смотрим мероприятия в этом направлении — набирается в сумме на 2 миллиона 150 тысяч. В другом месте «ошибочка» уже на полмиллиона. На программу совершенствования поисковой работы выделено 2 млн 270 тыс. руб., фактическая смета мероприятий — 2 млн. 340 тыс. руб. Всего по программе выделено 56 миллионов, а по смете 57. Итого маленькая ошибочка на миллион! С меня будут требовать исполнения по большей смете, а принимается бюджет по меньшей», — пояснил полковник.

Исходя из представленных данных, полковник Атаманчук предполагает, что авторы реформы военно-патриотического воспитания в Пермском крае хотят в максимальной степени сократить участие ключевой государственной организации в этой деятельности и передать эту работу различным коммерческим и некоммерческим организациям.

Напомним, что руководитель Центра Николай Лобанов, как ранее заявляли сотрудники Центра в обращении президенту России, не согласился с установкой начальника отдела дополнительного образования министерства образования Прикамья Дмитрия Жадаева о том, что деятельность по организации военных сборов для тысяч старшеклассников, которую проводит Центр, могут осуществлять самые разные организации, а совсем не профильный Центр. Вскоре после этого министр образования Пермского края без объяснения причин подписала приказ об увольнении Николая Лобанова.

Виталий Попов ИА Красная Весна Дмитрий Жадаев, начальник отдела дополнительного образования министерства образования Пермского края, куратор патриотического воспитания. Пермь. 28.11.2017

Отметим, что контрольно-счётной палатой Пермского края были выявлены факты некачественного проведения мероприятий по патриотическому воспитанию в крае, в частности, организацией «Пластун», в которой работал, а затем возглавил сотрудник отдела Дмитрия Жадаева, курировавший патриотическое воспитание Владимир Елагин.

Организация Елагина, который являлся подчинённым Жадаева, получила по госконтрактам на патриотическое воспитание от министерства образования и науки Пермского края более 30 миллионов рублей с 2013 по 2016 год. При этом КСП и УФАС заключили, что при определении победителя конкурсов на заключение госконтрактов, министерство образования создавало преимущественные условия для казачьего центра «Пластун» во время проведения аукционов. В настоящий момент полицией города Перми по данным фактам проводится проверка, выявлены признаки состава преступления. Об этом говорится в официальном ответе полиции активистам.

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Напомним, что сотрудники Центра военно-патриотического воспитания, члены пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», руководители пермских ветеранских организаций обращались к президенту и губернатору Пермского края Максиму Решетникову в июле этого года в связи с увольнением полковника Лобанова с должности руководителя Центра военно-патриотического воспитания. Авторы обращения опасались, что истинная цель увольнения состоит в перераспределении средств на патриотическое воспитание аффилированным с чиновниками фирмам, что приведёт к развалу системы патриотического воспитания в регионе.

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Напомним также, что данная программа уже была представлена 21 ноября депутатам на заседании Временной рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи Законодательного собрания Пермского края. Возглавляет группу депутат Сергей Яшкин, который также выступил на форуме. ИА REGNUM направит запрос о сложившейся ситуации депутату С. Л. Яшкину и ответственным ведомствам.