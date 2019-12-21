18 декабря в Перми состоялось заседание аналитического клуба «Суть времени», посвящённого коррупции и злоупотреблениям в министерстве образования Пермского края. Поводом стало признание судом виновными в мошенничестве двух бывших сотрудников министерства образования Пермского края. Один из них — Дмитрий Жадаев являлся руководителем управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Второй осуждённый — Владимир Елагин — был подчинённым Жадаева, консультантом отдела дополнительного образования минобра, а также руководителем АНО ДО «Краевой казачий центр «Пластун». Эта НКО получила госконтракты от минобора на проведение учебных военных сборов со старшеклассниками на общую сумму более 30 миллионов рублей. Причём проводила работы, согласно заключению контрольно-счётной палаты, некачественно.

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Внимание к этим двум госслужащим было привлечено после того, как летом 2017 года без объяснения причин был уволен руководитель краевого центра военно-патриотического воспитания полковник спецназа Николай Лобанов. Расследование ИА REGNUM показало, что истинной причиной увольнения могло быть желание выдавить офицеров-профессионалов из военно-патриотического воспитания. Ведь тогда средства на проведение военных учебных сборов и мероприятий патриотического воспитания можно было полностью передать афиллированным с чиновниками структурам, таким как «Пластун» Елагина.

Виталий Попов Красная Весна Дмитрий Жадаев, начальник отдела дополнительного образования министерства образования Пермского края

Доводы и материалы журналистского расследования были переданы в правоохранительные органы. Теперь два года спустя следствие и суд подтвердили, что между Жадаевым и Елагиным существовала преступная коррупционная связь.

21 октября Индустриальный районный суд Перми признал Владимира Елагина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (всего в деле фигурируют 7 доказанных фактов преступлений). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года с возмещением материального ущерба в пользу Министерства образования и науки Пермского края в размере 4 348 000 рублей.

27 ноября по теме же эпизодам и также части третьей статьи 159 УК РФ был осуждён соучастник Елагина Дмитрий Жадаев. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с возмещением той же сумы материального ущерба солидарно с Елагиным.

Собравшуюся на аналитический клуб «Суть времени» патриотическую общественность — офицеров, ветеранов, педагогов, журналистов, деятелей культуры и искусства организаторы клуба познакомили с текстом официального приговора Владимиру Елагину. Приговор в настоящее время вступил в законную силу. С этим увлекательным документом с некоторыми пояснениями мы бы хотели познакомить и аудиторию ИА REGNUM.

Belyrus Николай Лобанов. Полковник спецназа Росгвардии, экс-глава Пермского краевого Центра военно-патриотического воспитания

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Из текста приговора изъяты все даты, а также имена всех лиц, кроме самого Елагина, однако по таким формулировкам, как «соучастник Елагина», «лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство», «начальник отдела дополнительного образования» мы легко можем понять, что речь идёт о Дмитрии Жадаеве. А когда говорится о «министре Свидетель № 94», то речь не может идти ни о ком другом, кроме как о министре образования и науки Пермского края Раисе Кассиной. Под «АНО ДОД» может подразумеваться только Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «краевой казачий центр «Пластун». Итак, ПРИГОВОР:

«Именем Российской Федерации Индустриальный районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Каргаполовой Г. А., с участием государственного обвинителя прокуратуры Индустриального района г. Перми Максимовой Н. В., представителя потерпевшего Свидетель № 211, подсудимого Елагина В. А., защитника адвоката Киселева М. И., при секретаре Шабановой Г. А. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Елагина В. А., обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ установил: Елагин В. А., совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили хищения денежных средств бюджета Пермского края путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года Елагин В. А. и его соучастник, находясь в помещении министерства образования и науки Пермского края, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Пермского края путем обмана и злоупотребления доверием посредством заключения государственных контрактов на оказание услуг по организации и проведению сборов и лагерей и дальнейшего невыполнения либо частичного исполнения. С целью реализации преступного умысла соучастники распределили между собой преступные роли».

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

Схема, которую, как установило следствие, Елагин со своим соучастником Жадаевым повторили семь раз, заключалась в следующем. Жадаев, будучи руководителем отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования сообщал Елагину сумму начальной (максимальной) цены контракта на проведение учебных, военных и туристических сборов. Елагин, являясь консультантом отдела дополнительного образования и воспитания, сам готовил конкурсную документацию, а потом направлял заявку на участие от аффилированной с ним АНО ДО «Пластун» и фиктивные заявки от других юридических лиц. Директор «Пластуна», как говорится в приговоре, «будучи введенным в заблуждение, не подозревая об истинных преступных намерениях соучастников», подписывал документы, и Елагин регистрировал их вместе с фиктивными заявками в СЭД.

Следует отметить, что АНО ДО «Краевой казачий центр «Пластун», было зарегистрировано в 2012 году, но только в 2015 году в состав его учредителей вошёл Владимир Елагин и возглавил «Пластун». Другим учредителем являлась Елагина Эльвира Асалгариевна, как мы понимаём, не чужой Владимиру Елагину человек. То же самое, судя по всему, касается и бывшего до Елагина официального руководителя «Пластуна», обозначенного как «Свидетель № 91».

Аукционная документация передавалась Елагиным соучастнику — Д. Н. Жадаеву. Он согласовывал её с сектором контрактной службы, с отделом дополнительного образования и воспитания, заместителем министра, с отделом экономического анализа и планирования, исполняющей обязанности заместителя министра, которые «будучи введенными в заблуждение и находясь под воздействием обмана, не подозревая о преступных намерениях соучастников, подписали вышеуказанную документацию».

