Ольга Кононова
Автор
Историк, сфера научных интересов - история противостояния государства и революционного движения на рубеже 19-20 вв. в России
Последние публикации
Детство и смерть Саши Ульянова
С детских лет Саша Ульянов любил песню «Утес» о Степане Разине. Есть в ней такие слова: Но свершить не успел он того, что хотел, И не то ему пало на долю; И расправой крутой да кровавой рекой Не помог он народному горю. В марте 1887 года кровь не пролилась. Но сам Александр оказался на эшафоте...
28 декабря 2021
«Мамочка» провокации: судьба агента московской «охранки»
Рано утром 15 апреля 1926 года в помещении Академии коммунистического воспитания (сейчас это Православный Свято-Тихоновский университет) началось слушание дела о провокаторе А. Е. Серебряковой. Дело слушалось Московским губернским судом под председательством А. Т. Стельмаховича. В качестве...
8 февраля 2021
Село Кимры Тверской губернии в XIX – нач. XX вв. Панорама жизни
«Однако в Кимрах меня удивил праздничный вид городка: на берег высыпало все или почти все население. Разнесся слух, что великий князь проплыл позже и на другом пароходе, а я воспользовался случаем, чтобы без зазрения совести разглядывать разного типа людей, собравшихся поприветствовать цесаревича...
27 мая 2020
Социалисты-революционеры: кто они были в России?
На рубеже XIX—XX веков российская политическая оппозиция проходила полосу переосмысления предыдущей теоретической и практической работы и, делая соответствующие выводы, пыталась найти адекватный ответ времени. В. И. Ленин, при всех идейных расхождениях с народниками, называл российскую...
18 сентября 2019
Полицейская история «единения царя с народом»
«А рабочие шли все так же густо, нестройно и не спеша; было много сутулых, многие держали руки в карманах и за спиною. Это вызвало в памяти Самгина снимок с чьей-то картины, напечатанный в «Ниве»: чудовищная фигура Молоха, и к ней, сквозь толпу карфагенян, идет, согнувшись, вереница людей...
12 февраля 2019
Условия жизни рабочих в Российской империи
В 1898 г. шеф жандармов генерал Пантелеев А. И. подготовил докладную записку по итогам своей поездки по Центральному промышленному району России. Пантелеев констатирует печальное положение дел — «в эксплуатации рабочих фабрикантами, когда последние, получая громадную прибыль, мало оплачивают...
9 ноября 2018
Царская Россия: власть и пролетариат
К концу XIX века у царского правительства существовало весьма смутное понимание серьезности социально-экономических изменений, которые претерпевала Россия. Кроме этого, деятельность властных структур в целом характеризовались общей «рассеянностью» (используя выражение политического деятеля времен...
23 октября 2018
Рабочие или профессиональные революционеры — кто первый начал?
Российское рабочее движение зародилось задолго до выхода социал-демократов на политическую сцену, и было бы крайне ошибочно полагать, что рабочих на борьбу подняли профессиональные революционеры-интеллигенты. Уже в программе Северно-Русского рабочего союза, основанного в 1879 г. в Петербурге, было...
8 октября 2018
Положение рабочего класса в России: первые плоды и проекты
Впервые государство проявило заинтересованность условиями жизни рабочих в 1860−70-х гг. Реформы неизбежно требовали и нового подхода к регламентации труда. Именно в это время организуются государственные комиссии, сменяющие одна другую и демонстрировавшие, на первых порах, стремление прояснить...
1 октября 2018
Положение рабочего класса в России: что такое культурный рабочий?
Процент «культурных» рабочих, таких как прославившийся еще в 1877 г. своей речью, произнесенной в зале суда на т.н. «Процессе пятидесяти», рабочий Алексеев П.А., увеличивался год от года. Алексеев самостоятельно изучал русский язык и литературу, интересовался историей Французской революции...
20 сентября 2018
Положение рабочего класса в России: сознание и культура
«Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром». Горький М. «Мать» Начиная с пореформенного периода (1860-е) вплоть до революционных событий 1905 г. (которые зафиксировали социальные и культурные изменения) наблюдается тенденция роста уровня культурного развития...
14 сентября 2018
Положение рабочего класса в России на заре капитализма
1870-е гг. в России — время, полное противоречий. Общественный деятель Головачев А.А. писал, что не видит «в новых законах ограждения новых начал от старых принципов» [1], но тем не менее тогда еще можно было позволить себе относительную свободу публичных высказываний. Так, в прессе появлялись...
7 сентября 2018
Положение рабочего класса в России: «С целью поселять смуты»
В конце XIX — начале ХХ вв. количество бастующих на фабриках и заводах России увеличивалось год от года [1]. Конфликт между рабочим, продающим свой труд, и собственником производства был естественным следствием развития капитализма, приведенного в ускоренное движение отменой крепостного права (по...
4 сентября 2018