«Пластун» ожидаемо выигрывал аукцион и получал средства от министерства образования. Затем Елагин оформлял документы о проведении мероприятий от имени руководителя «Пластуна», где указывал недостоверные сведения об участниках сборов, завышая их численность.

Потом Елагин передавал Жадаеву отчёт, подложный список детей-участников и счёт на оплату. Жадаев готовил лист согласования и разрешение на оплату, пройдя процедуру согласования по отделам Министерства. После чего передавал документы министру образования Раисе Кассиной. Далее «министр Свидетель № 94, будучи введенной в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в отчетной документации, находясь под воздействием обмана, доверяя указанному лицу в силу сложившихся длительных трудовых отношений, подписала вышеуказанные документы».

Minobr.permkrai.ru Министр образования Пермского края Раиса Кассина

Бюджетные средства перечислялись «Пластуну», а Елагин организовывал их обналичивание у неких ООО за 10% от суммы. При этом с ООО заключался фиктивный договор о проведении мероприятий, предусмотренных контрактом. Какие-то сборы и мероприятия Елагин в «Пластуне» всё-таки проводил, но только «желая избежать ответственности за свои действия, создавая видимость правомерности деятельности, выполняя свою роль в преступлении».

Заканчивалась схема традиционно: «Елагин в своем автомобиле, припаркованном у здания правительства Пермского края, передал соучастнику денежные средства в размере 400 000 рублей».

В заключение описания первого преступного эпизода в приговоре сообщается: «Свои обязательства по государственному контракту перед министерством образования и науки АНО ДО в лице Свидетель № 91 при фактическом руководстве Елагиным в полном объеме не выполнил, так как заведомо не намеревался их выполнять по заранее достигнутой с соучастником договоренности.

Таким образом, денежные средства министерства образования и науки Пермского края в размере 852 500 рублей Елагин и соучастник, используя служебное положение последнего, похитили путем обмана и злоупотребления доверием, причинив своими действиями министерству образования и науки Пермского края материальный ущерб в размере 852 500 рублей, в крупном размере».

Эту же схему Елагин со своим соучастником Жадаевым повторили затем ещё шесть раз. Таким же образом были похищены средства на проведение спортивно-туристического лагеря в размере 840 000 рублей, профильного оборонно-спортивного лагеря для воспитанников кадетских (кадетско-казачьих) классов (объединений) в размере 450 000 рублей, краевого профильного лагеря «Основы безопасности жизнедеятельности» также размере 330 000 рублей, профильного туристско-краеведческого лагеря в размере 696 500 рублей, краевого лагеря для воспитанников кадетско-казачьих классов в размере 642 614 рублей, проведению учебно-полевых сборов старшеклассников по предмету «Основы безопасности жизни» в размере 894 500 рублей.

Каждый раз по завершению преступления Елагин передавал Жадаеву сначала 150 000 рублей, потом 200 000, затем 400 000, два раза по 100 000, затем 280 000, 265 000, 225 000, 300 000 рублей. Причём шесть раз из семи передача денег происходила в автомобиле Елагина непосредственно у здания правительства Пермского края.

Виктор Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

В заключение приговора сообщается:

«Подсудимый Елагин В. А. с предъявленным обвинением согласен, поддерживает ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного следствия, заявленное им в ходе предварительного расследования, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было заявлено им добровольно и после консультации с защитником.

Кроме того, государственным обвинителем подтверждено активное содействие обвиняемого следствию в расследовании преступлений, то есть выполнение Елагиным В. А. обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Указанные обстоятельства судом проверены, подтверждены материалами уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296−299, 316, 317.7 УПК РФ, суд приговорил:

признать Елагина В. А. виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года, за каждое.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Елагину В. А. наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком три года, в течение которого возложить обязанность один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, уведомлять этот орган об изменении места жительства и работы.

Взыскать с Елагина В. А. в счет возмещения материального ущерба в пользу министерства образования и науки Пермского края 4 348 000 рублей.

Обратить взыскание на арестованное в обеспечение гражданского иска имущество Елагина В.А. в размере 3 173 333 рубля: нежилое помещение, два земельных участка.

В размере 1 998 000 рублей: два транспортных средств КамАЗ №.

Вещественные доказательства хранить при деле до принятия решения по уголовному делу в отношении Ж.

Судья: Г. А. Каргаполова«

С полным текстом приговора можно ознакомиться по ссылке.

Константин Аполлонович Савицкий. В ожидании приговора суда. 1895

Как мы понимаем под «Ж» может иметься в виду только соучастник Владимира Елагина Дмитрий Жадаев. Суд над ним состоялся 27 ноября. Другой судья, Замышляев С. В., признал Жадаева виновным по тем же семи эпизодам, что и Елагина, но приговорил его всего лишь к штрафу в размере 500 тысяч рублей и возмещению причинённого министерству образования ущерба. Прокуратура подала апелляцию на решение суда. Будем ждать завершения этой истории и справедливого приговора.

Что же касается истории с организацией военно-патриотического воспитания в Пермском крае, то здесь рано ставить точку. Полковник спецназа Николай Лобанов, который был выдавлен из системы патриотического воспитания Пермского края, не восстановлен в должности руководителя краевого центра военно-патриотического воспитания. Сама система военно-патриотического воспитания Пермского края, по оценке экспертов, находится в развале. И за это ещё никто не ответил. ИА REGNUM следит за развитием ситуации.